Ruski plačanec, ki obžaluje odhod na fronto: Nismo vedeli, kako grozljivo bo

OGLAS

"Ruski vojski se nisem pridružil iz veselja. V Nepalu nisem imel nikakršnih možnosti za delo. A zdaj, ko je vse za menoj, je bila to napačna odločitev. Nismo vedeli, da nas bodo na bojišča poslali tako hitro in kako grozljive bodo razmere," za CNN pripoveduje 37-letni Ramchandra Khadka. Ta se je v Nepal vrnil po tem, ko je v vojni dobil številne poškodbe. Kot pove, je bil priča grozljivim prizorom in obžaluje svojo odločitev, da se je kot tuji plačanec pridružil Kremlju.

Bahmut FOTO: AP icon-expand

Je eden od kar 15.000 nepalskih moških, ki so se pridružili ruski vojski, je za CNN povedalo več virov, po tem ko je ruska vlada lani ponudila donosen paket za tuje borce. Paket je vključeval najmanj 2000 dolarjev (1855 evrov) plače na mesec in pridobitev ruskega potnega lista po hitrem postopku. Nepalski potni list je namreč uvrščen med najslabše na svetu, takoj za Severno Korejo, himalajska država pa je med najrevnejšimi na svetu. V Moskvo je prispel septembra lani. Po samo dveh tednih usposabljanja so ga, kot se spominja, že poslali na fronto v Bahmut, mesto, kjer so potekali nekateri najhujši spopadi med ruskimi in ukrajinskimi silami. In to le s pištolo in osnovnim priborom. Več Nepalcev, ki so se borili za Rusijo, je povedalo, da so bili deležni le kratkega usposabljanja, preden so jih poslali v boj.

Škoda v Bahmutu FOTO: Maxar Technologies - ENEX icon-expand