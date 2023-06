Ruski otroci se številk učijo s štetjem strelnih ran

Vojna v Ukrajini je spremenila tudi življenje v Rusiji. Tudi otrokom. Ruska vlada je namreč invaziji in svojim vojaškim željam prilagodila učne načrte v osnovnih in srednjih šolah. Otroci se tako učijo, da "na zahodu živijo sami nepridipravi", pri matematiki pa se štetja učijo s pomočjo 'strelnih ran', narisanih na truplih.

icon-expand Ruski otroci se učijo o vojski FOTO: AP

Nov način učenja so ruske šole vnesle tudi v pouk ruskega jezika in angleške abecede. Različica naštevanja črk naj bi šla nekoliko takole: A je za vojsko (ang. army), ljubi svojo vojsko; B je za bratstvo (ang. brotherhood), ljubi svoje brate, in tako naprej. Nekoliko posodobljen naj bi bil še pouk športne vzgoje. Na plavalni tekmi v Magnitogorsku se tako otroci namesto plavanja kravla in žabe učijo potapljanja v maskirnih uniformah, spet drugi tekmovalci so s seboj na hrbtih nosili modele pušk kalašnikov AK-47. Osnovna šola v osrednjem delu Rusije je v svoj kurikulum matematike dodala temo Ostrostrelec, kjer otroci s pomočjo papirnatih zvezdic štejejo strelne rane na truplih, narisanih na tablo. "Ruski otroci se številk učijo s štetjem strelskih ran," izpostavlja časnik New York Times. To je le manjši uvid v kampanjo ruske vlade, s katero si prizadeva za militarizacijo ruske družbe. Z vojaškim usposabljanjem mlajših generacij naj bi utrjevali ruski duh in vero v ruskega predsednika Vladimirja Putina, ki je pred kratkim začel izpostavljati, da se je "prava vojna prožila tudi v njihovi domovini".

Otroci pišejo poezijo: "Zahod se boji, pred nami beži, gangsterji so vsi" Več intervjujev s sociologi, učitelji, starši in otroci, pa tudi pregled obsežnega gradiva na spletnih straneh ruskih šol so pokazali, da vlada prizadevanja za krepitev vojaško-domoljubnih vsebin povečuje v vseh 40.000 šolah po državi, poroča NYT. Otroke, dijake in študente pa vojskovanja in zgodovine ruske obveščevalne službe učijo tudi s poezijo. "Vključene so vse ravni, od vrtca do univerze," je dejal vodja neodvisnega sindikata ruskih učiteljev Danil Ken. "Čisto vse želijo vključiti v neposredno podporo vojni." Temelj pobude sprememb kurikuluma naj bi bil program Pomembni pogovori, ki se je začel lanskega septembra. V skladu s tem naj bi se v vsaki izobraževalni ustanovi dan ob 8. uri začel z dvigom ruske zastave in petjem državne himne. Temu sledi enourno predavne o temah, ki so pomembne za rusko vojaško zgodovino.

Minister za izobraževanje Sergej Kravcov je program javno komentiral le za rusko tiskovno agencijo Tass, in sicer ob uvedbi lansko leto. Takrat je dejal, da si želijo, da mlajše generacijo odrastejo nekoliko drugače od prejšnjih, ter da so ponosne na njihovo domovino. Program Pomembni pogovori so od takrat dopolnili s posebnima lekcijama Lekcije poguma in Heroji med nami, v okviru katerih učence spodbujajo k pisanju poezije, v kateri opevajo domovino in podvige ruskih vojakov. Ena izmed njih naj bi šla po poročanju NYT nekako takole: "Zahod se boji, pred nami beži, gangsterji so vsi." "Nihče ne označuje 'pomembnih pogovorov' za nekaj, kar mu bo v življenju prišlo prav, kot na primer fizika, matematika, geografija ali znanja iz lekcij zgodovine," je komentiral učitelj zgodovine Alexander Kondrashev.

Program Pomembni pogovori naj bi sicer vsakemu učitelju dovoljeval, da si sam izbere, na kakšen način bo poučeval svoje učence. V Moskvi, kjer starši otrok ne podpirajo vojne v Ukrajini, naj bi bili tako prijemi učiteljev nekoliko bolj mili.

icon-expand Učenje ruskih dijakov o vojski FOTO: AP