Ruski senzorji ob britanski obali: ali Rusi vohunijo za jedrskimi podmornicami?

O tem, da je britanska vojska našla domnevne vohunske ruske senzorje, poročata Telegraph in Sunday Times . Moskva naj bi na takšen način poskušala zbrati obveščevalne podatke o štirih britanskih podmornicah Vanguard, ki nosijo tudi jedrske rakete. Vsaj ena od teh podmornic trenutno patruljira kot del stalnega sistema za odvračanje. Visoki britanski vojaški uradnik je za Telegraph posvaril, da so Rusi na tem območju zelo dejavni: "Ni dvoma, v Atlantiku poteka vojna. To je igra mačke z mišjo, ki traja že od konca hladne vojne, zdaj pa se spet stopnjuje. Priča smo neverjetni količini ruske dejavnosti. To je nekoliko podobno vesoljski dirki," je dejal visoki britanski vir, ki je ocenil, da je situacija skrivnostna, vendar pa opozoril: "Kjer je dim, je tudi ogenj."

Uradniki mirijo: Sistem še naprej neopazno patruljira

Tiskovni predstavnik obrambnega ministrstva po poročanju Telegrapha miri in zatrjuje, da britanski sistem jedrskega odvračanja na morju ni bil odkrit že 56 let. "Zavezani smo h krepitvi varnosti kritične obalne infrastrukture. Z našimi zavezniki v Natu in Združenih ekspedicijskih silah krepimo odziv, da zagotovimo, da ruske ladje in letala ne morejo prikrito delovati v bližini ozemlja Združenega kraljestva ali Nata, z uporabo novih tehnologij, kot je umetna inteligenca, in usklajevanjem patrulj z našimi zavezniki. Naš stalni sistem pomorskega jedrskega odvračanja še naprej neopazno patruljira v svetovnih oceanih."