Tujina

Ruski specialci iz enote Rubikon prevesili tehtnico dronske vojne

Moskva, 14. 11. 2025 18.00 | Posodobljeno pred 43 minutami

Avtor
D. S.
Ruska elitna enota Rubikon, specializirana za elektronsko bojevanje in lov na operaterje dronov, spreminja ravnovesje sil na bojišču in ruši prejšnjo prednost Ukrajine v bojevanju z droni. Ruske sile z njo sledijo ukrajinskim operaterjem dronov do 10 kilometrov za frontnimi črtami, kot poroča Financial Times.

Ukrajinski piloti dronov so zdaj tarča intenzivnega nadzora in napadov s strani enote Rubikon, ki združuje lastno floto lovskih dronov, napredne sisteme za elektronsko izvidovanje in hitro rotacijo ekip. Ruske sile s to enoto sledijo in napadajo operaterje dronov do 10 kilometrov za frontnimi črtami.

"Dron je enostavno zamenjati, pilota pa težko," je dejal ukrajinski pilot Dmitro, ki je opisal, kako se je komaj izognil smrti, ko mu je ruski dron začel slediti nad gozdom v bližini bojišča.

Pojav enote Rubikon je povzročil srhljiv pretres na digitalnem bojišču in uničil eno največjih taktičnih prednosti Kijeva. Njen uspeh dodatno obremenjuje ukrajinsko vojsko, ki je že tako v obrambi pred številčnejšimi in bolje financiranimi Rusi, kot poroča Financial Times.

Rubikon je glavni problem Ukrajine, je dejal ukrajinski vojak Artem Karjakin, ki se bojuje blizu Pokrovska v Doneški oblasti, enega ključnih mest na fronti.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

"Če Rusi ne bi imeli tako sposobnih operaterjev dronov, njihova pehota ne bi mogla vstopiti v mesto," je dejal Karjakin in dodal, da je upravljanje dronov na ukrajinski strani trenutno "zelo nevarno".

Rubikon naj bi imel okoli 5000 članov in številne vire. Namesto da bi napadali pehoto, ciljajo na ključne ukrajinske operaterje in logistiko, vozila, drone in opremo, ki oskrbuje frontne črte. Hkrati usposabljajo druge ruske enote ter razvijajo taktike, tehnologijo in postopke za napreden nadzor brezpilotnih sistemov.

Številni analitiki poudarjajo, da Rubikon predstavlja enega redkih, a pomembnih dokazov, da je ruska vojska začela inovirati in se posodabljati.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Ukrajina se poskuša odzvati z oblikovanjem lastnih protidronskih ekip in novimi pravili za operaterje, spreminjanjem rutin, boljšim skrivanjem, tišjim delovanjem in izogibanjem nepotrebnemu gibanju.

Animal_Pump
14. 11. 2025 19.00
Pokažte še posnetek od včeraj...kako so z droni sesuli tiste MAD MAX-arje včeraj v Pokrovsku. Očitno tem rubicarjem ni uspelo...operaterjev odstranit.
ODGOVORI
0 0
Sixten Malmerfelt
14. 11. 2025 18.59
+1
A Uršula, je kaj rekla na to novico! Pa estonka Kaja???
ODGOVORI
1 0
Sixten Malmerfelt
14. 11. 2025 18.58
-1
Rusija ima 3 Rubikone za nacUkrajince!
ODGOVORI
1 2
sabro4
14. 11. 2025 18.55
+0
to je ta borba z lopatami, torej
ODGOVORI
1 1
Tomy1
14. 11. 2025 18.46
+3
Ali niste še pred tedni pisali da " šraufajo" čipe iz pralnih strojev !?
ODGOVORI
4 1
x2f3y1q0đ5
14. 11. 2025 18.56
-1
Groza... dokaz, kako si ljudje napačno tolmačite novice. Pa kaj sploh pričakujete? Kdaj pa še katera novica na zahodu ni bila napihnjena? Potem pa verjemi govoricam, kako so ukrajinci prepovedali ruski jezik, a v resnici večina države govori rusko, s predsednikom vred....
ODGOVORI
1 2
Sixten Malmerfelt
14. 11. 2025 18.43
+0
Jst sem pa mislil, daz lopatkami in čipi od pralnih strojev, kakor ste se pisali pred dvema letoma!
ODGOVORI
2 2
Banion
14. 11. 2025 18.42
+3
obrisi prihodnje vojne, ne osemkolesniki o katerih namerava odločati vlada temveč droni so prihodnost
ODGOVORI
3 0
Killing of Hind Rajab
14. 11. 2025 18.36
+0
zukrija rasistka z gozdarjem anatomije bo kmalu objavila " resnične " podatke...kako ukrowermacht zmaguje ...
ODGOVORI
3 3
fljfo
14. 11. 2025 18.34
-3
Kaj je zdaj s Pokrovskom? Rusi tukaj na portalu so ze pred enim letom pisali, da ga je njihova vokska zavzela...
ODGOVORI
3 6
konc
14. 11. 2025 18.34
+1
No, boste mediji počasi le nehali lagati o "Ukrajinski zmagi"?
ODGOVORI
5 4
