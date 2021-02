Ruski urednik zaradi poobjave tvita končal v zaporu

Mediazona je spletni portal, ki med drugim piše o sodnih primerih in zlorabah pravic zapornikov. Njegov založnik je opozicijski aktivist Pjotr Verzilov .

Sergej Smirnov je pred protesti v podporo opozicijskemu voditelji Alekseju Navalnemu 23. januarja retvital šalo, ki je vsebovala tudi uro protestnega shoda. Odvetnik je dejal, da je bil urednik obtožen pozivanja Rusov k protestom. Pridržali so ga v soboto vpričo njegovega sina, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

"To je bila prva aretacija odgovornega urednika medija v zgodovini Rusije," je tvitnil Verzilov. "Kremelj ne poskuša samo zatreti protestov, temveč poskuša ustrahovati novinarje, ki pišejo o tem, kar se dogaja," je zapisal in dodal, da se Smirnov niti ni udeležil protesta 23. januarja.

Kaznovanje urednika so obsodile mednarodne novinarske organizacije in ruski mediji. Novinarji brez meja (RSF) so obsodbo označili za teater absurda. Koalicija ruskih medijev Sindikat 100 je sporočila, da je bil Smirnov zaprt zaradi šale na svoj račun, a hkrati poudarila, da je bil kaznovan zaradi svojega dela.