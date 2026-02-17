'Ruski športniki, ki tekmujejo za druge države, so izdajalci'

S Hase je Volodin osvojil bron na svetovnem prvenstvu 2024, srebro na svetovnem prvenstvu 2025, zlato na evropskem prvenstvu 2025, srebro na evropskem prvenstvu 2026 in zdaj še bron na olimpijskih igrah v Italiji. Kako nevarno je njegovo življenje v Berlinu? Ali ko obišče svoje dekle in družino v Rusiji? Da bi zmanjšal tveganje, Volodin o Rusiji in njeni vojni proti Ukrajini molči, je poročal nemški časnik Bild.

Eden od Rusov, ki so uspeli, potem ko so spremenili državljanstvo, je Nikita Volodin . Umetnostni drsalec, rojen v Sankt Peterburgu, je na zimskih olimpijskih igrah v Milanu z Nemko Minervo Hase osvojil bronasto medaljo v športnih parih. Konec poletja 2025 je postal nemški državljan in od takrat ima dvojno državljanstvo. Z nemško partnerko drsa in osvaja medalje od leta 2022.

"Sprememba državljanstva je čista izdaja. In to je moje mnenje in je pravilno," pa je Degtjarjev dejal konec prejšnjega tedna. Zdaj želi preprečiti vstop dotičnih športnikov v Rusijo. Ali bo takšno pobudo vložil v dumo, ruski parlament, bomo po navedbah časnika še videli.

A Degtyarjev je dejal: "Zagotavljamo jim hrano, izobraževanje, trenerje in športne objekte. In potem, bam, zavržejo potne liste in izginejo. Če jim vse odvzamemo, jim prepovemo vstop in uporabo naših športnih objektov, potem smo dosegli svoj cilj. To je občutljiva zadeva, vendar tukaj ne more biti kompromisov."

Zato bo Volodin molčal in ne bo razkril, ali se boji takšnih ukrepov. V nasprotnem primeru bi lahko prišlo do težav za njegove starše, ki živijo v Rusiji z njegovo sedemletno sestro, hitrostno drsalko, pa tudi za njegovo dekle, ki je trenutno na obisku v Milanu. Enako velja, če bi javno obsodil vojno.

Na olimpijskih igrah v različnih športih tekmuje 38 ruskih športnikov. Vsi so na Degtyarjevem seznamu. Seveda so na njem tudi tekmovalci v drugih športih, na primer številne teniške zvezde. Zmagovalka Wimbledona in odprtega prvenstva Avstralije Elena Ribakina se je denimo leta 2018 preselila v Kazahstan.

Kolesar Pavel Sivakov je večkrat štartal na dirki po Franciji, najprej kot Rus, zdaj kot Francoz. Mihail Jakovljev zdaj tekmuje kot Izraelec. Drsalci na kratke proge, hitrostni drsalci, plavalci, šahisti, boksarji, nogometaši - seznam se nadaljuje. In Degtjarjev je besen, zaključi Bild.