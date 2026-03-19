Tujina

Ruski tanker s 730.000 sodov nafte pluje proti Kubi

Havana, 19. 03. 2026 08.38 pred 1 uro 2 min branja 72

Avtor:
M.S.
Tanker

Na Kubo naj bi v prihodnjih dneh prispela prva večja pošiljka nafte v zadnjih treh mesecih. Po navedbah pomorskih analitikov na otok pluje ruski tanker s 730.000 sodov surove nafte. Kuba zaradi ameriške blokade ni uvozila nafte že vse od 9. januarja, zaradi hude energetske krize pa država dnevno doživlja obsežne izpade električne energije.

Ruski tanker Anatolij Kolodkin je 8. marca v ruskem pristanišču Primorsk natovoril 730.000 sodov surove nafte, včeraj popoldne po srednjeevropskem času pa se je nahajal v vzhodnem Atlantiku, kažejo podatki podjetja za pomorsko analitiko Kpler, ki jih navaja Guardian.

Ladja, ki je v lasti ruske državne ladijske družbe Sovcomflot, naj bi okoli 23. marca prispela v Matanzas na severu Kube.

Še en tanker, Sea Horse, ki pluje pod zastavo Hongkonga, je medtem konec januarja v bližini Cipra z drugega tankerja naložil skoraj 200.000 sodčkov dizelskega goriva. Sredozemlje je zapustil 13. februarja, od takrat pa pluje čez Atlantik. Včeraj se je nahajal v severozahodnem delu Karibskega morja, približno 1500 kilometrov od kubanske obale, še kažejo podatki Kplerja.

Tanker Anatolij Kolodkin, ki pluje pod rusko zastavo, je sicer deležen sankcij s strani ZDA, Evropske unije in Velike Britanije kot del ukrepov proti Rusiji zaradi invazije na Ukrajino.

Bencinska črpalka na Kubi
Bencinska črpalka na Kubi
FOTO: Profimedia

Kuba ni uvozila nafte že vse od 9. januarja. Nazadnje ji je pošiljko dostavila Mehika v dneh po ameriškem zajetju venezuelskega predsednika Nicolasa Madura. Zaradi pritiskov ZDA so nato pošiljke ustavili, prav tako pa Kuba vse od januarja ne uvaža več venezuelske nafte zaradi ameriške blokade.

Z omejevanjem dobav nafte, ki poganja kubansko zastarelo električno omrežje, administracija ameriškega predsednika Donalda Trumpa krepi pritisk na kubanski režim, ki ga že več kot šest desetletij poskuša neuspešno strmoglaviti.

V ponedeljek je Trump izjavil, da mu bo "v čast zavzeti Kubo" in da lahko z njo počne, kar želi. Havana je medtem napovedala močan odpor proti kakršnemu koli poskusu prevzema otoka.

