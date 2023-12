Domnevni ruski vohun po letu dni pripora priznal, da ni Jose, pač pa Mikhail

Norveški preiskovalci so ruskemu veleposlaništvu sicer že ob začetku preiskave poslali pismo z akademikovim imenom in jih prosili za potrditev, ali gre za ruskega državljana. A kot je povedal Hafsmoe, odgovora niso prejeli ne od veleposlaništva ne od Rusije. Zdaj je ta "sprememba imena", torej to, da je priznal rusko ime, relativno nova, zato so veleposlaništvu poslali novo pismo.

Per Niklas Hafsmoe , tožilec pri agenciji, je dejal, da je 45-letnik zavrnil pogovor s policijo, a kljub temu trdi, da ni storil ničesar. "Mislimo, da je dobro, da zdaj želi razjasniti svojo pravo identiteto," je Hafsmoe povedal za AP. "Vendar to ne bo imelo dosti vpliva na našo preiskavo, saj verjamemo, da imamo trdne dokaze, da je Mihail Mikušin res iz Rusije."

Moškega so na poti v službo pridržali v arktičnem mestu Tromsoe, kjer je delal kot predavatelj na univerzi The Arctic University of Norway. Norveški mediji poročajo, da se je predstavljal kot Jose Assis Giammaria , glede na podatke tožilca norveške agencije za notranjo varnost pa je osumljenec prejšnji teden na zaslišanju glede pripora potrdil svoje pravo ime.

Po "spremembi imena" je Mikušin prejel konzularno pomoč ruskega veleposlaništva, poroča VG. Po besedah Hafsmoea je bilo rusko veleposlaništvo, odkar je potrdil svojo identiteto, dvakrat v stiku z Mikušinom.

VG je prosil rusko veleposlaništvo za komentar o tem, da je Mikušin zdaj priznal, da je ruski državljan. Veleposlaništvo je odgovorilo: "Konzularni oddelek na veleposlaništvu nima informacij, da je Jose Assis Giammaria ruski državljan. V tem kontekstu konzularna pomoč ni zagotovljena." Medij je nato poslal dodatno vprašanje, češ kaj pravijo na to, da so bili po podatkih tožilstva v zadnjem času z njim (Mikušinom) dvakrat v stiku. Na veleposlaništvu so sporočili, da vztrajajo pri prvotnem odgovoru.

Našli njegovo rusko vozniško dovoljenje

Norveška vladna agencija PST poroča, da je bil Mikušin v Rusiji rojen 19. avgusta leta 1978. Njihove informacije pa sovpadajo tudi s preiskavami, ki so jih izvedli preiskovalni novinarji VG in Bellingcat. VG je denimo našel e-poštni naslov, s katerim se je moški prijavil na delovno mesto v Tromsoju. S pomočjo tega naslova pa so našli še račune, ki so bili ustvarjeni na ruskih platformah, na koncu so našli še fotografijo na Mikušinovem vozniškem dovoljenju. Sliko so spustili skozi program za prepoznavanje obrazov Azure.

Povezali pa so ga tudi z rusko vojaško obveščevalno službo GRU. Bellingcat je namreč preveril Mikušinove naslove v Rusiji in ugotovil, da je bil med drugim prijavljen v stanovanjskem kompleksu, ki je rezerviran prav za častnike GRU.

Študiral je v Kanadi

Študiral je sicer v Kanadi, kjer se je prav tako predstavljal kot Jose Assis Giammaria, poroča Canadian Press. Glede na podatke tiskovne agencije, je leta 2015 z univerze Carleton v Ottawi z odliko diplomiral iz političnih ved, osredotočen pa je bil na mednarodne odnose. Leta 2018 je glede na podatke Univerze v Calgaryju magistriral iz strateških študij.

Na Norveško je prispel leta 2021, in sicer da bi raziskoval severne regije in hibridne grožnje. Pa vendar so norveški preiskovalci prepričani, da je v to državo članico Nata z lažnim imenom prišel zato, da bi opravljal naloge za eno od ruskih obveščevalnih služb.

Zaradi suma vohunjenja je Norveška aprila izgnala 15 ruskih diplomatov, češ da so delali kot vohuni ali pa prisluškovali telefonskim klicem ali na skrivaj spremljali tajne podatke. Norveške oblasti ocenjujejo, da so bili zaposleni bodisi v ruski civilni vohunski agenciji, Zvezni varnostni službi (FSB) ali pa v GRU, ki vodi vojaško obveščevalno službo.