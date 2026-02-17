Naslovnica
Tujina

'Ruski športniki, ki tekmujejo za druge države, so izdajalci'

Moskva, 17. 02. 2026 19.36 pred 46 minutami 2 min branja 9

Avtor:
N.V. STA
Mihail Degtjarjev

Da ruski športniki osvajajo medalje za druge države, tudi na olimpijskih igrah, marsikomu v njihovi domovini ni všeč. Ruski minister za šport in predsednik nacionalnega olimpijskega komiteja Mihail Degtjarjev jih ima za izdajalce. Prepričan je, da bi jim morali preprečiti vstop v Rusijo.

Eden od Rusov, ki so uspeli, potem ko so spremenili državljanstvo, je Nikita Volodin. Umetnostni drsalec, rojen v Sankt Peterburgu, je na zimskih olimpijskih igrah v Milanu z Nemko Minervo Hase osvojil bronasto medaljo v športnih parih. Konec poletja 2025 je postal nemški državljan in od takrat ima dvojno državljanstvo. Z nemško partnerko drsa in osvaja medalje od leta 2022.

S Hase je Volodin osvojil bron na svetovnem prvenstvu 2024, srebro na svetovnem prvenstvu 2025, zlato na evropskem prvenstvu 2025, srebro na evropskem prvenstvu 2026 in zdaj še bron na olimpijskih igrah v Italiji. Kako nevarno je njegovo življenje v Berlinu? Ali ko obišče svoje dekle in družino v Rusiji? Da bi zmanjšal tveganje, Volodin o Rusiji in njeni vojni proti Ukrajini molči, je poročal nemški časnik Bild.

Minerva Hase in Nikita Volodin
Minerva Hase in Nikita Volodin
FOTO: AP

"Sprememba državljanstva je čista izdaja. In to je moje mnenje in je pravilno," pa je Degtjarjev dejal konec prejšnjega tedna. Zdaj želi preprečiti vstop dotičnih športnikov v Rusijo. Ali bo takšno pobudo vložil v dumo, ruski parlament, bomo po navedbah časnika še videli.

A Degtyarjev je dejal: "Zagotavljamo jim hrano, izobraževanje, trenerje in športne objekte. In potem, bam, zavržejo potne liste in izginejo. Če jim vse odvzamemo, jim prepovemo vstop in uporabo naših športnih objektov, potem smo dosegli svoj cilj. To je občutljiva zadeva, vendar tukaj ne more biti kompromisov."

Zato bo Volodin molčal in ne bo razkril, ali se boji takšnih ukrepov. V nasprotnem primeru bi lahko prišlo do težav za njegove starše, ki živijo v Rusiji z njegovo sedemletno sestro, hitrostno drsalko, pa tudi za njegovo dekle, ki je trenutno na obisku v Milanu. Enako velja, če bi javno obsodil vojno.

Na olimpijskih igrah v različnih športih tekmuje 38 ruskih športnikov. Vsi so na Degtyarjevem seznamu. Seveda so na njem tudi tekmovalci v drugih športih, na primer številne teniške zvezde. Zmagovalka Wimbledona in odprtega prvenstva Avstralije Elena Ribakina se je denimo leta 2018 preselila v Kazahstan.

Kolesar Pavel Sivakov je večkrat štartal na dirki po Franciji, najprej kot Rus, zdaj kot Francoz. Mihail Jakovljev zdaj tekmuje kot Izraelec. Drsalci na kratke proge, hitrostni drsalci, plavalci, šahisti, boksarji, nogometaši - seznam se nadaljuje. In Degtjarjev je besen, zaključi Bild.

Mihail Degtjarjev rusija oi 2026

Poslanec poveličeval vodjo ustašev, opravičiti se ne želi

KOMENTARJI9

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
txoxnxy
17. 02. 2026 20.27
Če se rešijo agresorja in par njegovih podpornikov , potem bodo športniki lahko tekmovali . Z eno potezo dve muhi na en mah .
Odgovori
+1
1 0
Srebrnl breg
17. 02. 2026 20.23
Dejstvo je, da je Putin vojni zločinec.
Odgovori
+2
2 0
Dražen Marjanović
17. 02. 2026 20.17
Rusi so ljudje. Briga njih za putina
Odgovori
+4
4 0
odpisani zasedli vlado
17. 02. 2026 20.12
Hahahahaha kdo pa za ruske agresorske diktatorje ni izdajalec???Diktatorja putina moti samo to,da jih ne more doseči ter v zaporih zastrupiti ali pa,da bi poskakali iz nadstropja skozi okna katera bi za sabo še zaprli.
Odgovori
+2
3 1
MathewM
17. 02. 2026 20.09
Zanimiv fact: Rusije za razliko od Slovenije, ne moti, če njen državljan dobi drugi, tretje,...državljanstvo v drugih državah. Poizkusite to narediti s Slovenskim.
Odgovori
-2
0 2
Slavko BabIč
17. 02. 2026 19.46
so izraelcem prepovedali udeležbo na OI zaradi 70.000 pobitih civilistov???
Odgovori
-2
4 6
fljfo
17. 02. 2026 20.21
Se strinjam..Izreal je prav tako agresor kot Rusija...Ali oba ali nihče
Odgovori
+2
2 0
Slavko BabIč
17. 02. 2026 19.45
spet zahodna antiruska propaganda!
Odgovori
-2
5 7
Dražen Marjanović
17. 02. 2026 20.18
Preberi si njegovo izjavo miš
Odgovori
+1
1 0
bibaleze
