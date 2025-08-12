Nenaden ruski prodor: 'Na liniji Pokrovsk-Kostjantinivka vlada popoln kaos'

Na vzhodni ukrajinski fronti se je v zadnjih dneh zgodil nenaden ruski prodor. Ta je povzročil zaskrbljenost in negotovost v Kijevu, saj je napovedano srečanje med ameriškim in ruskim predsednikom tako rekoč že pred vrati. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski se boji, da bo Kremelj ta teden izkoristil srečanje s Trumpom za utrditev vojaške prednosti in usmeritev poteka vojne v svojo korist.

Ruske sile so v zadnjih dneh napredovale približno 15 kilometrov vzdolž ozkega koridorja, vzporednega z Dobropiljo, pomembnim logističnim središčem severno od skoraj obkoljene trdnjave Pokrovsk. Ta nepričakovani preboj ogroža ključno prometno povezavo med Dobropiljo in Kramatorskom, de facto prestolnico ukrajinsko nadzorovanega dela regije Doneck, ki jo Rusi želijo zavzeti. Med drugim preboj omogoča ruskim enotam, da obidejo pas utrdb, ki so ga Ukrajinci zgradili v zadnjih mesecih, poroča Financial Times.

Vojna Rusija - Ukrajina. FOTO: Profimedia icon-expand

Gre za enega najpomembnejših ruskih uspehov v zadnjem letu, ki prihaja v času, ko se ukrajinska vojska sooča s pomanjkanjem vojakov in streliva. Ob tem največji ukrajinski zaveznik, ZDA, Kijev poziva k razmisleku o popuščanju v mirovnih pogajanjih. Pričakuje se, da bo ruski predsednik skušal utrditi novo pridobljena ozemlja. Financial Times piše, da ukrajinski obrambni viri poročajo, da so v sektor Pokrovska poslane okrepitve, vključno z elitnimi silami Prvega korpusa Narodne garde, enote Azov, ki skušajo zaustaviti napredovanje ruskih čet. Situacijo je skupina DeepState opisala kot zapleteno in dinamično, pri čemer Rusi napredujejo kljub visokim izgubam. Oleksandr Sirskij, ukrajinski vrhovni general, je na družbenih omrežjih zapisal, da ukrajinske sile zadržujejo sovražnika, a ukrajinski vojaki in vojaški analitiki opozarjajo, da bi pomanjkanje kohezivnih obrambnih linij lahko vodilo k negativnemu razvoju situacije.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Na spletu se krepijo kritike ukrajinskih prostovoljcev in vojaških oseb, ki opozarjajo na postopno slabljenje obrambnih linij, izčrpane posadke ter povečano uporabo ruskih brezpilotnih letal za napade na logistične točke v zaledju. Taras Čmut, ustanovitelj ene največjih ukrajinskih dobrodelnih organizacij za oskrbo vojske z orožjem Come Back Alive, je opozoril, da so razmere posledica opozoril, ki so jih vojska in prostovoljci dajali že leto in pol. Bohdan Krotevič, nekdanji načelnik štaba brigade Azov in podpolkovnik Narodne garde, je javno sporočil Volodimirju Zelenskemu: "Gospod predsednik, iskreno ne vem, kaj točno vam poročajo, vendar vas obveščam, da na liniji Pokrovsk–Kostjantinivka vlada, brez pretiravanja, popoln kaos." Dodal je, da se ta kaos "kopiči že dolgo in se slabša iz dneva v dan."

Vojna Rusija - Ukrajina. FOTO: Profimedia icon-expand