Ruski specialci iz enote Rubikon prevesili tehtnico dronske vojne

Ukrajinski piloti dronov so zdaj tarča intenzivnega nadzora in napadov s strani enote Rubikon, ki združuje lastno floto lovskih dronov, napredne sisteme za elektronsko izvidovanje in hitro rotacijo ekip. Ruske sile s to enoto sledijo in napadajo operaterje dronov do 10 kilometrov za frontnimi črtami.
"Dron je enostavno zamenjati, pilota pa težko," je dejal ukrajinski pilot Dmitro, ki je opisal, kako se je komaj izognil smrti, ko mu je ruski dron začel slediti nad gozdom v bližini bojišča.
Pojav enote Rubikon je povzročil srhljiv pretres na digitalnem bojišču in uničil eno največjih taktičnih prednosti Kijeva. Njen uspeh dodatno obremenjuje ukrajinsko vojsko, ki je že tako v obrambi pred številčnejšimi in bolje financiranimi Rusi, kot poroča Financial Times.
Rubikon je glavni problem Ukrajine, je dejal ukrajinski vojak Artem Karjakin, ki se bojuje blizu Pokrovska v Doneški oblasti, enega ključnih mest na fronti.
"Če Rusi ne bi imeli tako sposobnih operaterjev dronov, njihova pehota ne bi mogla vstopiti v mesto," je dejal Karjakin in dodal, da je upravljanje dronov na ukrajinski strani trenutno "zelo nevarno".
Rubikon naj bi imel okoli 5000 članov in številne vire. Namesto da bi napadali pehoto, ciljajo na ključne ukrajinske operaterje in logistiko, vozila, drone in opremo, ki oskrbuje frontne črte. Hkrati usposabljajo druge ruske enote ter razvijajo taktike, tehnologijo in postopke za napreden nadzor brezpilotnih sistemov.
Številni analitiki poudarjajo, da Rubikon predstavlja enega redkih, a pomembnih dokazov, da je ruska vojska začela inovirati in se posodabljati.
Ukrajina se poskuša odzvati z oblikovanjem lastnih protidronskih ekip in novimi pravili za operaterje, spreminjanjem rutin, boljšim skrivanjem, tišjim delovanjem in izogibanjem nepotrebnemu gibanju.
