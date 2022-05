Ruski polkovnik kritičen na državni televiziji: Ves svet je proti nam

Govorice o moralnem in psihološkem zlomu ukrajinskih oboroženih sil je označil za lažne. Ocenil je, da Rusiji v vojni že zdaj ne gre vse po načrtu, situacija pa se bo samo še poslabšala. "Naš največji problem je, da smo v popolni geopolitični izolaciji, ves svet je proti nam, čeprav tega nočemo priznati."

Kot je poudaril, bo Ukrajina po njegovih ocenah kmalu mobilizirala več kot milijon vojakov, ki jih bo Zahod usposobil in opremil s sodobnim orožjem. Voditeljica Olga Skabejeva , ki ga je med govorom večkrat prekinila, je poudarila, da je ukrajinska vojska pretežno sestavljena iz nabornikov, Hodarenok pa je vztrajal, da je način vpoklica vojakov nepomemben – pomembna je namreč pripravljenost na boj, Ukrajina pa se "namerava boriti do zadnjega moža".

Upokojeni polkovnik Mihael Hodarenok je nastopil v pogovorni oddaji osrednje ruske državne televizije Rusija 1 in podal svojo oceno poteka vojne v Ukrajini.

Voditeljica ga je opozorila, da so nekatere države ostale nevtralne ali pa so podprle Rusijo, pri tem pa izpostavila Kitajsko in Indijo. Hodarenok je ob tem poudaril, da podpora obeh držav ni brezpogojna.

Skabejeva je zaključila z besedami, da je bila vojna potrebna in da je "na kocki obstoj Rusije". "Ni se mogoče predati. Z nekom, ki želi, da izginemo, ni mogoče najti skupnega jezika. Iti moramo do konca."

Ni prvič, da je Hodarenok izrazil zaskrbljenost nad dogajanjem v Ukrajini. Še pred začetkom vojne je zapisal, da se Ukrajinci ne bodo predali in da Rusija najverjetneje vstopa v daljši in veliko dražji konflikt, kot si je predstavljala. Prav tako ni prvič, da se je izpostavil na državni televiziji. Pred Putinom govorom ob dnevu zmage 9. maja je opozoril, da množična mobilizacija, ki so jo nekateri napovedovali, ne bo rešila težav, s katerimi se sooča ruska vojska.