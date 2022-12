Ruski vohun? Nemci aretirali uslužbenca obveščevalne agencije

"Ko govorimo o Rusiji, govorimo o akterju na nasprotni strani, pri čemer moramo upoštevati njeno brezvestnost in pripravljenost na uporabo nasilja," je dejal Kahl in pojasnil, da bi vsaka podrobnost glede primera, ki bi prišla v javnost, nasprotniku prišla prav pri tem, da škodi Nemčiji.

Oblasti so preiskale njegovo stanovanje, delovno mesto in dom še ene osebe. Vodja zunanje obveščevalne službe Bruno Kahl več podrobnosti ni želel razkriti, saj bi dodatne informacije lahko koristile Moskvi.

Osumljenec, ki ga policija označuje kot Carstena L. , je dan po četrtkovi aretaciji ostal v priporu. Preiskali so tudi pisarne na nekdanjem sedežu BND v Pullachu blizu Münchna. Moškega sumijo, da je podatke, ki jih je pridobil med opravljanjem dela, z Rusijo delil letos, a zvezni tožilci niso pojasnili, če je bilo to pred ali po ruski invaziji na Ukrajino, poroča BBC .

Vendar pa je kanclerka kmalu po začetku vojne napovedala novo obdobje, imenovano Zeitenwende (Zgodovinska prelomnica), in Berlin je postal eden največjih kritikov Moskve v Evropi. Med drugim je povečal izdatke za obrambo in zmanjšal ruski uvoz energije.

Pred invazijo 24. februarja je Nemčija sicer zasledovala politiko uporabe trgovine in energije za gradnjo mostov z Moskvo, predvsem prek največjega ruskega plinovoda v Evropo Severnega toka.

Domnevne ruske vohune v zadnjih tednih aretirale številne evropske države

Nemčija je ena od številnih evropskih držav, ki so v zadnjih tednih aretirale domnevne ruske vohune. Norveška je akademika obtožila vohunjenja za Rusijo, Švedska pa je aretirala dva brata in moškega, starega 60 let. Ta teden je Avstrija sporočila, da je identificirala grškega državljana, osumljenega vohunjenja za Moskvo.

V začetku tega leta so začeli soditi tudi rezervnemu častniku nemške vojske, ki je bil obtožen, da je informacije z ruskimi obveščevalci delil med letoma 2014 in 2020.

Vendar pa je to prvič od pridržanja Markusa Reichela leta 2014, da je bil zaradi suma izdaje aretiran uslužbenec BND. Reichel je bil kasneje spoznan za krivega predaje dokumentov Cii in ruski obveščevalni službi ter obsojen na osem let zapora.