Ruski tanker s 730.000 sodov nafte pluje proti Kubi

Ruski tanker Anatolij Kolodkin je 8. marca v ruskem pristanišču Primorsk natovoril 730.000 sodov surove nafte, včeraj popoldne po srednjeevropskem času pa se je nahajal v vzhodnem Atlantiku, kažejo podatki podjetja za pomorsko analitiko Kpler, ki jih navaja Guardian.
Ladja, ki je v lasti ruske državne ladijske družbe Sovcomflot, naj bi okoli 23. marca prispela v Matanzas na severu Kube.
Še en tanker, Sea Horse, ki pluje pod zastavo Hongkonga, je medtem konec januarja v bližini Cipra z drugega tankerja naložil skoraj 200.000 sodčkov dizelskega goriva. Sredozemlje je zapustil 13. februarja, od takrat pa pluje čez Atlantik. Včeraj se je nahajal v severozahodnem delu Karibskega morja, približno 1500 kilometrov od kubanske obale, še kažejo podatki Kplerja.
Tanker Anatolij Kolodkin, ki pluje pod rusko zastavo, je sicer deležen sankcij s strani ZDA, Evropske unije in Velike Britanije kot del ukrepov proti Rusiji zaradi invazije na Ukrajino.
Kuba ni uvozila nafte že vse od 9. januarja. Nazadnje ji je pošiljko dostavila Mehika v dneh po ameriškem zajetju venezuelskega predsednika Nicolasa Madura. Zaradi pritiskov ZDA so nato pošiljke ustavili, prav tako pa Kuba vse od januarja ne uvaža več venezuelske nafte zaradi ameriške blokade.
Z omejevanjem dobav nafte, ki poganja kubansko zastarelo električno omrežje, administracija ameriškega predsednika Donalda Trumpa krepi pritisk na kubanski režim, ki ga že več kot šest desetletij poskuša neuspešno strmoglaviti.
V ponedeljek je Trump izjavil, da mu bo "v čast zavzeti Kubo" in da lahko z njo počne, kar želi. Havana je medtem napovedala močan odpor proti kakršnemu koli poskusu prevzema otoka.