kuba nafta rusija

KOMENTARJI72

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
mojcd
19. 03. 2026 10.28
Vsi so se mi smejali da se se vedno vozim na plin.....tedne se jim ze smejim nazaj
Odgovori
0 0
myomy
19. 03. 2026 10.27
Po celem svetu primanjkuje nafte, Trump je zaradi tega celo sprostil sankcije na rusko nafto, EU "kapica", ki naj bi bila 60 USD na sod ruske nafte se je dvignila na 100 +, kar je pa najbolj presenetljivo, Iran še vedno izvaža nafto v Azijo. Le EU Kekci, namesto, da bi kupovali plin in nafto od Rusov, lovijo rusko "senčno floto" ob svojih mejah. EU je danes še vedno odvisna od ruske nafte. Le da jo za 5 x dražje kupujejo od ZDA. Kekci butasti ...
Odgovori
-1
0 1
slayer2
19. 03. 2026 10.22
Kako pa kaj sankcije za ZDA in Izrael?
Odgovori
+3
4 1
Animal_Pump
19. 03. 2026 10.28
Zaveznikom se ne dajejo sankcije. Tko kot jih Iranci niso rusom dali npr. Kar je prav. Lahko jih pa BRICS-arji nabijejo američanom pa izraelcem...kolikor jim paše...kar bi bilo tudi prav. Pa jim ne. Še bolj sodelujejo z ZDA kot mi. Ne znajo Bricsarji skupaj držat očitno.
Odgovori
0 0
Zmaga Ukrajini
19. 03. 2026 10.21
No, fino bi bilo zdaj videti riđota, ki je putlerju hitel sproščati sankcije. 🤣🤣🤣 Riđo ima res neverjetno otročji pogled na vso zadevo (tudi na lastno ameriško vojsko). Očitno je preveč gledal (ameriške) filme. Mi je pa zelo všeč enotnost "zaveznic" - tako EU kot Japonske, Avstralije, Kanade,... nihče se ni pozitivno odzval na riđotovo prošnjo za "pomoč", sam se bo moral znajti.
Odgovori
+1
1 0
Zuzaa11
19. 03. 2026 10.24
Prevec custven pogled na geopoliticna dogajanja, zelo amatersko
Odgovori
0 0
Rock8
19. 03. 2026 10.12
Ne daj se,kuba!
Odgovori
+6
6 0
Rock8
19. 03. 2026 10.06
Oranžni,zjoki se
Odgovori
+3
4 1
Infiltrator
19. 03. 2026 10.06
Europa bi morala bit prijateljica z rusi
Odgovori
+7
9 2
Zmaga Ukrajini
19. 03. 2026 10.13
Res ne razumem zakaj tako težite!? Evropa NI in NE BO "prijateljica z nacisti". Naj ti nekdo nariše!
Odgovori
-5
3 8
Zuzaa11
19. 03. 2026 10.15
Ne gre se za prijateljstva v politiki ampat strateska partnerstva. S trenutnom EU vodstvom Evropa tone v geopoliticnem smislu.
Odgovori
+4
5 1
slayer2
19. 03. 2026 10.23
Ampak Zukrija tega ne razume!!!
Odgovori
0 0
Animal_Pump
19. 03. 2026 10.23
In zakaj bi morali biti...plin, nafto...sobivamo z Norveške, Alžirije, Azarbejdžana. Tam čez tisto ožino k nam ne gre. Tam imajo največ škode ,kitajci, korejci pa japonci. Cene se pa sicer povsod dvigajo. Ampak zanimivo...Ruaki prijatelji...imajo vsi višje cene kot drugje po Evropi..kar se plina in nafte tiče. Cez hormusko ozino pa bolj ZDA bremza tankerje kot Iran. Ker bodo Japonci pa Korejci, ki dihajo na skrge ,ker nimajo nafte...to dobesedno prisiljene kupovati od ZDA...je Trump med vrsticami povedal. Sam poslusat ga je treba
Odgovori
+1
1 0
Blue Dream
19. 03. 2026 10.23
Saj Evropa je prijateljica z Rusi. Evropejci smo Evropa. Problem je ker politika počne stvari na svoje roke nas pa nihče nič ne vpraša.Z enim glasom na volitvah podpišemo vse za naslednjih X let
Odgovori
0 0
mojcd
19. 03. 2026 10.27
Poglej sds....
Odgovori
0 0
JackRussell
19. 03. 2026 10.06
Kako lahko se je spraviti na manjšega kateri se ne more braniti.
Odgovori
+4
4 0
borjac
19. 03. 2026 10.05
Ali bo Trump potopil ruski tanker pred Kubo ?? dovolj pameten je tudi za to.
Odgovori
+2
3 1
Infiltrator
19. 03. 2026 10.05
Tako podobno nam bo oranzni naredil z nami ,prvo nas je namerno skregal z rusijo zdaj nam bo pa omejeval nafto ....
Odgovori
+3
3 0
sabro4
19. 03. 2026 10.04
tej grdi Rusi, pomagajo kubancem,
Odgovori
+1
2 1
Zuzaa11
19. 03. 2026 10.03
Rusija ima 1400 tankerjev, ki delujejo po celem svetu, par zasezenih tankerjev mislim, da jih je 4 do zdaj se jim ne pozna skoraj nic
Odgovori
+7
8 1
Malo Morgen
19. 03. 2026 09.59
Če nimaš nafte imaš mir. Hvala bogu.
Odgovori
+7
7 0
Blue Dream
19. 03. 2026 10.03
Ne drži čisto vedno. Kanada je 4 največji proizvajalec nafte na svetu, Norveška pa je druga v Evropi takoj za Rusijo
Odgovori
+1
2 1
Blue Dream
19. 03. 2026 10.04
Se mi zdi da imaš mir če se prepogneš in nastviš svojo rit USA teroristom
Odgovori
+4
5 1
ZMERNI DESNIČAR
19. 03. 2026 09.58
kmalu nebo važno kaj se odločimo na volitvah ker zgleda bo kmalu vsega konec hahah
Odgovori
+6
6 0
300 let do specialista
19. 03. 2026 09.53
Imaš nafto imaš vse, nimaš nafte lajaš na zvezde, tko brezzobo kot naši kimavčki, sankcionarji iz Bruslja🤣
Odgovori
+6
7 1
Vera in Bog
19. 03. 2026 09.52
Putinovič je čisto zlo. Moj bog kdo to voli?
Odgovori
-11
3 14
Vera in Bog
19. 03. 2026 09.51
Proti komunizmu kot del svobodne Evrope? In še vedno ta boj traja nekak
Odgovori
-6
1 7
M_teoretik
19. 03. 2026 09.51
A bo tudcte tankerje zaplenu!?
Odgovori
+5
5 0
Puško v koruzo
19. 03. 2026 09.50
Evropa mora čimprej najdit nov vir energije. Zato je treba veliko investirat v znanost, sposobne ljudi. Ko bomo to enkrat dosegli, bodo začele propadati vse države, ki imajo fosilna goriva in tisto nafto si bodo lahko zatlačili kam bodo želeli.
Odgovori
-4
3 7
300 let do specialista
19. 03. 2026 09.51
In kdaj boš to dosegel🤣 čez 580 let mogoče z raznimi Laynami v parlamentu!
Odgovori
+5
8 3
mr.poper
19. 03. 2026 09.50
Tramp na to ne bo imel ugovora niti odgovora , politika USA tega ni predvidela ,ker je bila možnost ,da bi Kubo po toliko letih postavili na noge Sedaj so jo verjetno IZGUBILI ZARADI NEZNANJA - KOT IRAN
Odgovori
+4
5 1
