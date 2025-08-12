Svetli način
Tujina

Nenaden ruski prodor: 'Na liniji Pokrovsk-Kostjantinivka vlada popoln kaos'

Kijev, 12. 08. 2025 17.34 | Posodobljeno pred 1 uro

Avtor
L.M.
Na vzhodni ukrajinski fronti se je v zadnjih dneh zgodil nenaden ruski prodor. Ta je povzročil zaskrbljenost in negotovost v Kijevu, saj je napovedano srečanje med ameriškim in ruskim predsednikom tako rekoč že pred vrati. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski se boji, da bo Kremelj ta teden izkoristil srečanje s Trumpom za utrditev vojaške prednosti in usmeritev poteka vojne v svojo korist.

Ruske sile so v zadnjih dneh napredovale približno 15 kilometrov vzdolž ozkega koridorja, vzporednega z Dobropiljo, pomembnim logističnim središčem severno od skoraj obkoljene trdnjave Pokrovsk. Ta nepričakovani preboj ogroža ključno prometno povezavo med Dobropiljo in Kramatorskom, de facto prestolnico ukrajinsko nadzorovanega dela regije Doneck, ki jo Rusi želijo zavzeti. Med drugim preboj omogoča ruskim enotam, da obidejo pas utrdb, ki so ga Ukrajinci zgradili v zadnjih mesecih, poroča Financial Times.

FOTO: Profimedia

Gre za enega najpomembnejših ruskih uspehov v zadnjem letu, ki prihaja v času, ko se ukrajinska vojska sooča s pomanjkanjem vojakov in streliva. Ob tem največji ukrajinski zaveznik, ZDA, Kijev poziva k razmisleku o popuščanju v mirovnih pogajanjih. Pričakuje se, da bo ruski predsednik skušal utrditi novo pridobljena ozemlja.

Financial Times piše, da ukrajinski obrambni viri poročajo, da so v sektor Pokrovska poslane okrepitve, vključno z elitnimi silami Prvega korpusa Narodne garde, enote Azov, ki skušajo zaustaviti napredovanje ruskih čet. Situacijo je skupina DeepState opisala kot zapleteno in dinamično, pri čemer Rusi napredujejo kljub visokim izgubam. Oleksandr Sirskij, ukrajinski vrhovni general, je na družbenih omrežjih zapisal, da ukrajinske sile zadržujejo sovražnika, a ukrajinski vojaki in vojaški analitiki opozarjajo, da bi pomanjkanje kohezivnih obrambnih linij lahko vodilo k negativnemu razvoju situacije.

Na spletu se krepijo kritike ukrajinskih prostovoljcev in vojaških oseb, ki opozarjajo na postopno slabljenje obrambnih linij, izčrpane posadke ter povečano uporabo ruskih brezpilotnih letal za napade na logistične točke v zaledju. Taras Čmut, ustanovitelj ene največjih ukrajinskih dobrodelnih organizacij za oskrbo vojske z orožjem Come Back Alive, je opozoril, da so razmere posledica opozoril, ki so jih vojska in prostovoljci dajali že leto in pol.

Bohdan Krotevič, nekdanji načelnik štaba brigade Azov in podpolkovnik Narodne garde, je javno sporočil Volodimirju Zelenskemu: "Gospod predsednik, iskreno ne vem, kaj točno vam poročajo, vendar vas obveščam, da na liniji Pokrovsk–Kostjantinivka vlada, brez pretiravanja, popoln kaos." Dodal je, da se ta kaos "kopiči že dolgo in se slabša iz dneva v dan."

FOTO: Profimedia

 Zaskrbljenost narašča tudi zaradi informacij, da ruske sabotažno-izvidniške skupine že delujejo v Pokrovsku in Dobropilji. Ukrajinski varnostni inštitut Centre for Defence Strategies je v svoji analizi izpostavil, da bi rusko napredovanje proti severu otežilo obrambo mest Družkivka in Kostjantinivka. Po poročanju Financial Times nekateri opazovalci pravijo, da težave niso posledica novih ruskih taktik, temveč preveč razredčene obrambne linije, ki jo opisujejo kot sito.

