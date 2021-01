Ruski opozicijski politik Navalni se po zastrupitvi vrača domov

Navalni, ki se je lani poleti zgrudil na notranjem letu v Siberiji, je dejal, da si je skoraj popolnoma opomogel in da nikoli ni bilo dvoma, da se bo vrnil v Rusijo. Iz bolnišnice v Berlinu so ga odpustili septembra, tam pa pa je ostal še par mesecev.

Navalni je pozval svoje podpornike, da ga ob pristanku pričakajo, prav tako pa so na Facebooku vzpostavili stran " Pričakajmo Navalnija" . Interes je izrazilo več kot devet tisoč ljudi, čeprav so napovedane ekstremno nizke temperature (-20 stopinj Celzija). V tvitu je vodja opozicije obtožil Kremlin, da spodbujajo ljudi, da pričakajo pop zvezdo Olgo Buzovo .

Aleksej Navalni , 44-letni vodja ruske opozicije, se je na berlinskem letališču vkrcal na letalo družbe Pobeda, s katerim se bo vrnil v Moskvo. Vrača se prvič po tem, ko so ga prepeljali na zdravljenje v Nemčijo zaradi avgustovske zastrupitve z živčnim strupom novičok. Mnogi so prepričani, da so za njegovo zastrupitvijo prav ruske oblasti, kar so potrdili tudi mnogi raziskovalni novinarji, Kremlin pa to odločno zanika.

Prejšnji mesec so raziskovalni novinarji identificirali tri agente Zvezne varnostne službe (FSB), ki so odpotovali v Tomsk, ko je tam bil tudi Navalni, posebna enota pa naj bi mu sledila več let. Navalni je v telefonskem klicu pretental agenta po imenu Konstantin Kudrjavtsev, da je razkril podrobnosti operacije. Povedal mu je, da so novičok dali na njegove spodnje hlače, njega pa so poslali v Omsk, da je z oblačil Navalnija odstranil vse sledove živčnega strupa.

Zakaj mu ob vrnitvi grozi aretacija?

Ruske oblasti so že sporočile, da Navalniju grozi aretacija, saj je zamudil rok, ko bi se moral javiti v Moskvi, saj to določa njegov pogojni izpust. Prvotno so ga na zaporno kazen obsodili zaradi poneverbe, on pa je vedno trdil, da gre za politično motiviran proces. Proti njemu so odprli še en primer, in sicer v povezavi z obtožbami goljufije, saj naj bi prenašal denar več nevladnim organizacijam, vključno z njegovo Protikorupcijsko fundacijo. Navalni je prepričan, da je to Putinov način, da bi preprečil vrnitev svojega nasprotnika.