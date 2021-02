Ruski opozicijski voditelj Navalni izgubil pritožbo na zaporno kazen

Ruse je pozval, naj ukrepajo, da bo država boljša. "Rusija ne sme biti samo svobodna, ampak tudi vesela," je dejal. Tožilci so mu medtem očitali, da je ravnal, kot da je nad zakonom in da ima "ekskluzivno pravico, da dela, kar želi" .

V govoru, ki se je nanašal na Biblijo in serijo Harry Potter, je trdil, da so obtožbe "absurdne", saj se med okrevanjem po zastrupitvi ni mogel javiti policiji. "Ves svet je vedel, kje sem," je dejal. "Ko sem si opomogel, sem kupil letalsko vozovnico in prišel domov," je dejal po poročanju BBC-ja.

Sodnik Dmitrij Balašov je zavrnil pritožbo Navalnega na razsodbo nižjestopenjskega sodišča iz začetka meseca, ki mu je dosodilo dve leti in osem mesecev zaporne kazni v kazenski koloniji, ker je večkrat kršil pogojno zaporno kazen iz leta 2014. Balašov je kazen znižal za šest tednov, kolikor jih je opozicijski voditelj prestal v hišnem priporu. Tako bo zaprt nekaj več kot dve leti in pol.

Navalnega danes čaka še eno sojenje

Opozicijski voditelj bo moral sicer danes še enkrat stopiti pred sodnika. V drugem primeru je obtožen obrekovanja vojnega veterana, ki ga je lani na Twitterju označil za izdajalca.

Tožilstvo zahteva globo v višini 950.000 rubljev (približno 10.700 evrov) in da se tri leta in pol pogojne kazni, ki jo je Navalni dobil leta 2014, spremeni v zapor, saj je do domnevnega obrekovanja prišlo med njegovo pogojno obsodbo.

Navalnijevi podporniki: Gre za poskus, da bi ga utišali

Evropsko sodišče za človekove pravice, katerega članica je tudi Rusija, pravi, da bi morali Navalnega izpustiti zaradi skrbi za njegovo življenje. Toda Rusija je dejala, da je bil poziv "nezakonit".

Navalnijevi pristaši obtožbe vidijo kot poskus, da bi ga utišali in skušali preprečiti njegove politične ambicije. Bil je namreč vztrajen trn v peti predsednikuVladimirju Putinu. Očital mu je korupcijo in trdil, da ima predsednik v lasti razkošno palačo ob Črnem morju. Navalnijevi zavezniki skušajo na letošnjih parlamentarnih volitvah izzvati prokremljevske stranke, predsednik Putin pa je v četrtek svaril pred vmešavanjem tujcev.

Evropski zunanji ministri naj bi se sestali v ponedeljek, da bi razpravljali o uvedbi dodatnih sankcij proti Rusiji. Članice EU so sicer do neke mere razdvojene, saj Nemčija nadaljuje s projektom Severni tok 2, ki naj bi plin neposredno iz Rusije prenašal v Nemčijo. Projektu nasprotujejo tako Poljska kot tudi baltske države. V petek je Litva dejala, da bi bilo treba projekt ustaviti do zaključka parlamentarnih volitev v Rusiji, ki bodo septembra.