Aleksej Navalni letošnji dobitnik nagrade Saharov

Aleksej Navalni s tem, ko skuša ruskemu narodu povrniti svobodo izbire, dokazuje, da je zelo pogumen, je pojasnila Hautalajeva. "Že mnoga leta se v svoji državi bori za človekove pravice in temeljne svoboščine. To ga je stalo svobode in skoraj tudi življenja. V imenu Evropskega parlamenta pozivam k njegovi takojšnji in brezpogojni izpustitvi."

Ob podelitvi nagrade pa je EP izkazal čast tudi skupini afganistanskih žensk, ki "se neustrašno borijo za enakost in človekove pravice v svoji državi" . Bile so med finalistkami za nagrado Saharov. "Odločili smo se izkazati čast pogumu teh žensk, saj so med prvimi, ki trpijo kršitve najosnovnejših pravic in svoboščin, potem ko so talibani prevzeli nadzor nad Afganistanom."

Predsednik EP David Sassoli je ob razglasitvi dejal: "Evropski parlament je za letošnjega prejemnika nagrade Saharova izbral Alekseja Navalnega, ki se dosledno bori proti korupciji režima Vladimirja Putina . Navalni poleg tega prek svojih uporabniških računov na družbenih omrežjih in s političnimi kampanjami pomaga razkrivati zlorabe in mobilizirati podporo več milijonov ljudi po vsej Rusiji. Zato so ga zastrupili in poslali v zapor. S podelitvijo nagrade Saharova Alekseju Navalnemu priznavamo njegov neverjetni osebni pogum in ponovno poudarjamo, da Evropski parlament vztrajno podpira njegovo takojšnjo izpustitev."

Ko se je januarja 2021 vrnil v Moskvo, je bil aretiran. Trenutno prestaja zaporno kazen treh let in pol, pri čemer mu še vedno ostajata več kot dve leti zapora. Navalni, ki je zaprt v strogo varovani kazenski koloniji, je konec marca 2021 v znak protesta zaradi pomanjkljive zdravstvene oskrbe dalj časa gladovno stavkal. Junija 2021 je rusko sodišče prepovedalo regionalne urade Alekseja Navalnega in njegovo protikorupcijsko fundacijo, ki so jih ruske oblasti uvrstile med ekstremistične in nezaželene organizacije.

EP nagrado Saharov za svobod misli posameznikom in organizacijam, ki se zavzemajo za človekove pravice in temeljne svoboščine podeljuje že od leta 1988. Poimenovana je po sovjetskemu fiziku in političnemu disidentu Andreju Saharovu, denarna nagrada pa znaša 50.000 evrov.

Prejemnike lahko predlagajo politične skupine in skupine vsaj 40 evropskih poslancev.

Letošnji nominiranci so bili:

- Aleksej Navalni: pogum v boju za svobodo, demokracijo in človekove pravice

- Afganistanske ženske: pogumen boj za enakost in človekove pravice – Shaharzad Akbar, predsednica afganistanske neodvisne komisije za človekove pravice, Mary Akrami, predsednica mreže afganistanskih žensk, Zarifa Ghafari, županja mesta Maidan Shar od leta 2018, Palwasha Hassan, aktivistka in direktorica izobraževalnega centra afganistanskih žensk, Freshta Karim, ustanoviteljica mobilne knjižnice in zagovornica izobraževanja in učenja, Sahraa Karimi, prva ženska predsednica afganistanskega državnega filmskega podjetja, Metra Mehran, zagovornica opolnomočenja in izobraževanja žensk in soustanoviteljica gibanja Feminine Perspectives, Horia Mosadiq, aktivistka za človekove in ženske pravice, Sima Samar, zagovornica človekovih pravic, nekdanja ministrica za zadeve žensk in nekdanja predsednica afganistanskega neodvisnega odbora za človekove pravice, Habiba Sarabi, članice pogajalske skupine islamske republike Afganistan in Anisa Shaheed, politična novinarka.

- Jeanine Anez: bolivijska političarka, ki je postala obraz žrtev zatiranja oporečnikov in zanemarjanja ustreznih postopkov in pravne države v Latinski Ameriki

- Sultana Khaya: aktivistka in borka za človekove pravice iz Sahravija, ki se v Zahodni Sahari zavzema za pravico sahravijcev do samoodločbe

- Global Witness: nevladna organizacija s sedežem v Združenem kraljestvu, ki že 25 let preiskuje in osvetljuje onesnaženja okolja in kršitve človekovih pravic v naftnem, plinskem, rudarskem in gozdarskem sektorju ter preučuje sledi denarja in moči v globalnem finančnem in političnem sistemu