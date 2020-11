Ruski specialci rešili dečka iz rok domnevnega pedofila

Operacijo je koordiniral Interpol, potem ko so uradniki agencije v ZDA zasledili uporabnika temnega spleta, ki bi lahko bil povezan z ugrabitvijo. Temni splet je del interneta, ki ga običajni iskalniki ne zaznajo in je dostopen le s pomočjo posebnih orodij. Osumljenec je 26-letni prebivalec Makarikha.

V videoposnetku, ki ga je objavilo rusko ministrstvo za notranje zadeve, je slišati, da je osumljenec povedal, da fant v kleti hiše samo igra računalniške igrice. Fant je bil ugrabljen 28. septembra v bližnji vasi Gorki, potem ko je izstopil iz šolskega avtobusa in se napotil proti domu. V obsežno iskalno akcijo je bilo vključenih okoli 3000 ljudi.

Oče malčka je kasneje za tiskovno agencijo Tass povedal, da so zdravniki otroka že pregledali in da je dobro. "Zdrav je in ni shujšal," je dejal oče. Fantu in družini so tudi nemudoma ponudili psihološko pomoč.

Pri Interpolu pa so še povedali, da je policija iz večih držav, s pomočjo mednarodne baze podakov agencije o spolnem izkoriščanju otrok, pomagala pri iskanju osumljenca. "Danes se je mladi fant spet vrnil tja, kamor spada, k svoji družini. Zaslužni za to so predani pripadniki specialcev in pravočasni ukrepi organov po vsem svetu," je sporočila mednarodna policijska agencija. "Čeprav smo resnično veseli, da se je ta zgodba varno končala, pa mnogi otroci še vedno čakajo da jih rešimo iz rok izprijencev."