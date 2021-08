Ruski preiskovalci z novimi obtožbami proti zaveznikoma Navalnega

Po junijski odločitvi sodišča, da organizacije Navalnega označi za ekstremistične, se sodelavci tega ostrega kritika predsednika Vladimirja Putina soočajo z velikimi pritiski. Navalni sam pa je trenutno v zaporu na prestajanju dveinpolletne kazni zaradi starih obtožb.

Ker so njegove organizacije praktično prepovedane, se zdaj z obtožbami soočajo tudi njihovi vodilni člani. Volkov je vodil mrežo njegovih regionalnih uradov, Ždanov pa je bil vodja Protikorupcijske fundacije (FBK), ki je objavljala informacije o preiskavah bogatih in politično vplivnih Rusov. Če bosta spoznana za kriva, jima grozi do osem let zapora.