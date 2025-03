Ruska flota v senci: Nemci zasegli tanker s 100.000 tonami surove nafte

Tanker je zasidran od januarja, ko so ga v Baltskem morju opazile nemške oblasti in posadki naročile, naj plovilo zasidra. Ladja naj bi namreč bila del ruske tako imenovane "flote v senci", kar pomeni, da ni popolnoma jasno, kdo je lastnik ladje, a Zahod sklepa, da je ladja v rokah Rusov, ki se želijo na tak način posredno izogniti sankcijam in še naprej prodajati nafto.

Varnostni viri so za nemški Der Spiegel povedali, da je generalni carinski direktorat izdal odredbo o zaplembi. Tanker in približno 100.000 ton surove nafte, vredne več kot 40 milijonov evrov, bosta zdaj postala nemška last. Nemčija bi ladjo sicer lahko izpustila, a so jo prejšnji mesec uvrstili na seznam plovil v prikritem ruskem lastništvu.

Nemčija želi z zaplembo Rusiji poslati jasno sporočilo, da tranzita ruske nafte po Baltskem morju ne bo tolerirala, poroča Euronews.

Kaj je flota v senci?

Gre za zmedeno lastništvo plovil, največkrat so to stari in rabljeni tankerji, ki jih kupijo subjekti z naslovi v državah, kjer ne veljajo sankcije proti Rusiji (Združeni arabski emirati, Marshallovi otoki). Plovilo nato pluje pod zastavo tretje države - Gabon, Cookovi otoki. Rusi naj bi se s takimi plovili izognili sankcijam tudi pri trgovanju z orožjem in žitom.

Nekaj takih plovil je v lasti ruskega državnega ladijskega podjetja Sovcomflot, ki pomaga ruskim izvoznikom nafte, da se izognejo cenovni omejitvi 60 dolarjev na sod. Ceno so uskladile ukrajinske zaveznice, zgornja meja za sod pa naj bi omejila dobiček Rusije in drastično rast cen bencina in inflacijo ter hkrati omogočila pretok nafte.