'Ruski turisti ne bi smeli počitnikovati v Evropi'

Estonija in Finska sta članici EU in zato po začetku vojne v Ukrajini velja prepoved letalskih povezav iz Rusije. Ruski državljani pa lahko državi še vedno dosežejo po kopnem in nato letijo v povezana evropska mesta, kjer preživljajo počitnice.

'Obisk Evrope privilegij in ne človekova pravica'

Predsednica vlade Estonije Kaja Kallas je na Twitterju zapisala, da je obisk Evrope privilegij in ne človekova pravica in da je skrajni čas, da EU ustavi turiste iz Rusije, poroča Euronews.

Dan pred tem je tudi finska predsednica vlade Sanna Marin v intervjuju izjavila, da "ni prav, da medtem ko Rusija izvaja agresivno, brutalno vojno v Evropi, ruski državljani še vedno živijo normalno življenje in turistično potujejo po Evropi." Finsko zunanje ministrstvo je že sporočilo, da bo omejilo število izdanih turističnih viz za ruske državljane in da upa, da bo EU zavzela skupno stališče in povsem ustavila izdajo turističnih viz za ruske državljane.