Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Tujina

Ruski športniki nazaj na olimpijske igre, Ukrajina kritična

Lausanne, 08. 07. 2026 10.05 pred 30 minutami 3 min branja 2

Avtor:
N.V.
Stavba Olimpijskega komiteja v Rusiji

Mednarodni olimpijski komite (MOK) je sporočil, da bo odpravil omejitve za ruske športnike, s čimer jim bo omogočil nastopanje v ekipnih tekmovanjih in kvalifikacijskih tekmah. Do odločitve je bil močno kritičen Nacionalni olimpijski komite Ukrajine, s katerega so sporočili, da je odločitev "neupravičena".

Odločitev o odpravi omejitev za ruske športnike prihaja pred kvalifikacijskimi tekmovanji za olimpijske igre v Los Angelesu leta 2028 in le dva meseca po tem, ko je MOK odpravil omejitve za rusko zaveznico Belorusijo. Njeni športniki bodo lahko znova tekmovali brez omejitev in z uporabo svojih nacionalnih simbolov, poroča Deutsche Welle.

Rusija je bila sicer izključena iz mednarodnih športnih tekmovanj, odkar je leta 2022 začela invazijo na Ukrajino. Leta 2023 je MOK suspendiral še Ruski olimpijski komite, potem ko je Rusija enostransko priznala regionalne športne organizacije na štirih ukrajinskih območjih, ki so si jih leta 2022 nezakonito priključili.

Kirsty Coventry
Kirsty Coventry
FOTO: AP

Ruski športniki so sicer lahko nastopali kot nevtralni športniki na olimpijskih igrah v Parizu leta 2024 in na zimskih olimpijskih igrah Milano–Cortina 2026, vendar le pod pogojem, da dokažejo, da ne podpirajo vojne in da niso povezani z rusko vojsko ali varnostnimi službami.

Predsednica MOK Kirsty Coventry je novinarjem povedala, da MOK nasprotuje "vsakršnemu nasilju in vojni ter bo še naprej podpiral Ukrajino", vendar je dodala, da ni prav, da bi športniki "plačevali ceno za to". Odločitev je pozdravil ruski minister za šport Mihail Degtjarjov in dodal, da bi se morala zdaj odpreti pot za popolno vrnitev vseh ruskih športnikov na mednarodni športni oder.

Stroga preverjanja pred nastopom

MOK je sicer sporočil, da bodo ruski športniki še naprej podvrženi strogim protidopinškim postopkom, da bi "odpravili pomanjkanje zaupanja v svetovni športni skupnosti glede vrnitve ruskih športnikov na mednarodna tekmovanja".

MOK je prav tako navedel, da v Rusiji ne bo organiziral svojih dogodkov in da na svoje prireditve ne bo vabil predstavnikov ruske vlade ali državnih oblasti.

Prepoved predvajanja ruske državne himne in izobešanja ruske zastave za zdaj ostaja v veljavi. "Jasno smo povedali, da imajo vsi športniki možnost nastopiti na olimpijskih igrah. O tem govori ta odločitev. Ruskim športnikom omogoča sodelovanje na športnih tekmovanjih. Menili smo, da je za športnike zelo pomembno, da imajo to možnost," je povedala Coventry.

Ukrajina kritična do MOK

"Vsaka odločitev, ki dejansko odpira pot k popolni vrnitvi Rusije v mednarodno olimpijsko gibanje, ni v nasprotju le z načeli pravičnosti, temveč tudi s temeljnimi vrednotami olimpizma, ki temeljijo na spoštovanju človekovega dostojanstva, miru in mednarodnega prava," so sporočili iz ukrajinskega olimpijskega komiteja.

Odzvali so se tudi na zunanjem ministrstvu, kjer so zapisali, da "Rusija nadaljuje svojo neizzvano in nezakonito vojno proti Ukrajini". Ob tem so vladne oblasti, ki gostijo mednarodne športne dogodke, pozvali, naj na svojem ozemlju ne dovolijo prikazovanja ruskih državnih simbolov.

Ministrstvo je prav tako pozvalo mednarodne športne zveze, naj ohranijo omejitve za ruske predstavnike, in sporočilo, da bo Ukrajina še naprej sodelovala s partnerji pri zagotavljanju, da se mednarodni šport "nikoli ne uporablja kot orodje za legitimizacijo agresije".

mok rusija ukrajina športniki

Arbitraža zavrnila skoraj 600-milijonsko tožbo britanske družbe proti Sloveniji

Stolpnico na Manhattnu začasno utrdili, nevarnost še ni povsem mimo

24ur.com Ukrajinskim športnikom prepoved sodelovanja v olimpijskih kvalifikacijah, če bodo tekmovali z Rusi
24ur.com Mok po sabljaškem škandalu ukrajinski zvezdnici omogočil nastop na OI
24ur.com Svetovna atletika vztraja pri suspenzu Rusije in Belorusije
24ur.com V Nemčiji zaradi udeležbe Rusov odpovedali tekmo v sabljanju
24ur.com OKS proti bojkotu olimpijskih iger
24ur.com Na čeladi upodobil ubite športnike, Ukrajincu prepovedali nastop z njo
24ur.com Fis ruskim in beloruskim športnikom prepovedal nastop na ZOI
Priporoča
  • robot
  • bazen
  • sencnik
  • cistilnik
  • sup
  • paviljon
  • ventilator
  • zar
  • kosilnica
  • lounge set
  • nosilec
  • katalog
KOMENTARJI2

