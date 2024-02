So v Španiji umorili ruskega pilota, ki je pobegnil v Ukrajino?

9. avgusta lani je 28-letni ruski pilot Maksim Kuzminov skupaj s še dvema članoma posadke s helikopterjem prebegnil v Ukrajino in "izročil pomembne dokumente ter tajno tehnično opremo". Ukrajinske oblasti so mu obljubile denarno kompenzacijo in varnost. Medtem v Španiji odmeva odkritje trupla 33-letnega ukrajinskega moškega, na katerem so odkrili več strelnih ran. Ukrajinsko obrambno ministrstvo je za Kyiv Post potrdilo, da je ruski pilot mrtev. Ali so torej na jugovzhodu Španije umorili pobeglega ruskega pilota? Preiskava še poteka.

Maksim Kuzminov FOTO: Profimedia icon-expand

Španijo je prejšnji teden pretresla novica, da so v okolici mesta Alicante na jugovzhodu države pri garažni zapornici odkrili truplo. Tamkajšnji mediji poročajo, da je civilna garda že sprožila preiskavo umora 33-letnega Ukrajinca. Na truplu so odkrili najmanj šest strelnih lukenj, poroča španski Abc. Kmalu zatem so preiskovalce obvestili, da so v sosednjem kraju odkrili še sežgan avtomobil, v katerem bi domnevni morilec lahko pobegnil, potem ko je žrtvi zadal usodne rane. V preiskavo je vključenih več strokovnih služb, ki si prizadevajo najti več sledi o grozljivem umoru. Prve ugotovitve kažejo, da je šlo za obračun. V več medijih so se pojavila namigovanja, da so v Španiji umorili prav pobeglega ruskega pilota, ki mu je Ukrajina sicer obljubila, da mu bodo v skladu z zakonodajo plačali denarno kompenzacijo, njemu in njegovi družini zagotovili varnost, prav tako bi lahko izbral svoje bivališče in zaposlitev. Predstavnik ukrajinskega obrambnega ministrstva Andrij Jusov je za Kyiv Post popoldne sicer potrdil, da je ruski pilot umrl. Ali je umrl v Španiji, kjer so našli truplo 33-letnika, medtem ko je Kuzminov star 28 let, ni znano. Tudi španske oblasti identitete moškega še niso razkrile.

V Ukrajino pobegnil avgusta lani Kuzminov, sicer ruski pilot helikopterja Mi-8, je z ukrajinskimi oblastmi stopil v stik že decembra 2022, ker se je odločil, "da nočem sodelovati v kriminalni vojni proti Ukrajini". "Vzgib za to je bilo polno razumevanje vsega, kar se dogaja. Razumem, da je ta vojna zločinska, zato sem se odločil, da v njej ne sodelujem. V Rusiji imam svoje letalo, dobro plačo in dve stanovanji. Vse to mi ne pomeni nič zdaj. Glavno je, da se ne borim več proti Ukrajini," je v intervjuju septembra lani, ko je v črni majici z državnim grbom Ukrajine prvič stopil pred kamere, razloge za akcijo pojasnjeval ruski pilot.

Ruski helikopter Mi-8. FOTO: Youtube icon-expand