Ruski vojaki se sprehajajo po središču Pokrovska, padel naj bi tudi Vovčansk

Rusija je včeraj sporočila, da je zavzela Pokrovsk v doneški oblasti ter Vovčansk v harkovski. Za obe mesti so potekali večmesečni krvavi boji, v katerih sta obe vojski utrpeli hude izgube. Medtem je Mirnograd, ki se nahaja le streljaj od Pokrovska, že več dni praktično obkoljen. Dolga obramba omenjenih mest sicer že dolgo časa veže večje število ruskih enot in Ukrajini kupuje čas za izgradnjo novih utrjenih položajev v zaledju.

Pokrovsk je največje mesto, ki ga je Rusija zavezela v Ukrajini po padcu Bahmuta konec pomladi 2023. Pred rusko invazijo je imel nekaj več kot 60.000 prebivalcev. Kremelj je potrdil njegovo zavzetje, ob tem pa je rusko ministrstvo za obrambo objavilo posnetke iz središča mesta, kjer so ruski vojaki razvili zastavo in patruljirajo po zapuščenih ulicah.

Ukrajinska stran zanika, da bi Rusija imela popoln nadzor nad mestom. Andrij Kovalenko, načelnik Ukrajinskega centra za boj proti dezinformacijam, je opozoril, da bo Rusija v prihodnjih tednih poskušala ustvariti pritisk na bojišču in "to pospremila z bombastičnimi izjavami". Po njegovem prepričanju to počnejo zgolj za to, da bi "vplivali na zahodno javnost in okrepili svoj diplomatski vpliv" pred novimi mirovnimi pogovori o končanju vojne.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Ukrajinska vojska je sporočila, da kljub težkim razmeram v Pokrovsku in okolici, ukrajinske sile zadržujejo ruske napade. Kovalenko je dejal, da ukrajinske sile še vedno nadzorujejo del Volčanska v harkovski regiji, za katerega Moskva prav tako trdi, da je pod njihovim nadzorom. Glede na geolokacije Rusija res obvladuje veliko večino mesta, kjer so dolgo časa potekali statični boji, potem ko Rusom s severa ni uspel preboj v globino teritorija. S padcem Vovčanska se ruski vojski sedaj odpirajo nekatere možnosti za izpolnitev primarnih ciljev, vendar pa je vse odvisno od njenih logističnih in taktičnih zmogljivosti na tem odseku fronte. Kovalenko sicer ni zanikal padca Pokrovska, prav tako mesta ni omenil. Ruski predsednik Vladimir Putin je konec minulega tedna obiskal poveljniški center na nerazkriti lokaciji, domnevno nekje na bojišču, kjer mu je načelnik ruskega generalštaba, general Valerij Gerasimov, sporočil, da so ruske sil zavzele Pokrovsk in Vovčansk.

Vladimir Putin FOTO: AP icon-expand