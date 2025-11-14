Ruski specialci iz enote Rubikon prevesili tehtnico dronske vojne

Ukrajinski piloti dronov so zdaj tarča intenzivnega nadzora in napadov s strani enote Rubikon, ki združuje lastno floto lovskih dronov, napredne sisteme za elektronsko izvidovanje in hitro rotacijo ekip. Ruske sile s to enoto sledijo in napadajo operaterje dronov do 10 kilometrov za frontnimi črtami.

"Dron je enostavno zamenjati, pilota pa težko," je dejal ukrajinski pilot Dmitro, ki je opisal, kako se je komaj izognil smrti, ko mu je ruski dron začel slediti nad gozdom v bližini bojišča.

Pojav enote Rubikon je povzročil srhljiv pretres na digitalnem bojišču in uničil eno največjih taktičnih prednosti Kijeva. Njen uspeh dodatno obremenjuje ukrajinsko vojsko, ki je že tako v obrambi pred številčnejšimi in bolje financiranimi Rusi, kot poroča Financial Times.

Rubikon je glavni problem Ukrajine, je dejal ukrajinski vojak Artem Karjakin, ki se bojuje blizu Pokrovska v Doneški oblasti, enega ključnih mest na fronti.