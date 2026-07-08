Ruski športniki nazaj na olimpijske igre, Ukrajina kritična

Odločitev o odpravi omejitev za ruske športnike prihaja pred kvalifikacijskimi tekmovanji za olimpijske igre v Los Angelesu leta 2028 in le dva meseca po tem, ko je MOK odpravil omejitve za rusko zaveznico Belorusijo. Njeni športniki bodo lahko znova tekmovali brez omejitev in z uporabo svojih nacionalnih simbolov, poroča Deutsche Welle. Rusija je bila sicer izključena iz mednarodnih športnih tekmovanj, odkar je leta 2022 začela invazijo na Ukrajino. Leta 2023 je MOK suspendiral še Ruski olimpijski komite, potem ko je Rusija enostransko priznala regionalne športne organizacije na štirih ukrajinskih območjih, ki so si jih leta 2022 nezakonito priključili.

Kirsty Coventry FOTO: AP

Ruski športniki so sicer lahko nastopali kot nevtralni športniki na olimpijskih igrah v Parizu leta 2024 in na zimskih olimpijskih igrah Milano–Cortina 2026, vendar le pod pogojem, da dokažejo, da ne podpirajo vojne in da niso povezani z rusko vojsko ali varnostnimi službami. Predsednica MOK Kirsty Coventry je novinarjem povedala, da MOK nasprotuje "vsakršnemu nasilju in vojni ter bo še naprej podpiral Ukrajino", vendar je dodala, da ni prav, da bi športniki "plačevali ceno za to". Odločitev je pozdravil ruski minister za šport Mihail Degtjarjov in dodal, da bi se morala zdaj odpreti pot za popolno vrnitev vseh ruskih športnikov na mednarodni športni oder.

Stroga preverjanja pred nastopom

MOK je sicer sporočil, da bodo ruski športniki še naprej podvrženi strogim protidopinškim postopkom, da bi "odpravili pomanjkanje zaupanja v svetovni športni skupnosti glede vrnitve ruskih športnikov na mednarodna tekmovanja". MOK je prav tako navedel, da v Rusiji ne bo organiziral svojih dogodkov in da na svoje prireditve ne bo vabil predstavnikov ruske vlade ali državnih oblasti. Prepoved predvajanja ruske državne himne in izobešanja ruske zastave za zdaj ostaja v veljavi. "Jasno smo povedali, da imajo vsi športniki možnost nastopiti na olimpijskih igrah. O tem govori ta odločitev. Ruskim športnikom omogoča sodelovanje na športnih tekmovanjih. Menili smo, da je za športnike zelo pomembno, da imajo to možnost," je povedala Coventry.

Ukrajina kritična do MOK