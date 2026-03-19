Ruski tanker s 730.000 sodov nafte pluje proti Kubi

Ruski tanker Anatolij Kolodkin je 8. marca v ruskem pristanišču Primorsk natovoril 730.000 sodov surove nafte, včeraj popoldne po srednjeevropskem času pa se je nahajal v vzhodnem Atlantiku, kažejo podatki podjetja za pomorsko analitiko Kpler, ki jih navaja Guardian.

Ladja, ki je v lasti ruske državne ladijske družbe Sovcomflot, naj bi okoli 23. marca prispela v Matanzas na severu Kube.

Še en tanker, Sea Horse, ki pluje pod zastavo Hongkonga, je medtem konec januarja v bližini Cipra z drugega tankerja naložil skoraj 200.000 sodčkov dizelskega goriva. Sredozemlje je zapustil 13. februarja, od takrat pa pluje čez Atlantik. Včeraj se je nahajal v severozahodnem delu Karibskega morja, približno 1500 kilometrov od kubanske obale, še kažejo podatki Kplerja.

Tanker Anatolij Kolodkin, ki pluje pod rusko zastavo, je sicer deležen sankcij s strani ZDA, Evropske unije in Velike Britanije kot del ukrepov proti Rusiji zaradi invazije na Ukrajino.