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Robi333
08. 07. 2026 11.04
Bi blo bolš, da bi izključil še Izrael in UA.
Odgovori
0 0
Krokodil1922
08. 07. 2026 11.00
Pravilno. Prepoved bi dal UA olimpijcem zaradi poveličevanje nacizma in trpinčenja lastnega naroda.
Odgovori
+2
2 0
bibaleze
Portal
V modri obleki je bila videti kot prava boginja
Opozorilni znaki, da vaš partner ni pripravljen na starševstvo
Opozorilni znaki, da vaš partner ni pripravljen na starševstvo
Lahko klimatska naprava škoduje nosečnici ali dojenčku?
Lahko klimatska naprava škoduje nosečnici ali dojenčku?
Ko pogledate njihove očete, vam bo vse jasno
Ko pogledate njihove očete, vam bo vse jasno
zadovoljna
Portal
Po razhodu s hrvaško estradnico ujet v družbi nove lepotice
Dnevni horoskop: Eno znamenje bo razočarano, saj potrebuje več pozornosti
Dnevni horoskop: Eno znamenje bo razočarano, saj potrebuje več pozornosti
Raziskava razkrila nevarne snovi v kremah za sončenje, ki jih množično kupujemo
Raziskava razkrila nevarne snovi v kremah za sončenje, ki jih množično kupujemo
Znana Slovenka delila najlepše poročne utrinke
Znana Slovenka delila najlepše poročne utrinke
vizita
Portal
Ali je piščanec res najbolj zdravo meso? Nutricionisti opozarjajo na eno izjemo
Zakaj ne zmoreš shujšati, čeprav narediš vse prav?
Zakaj ne zmoreš shujšati, čeprav narediš vse prav?
Zaprtje pri starejših osebah: Kako učinkovito spodbuditi prebavo
Zaprtje pri starejših osebah: Kako učinkovito spodbuditi prebavo
Klimatska naprava ni vedno najboljša rešitev: strokovnjaki razlagajo, zakaj
Klimatska naprava ni vedno najboljša rešitev: strokovnjaki razlagajo, zakaj
cekin
Portal
Če vsak mesec prihranite 100 evrov, se zgodi to: rezultat vas lahko preseneti
Kako zahtevati povišico po 45. letu (in zakaj večina to naredi narobe)
Kako zahtevati povišico po 45. letu (in zakaj večina to naredi narobe)
Kaj kupujejo ultra bogati? Tokrat je na prodaj 67 milijonov let star T. rex
Kaj kupujejo ultra bogati? Tokrat je na prodaj 67 milijonov let star T. rex
Vaša plača raste? V resnici bi morala precej bolj
Vaša plača raste? V resnici bi morala precej bolj
moskisvet
Portal
Je ta privlačna plavolaska nova izbranka sanjskega moškega?
Mike Tyson pri 60: od najstrašnejšega boksarja na svetu do človeka, ki je našel nov smisel
Mike Tyson pri 60: od najstrašnejšega boksarja na svetu do človeka, ki je našel nov smisel
Nihče je ni gledal v oči: Zvezdnica v Parizu pritegnila vse poglede
Nihče je ni gledal v oči: Zvezdnica v Parizu pritegnila vse poglede
Nasveti za najem vozila: Varnost in udobje na prvem mestu
Nasveti za najem vozila: Varnost in udobje na prvem mestu
dominvrt
Portal
Strokovnjaki opozarjajo: limon in paradižnika ne zavijajte v aluminijasto folijo
Sta Taylor Swift in Travis Kelce res postala pasja starša? Oboževalci opazili skrivnostnega kužka
Sta Taylor Swift in Travis Kelce res postala pasja starša? Oboževalci opazili skrivnostnega kužka
Trik, s katerim bodo jagode ostale sveže dlje časa
Trik, s katerim bodo jagode ostale sveže dlje časa
Ali kokoš lahko spremeni spol? Redek pojav navdušuje znanstvenike
Ali kokoš lahko spremeni spol? Redek pojav navdušuje znanstvenike
okusno
Portal
Brez krompirja, skute in jajc: Sladki cmoki s presenetljivo sestavino
Ko zmanjka idej za bučke, pripravite te slane palačinke – izginile bodo v hipu
Ko zmanjka idej za bučke, pripravite te slane palačinke – izginile bodo v hipu
Popolno družinsko kosilo, ki se pripravi kar samo v pečici
Popolno družinsko kosilo, ki se pripravi kar samo v pečici
Presenetjivi razogi, zaradi katerih ima hrana na letalu drugačen okus
Presenetjivi razogi, zaradi katerih ima hrana na letalu drugačen okus
voyo
Portal
Otok ljubezni
Poroka na prvi pogled: Avstralija
Poroka na prvi pogled: Avstralija
Survivor: Hrvaška
Survivor: Hrvaška
Lajf je tekma
Lajf je tekma
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1763