Rusija Ukrajina prodor vzhodna fronta meja
KOMENTARJI (55)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
patogen
12. 08. 2025 19.30
Mehčanje pred pogajanji. In utrjevanje pozicij bodoče meje. Žal je pač tako na tem svetu od pojava človeka. Ampak s tem se je treba sprijazniti. Ko so hoteli Kitajci leta 1969 na reki Usuri prepričati Sovjete na drugi strani o pravilnosti Maotovega nauka in pravici Kitajske do spornih ozemelj z Maotovo rdečo knjižico v rokah, s katero so mahali po zraku, se je to izkazalo za nezadostno sredstvo prepričevanja. Sovjeti so odprli ogenj iz topov in ročnega orožja ter potolkli Kitajce do zadnjega. Naslednji je bil poskus Maota z kalašnikovkami. Ste to pripravljeni EU levičarji in zagovorniki nepremenljivosti meja?
ODGOVORI
0 0
Bolfenk2
12. 08. 2025 19.30
+1
Tako pač je. Na Rusiji si je polomil zobe najprej Napoleon, potem Hitler, sedaj pa še Nato. Trump se vsaj zaveda poraza in hoče sedaj na pogajanjih rešiti, kar se morda rešiti še da. Nori EU politiki in Zelenko pa bi še kar nadaljevali vojno.
ODGOVORI
1 0
Bolfenk2
12. 08. 2025 19.26
+3
Stari ruski pregovor pravi, da kdor medveda izove na ples potem izključno medo pove, kdaj je konec plesa. Zelenko je naredil najhujšo napako, ko je poslušal nasvete zahoda, na navali na Rusijo v totalno vojno.
ODGOVORI
4 1
Bolfenk2
12. 08. 2025 19.23
+3
V bistvu dobre novice. Zelenski in EU voditelji bodo sedaj bolj navdušeni na mirom in manj nad nadaljevanjem vojne. Gre pa tako za področja ki glede na dogovor Putin Trump pripadajo Rusiji.
ODGOVORI
4 1
Samo navijač
12. 08. 2025 19.22
+2
Blsblalals.... Kaos za UA in Nato to drži. Rusi pa sistematicno ,premišljeno . Ne tako, kod na zacetku na horuk. Geran droni in pa FAB so zdrobili UA obrambo.
ODGOVORI
3 1
Sonex
12. 08. 2025 19.15
+5
je že boljši dan ☺️
ODGOVORI
6 1
Midelamodrugace
12. 08. 2025 19.13
+7
Beži Ukrajinec drugače vas bodo američani. Banda velikih odloča
ODGOVORI
8 1
Sixten Malmerfelt
12. 08. 2025 19.13
+8
Rudar zakaj se ne pridružiš v boju nasilno regrutiranim ukrajincem?
ODGOVORI
9 1
Midelamodrugace
12. 08. 2025 19.11
+5
Ne veš točno na katero stran bi se postavil tudi Rusi imajo svoje kvalitete.
ODGOVORI
6 1
IskraLJ
12. 08. 2025 19.30
O seveda se ve, normalen na Rusko.
ODGOVORI
0 0
kita 1111
12. 08. 2025 19.10
+3
Ukrajinci so se že sprijaznili z izgubo teh štirih regij zato se tudi počasi odmikajo seveda jim tu Rusi ne pustijo dihat ampak tudi na Sumski oblasti Rusi počasi popuščajo kar je verjetno del nekega nepisanega dogovora
ODGOVORI
5 2
Midelamodrugace
12. 08. 2025 19.13
+1
Itak
ODGOVORI
2 1
Sixten Malmerfelt
12. 08. 2025 19.10
+3
A ni Pokrovsk že padel?
ODGOVORI
3 0
Midelamodrugace
12. 08. 2025 19.07
-1
Trumpet nas je očitno izdal
ODGOVORI
2 3
Sixten Malmerfelt
12. 08. 2025 19.12
+5
Trumpelj ni nikoli izdal svojga žepa!
ODGOVORI
5 0
jedupančpil
12. 08. 2025 19.03
+6
pa drgac?
ODGOVORI
6 0
12. 08. 2025 19.02
+17
Tako pa so vas začeli strižti ups pripravljati na poraz Ukrajine.
ODGOVORI
19 2
blekk
12. 08. 2025 19.01
+5
Od kdaj je azpvski klan v narodni gardi? Napredujejo kljub velikim izgubam?? Tukaj vse smrdi v poprek!
ODGOVORI
6 1
myomy
12. 08. 2025 19.01
+2
Kje je pa Thompsonov fan Ivan zadnje čase? A še vedno podpira Netanjahuja in Zelenskega? Nič se ne javi.
ODGOVORI
7 5
biggie33
12. 08. 2025 19.01
+14
So rekli, da bo Rusija kmalu bankrotirala..
ODGOVORI
14 0
Mr Nobady
12. 08. 2025 18.59
+8
Rusija naši odrešeniki!!!!👍👍👍👏👏👏👏💪💪💪💪🙌🙌🙌🙌
ODGOVORI
10 2
MathewM
12. 08. 2025 18.58
+17
Čudno članki se pojavljajo o Ukraini zadnje čase. Saj v članku opisane stvari se dogajajo že dolgo časa, le še nedolgo tega, zahodna politika nikoli nebi dovolila objavo takega članka. Narod pripravljajo na poraz Ukraine? Zanimivo bo gledati ta medijski spin. Še vedno mislim da bodo en dan članki o Ukraini samo izginili, tako kot so o Afganistanu, Iraku in Siriji.
ODGOVORI
18 1
slayer2
12. 08. 2025 19.16
+5
In kovidu,se spomniš,samo,da se je začela specialna operacija Rusije v Ukrajini,so članki o kovidu izginili iz naslovnic!!!
ODGOVORI
5 0
MathewM
12. 08. 2025 19.26
Res je, covid je dobesedno čez noč izginil iz vseh zahodnih časnikov hkrati, čeprav virus med nami kroži, kot so od samega začetka napovedovali nekdaj priznani a tedaj utišani virologi. Človek bi mislil, da bodo sedaj objavljene razne raziskave o učinkovitosti različnih pristopov omejitve endemije po svetu, ter dolgoročni učinki cepiv.
ODGOVORI
0 0
emilzapata
12. 08. 2025 18.53
+8
janša, Zeleni bi potreboval tvojo pomoč, lahko tudi samo v obliki trpljanja po ramenih
ODGOVORI
11 3
