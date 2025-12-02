Ruski vojaki se sprehajajo po središču Pokrovska, padel naj bi tudi Vovčansk

Pokrovsk je največje mesto, ki ga je Rusija zavezela v Ukrajini po padcu Bahmuta konec pomladi 2023. Pred rusko invazijo je imel nekaj več kot 60.000 prebivalcev. Kremelj je potrdil njegovo zavzetje, ob tem pa je rusko ministrstvo za obrambo objavilo posnetke iz središča mesta, kjer so ruski vojaki razvili zastavo in patruljirajo po zapuščenih ulicah.
Ukrajinska stran zanika, da bi Rusija imela popoln nadzor nad mestom. Andrij Kovalenko, načelnik Ukrajinskega centra za boj proti dezinformacijam, je opozoril, da bo Rusija v prihodnjih tednih poskušala ustvariti pritisk na bojišču in "to pospremila z bombastičnimi izjavami". Po njegovem prepričanju to počnejo zgolj za to, da bi "vplivali na zahodno javnost in okrepili svoj diplomatski vpliv" pred novimi mirovnimi pogovori o končanju vojne.
Ukrajinska vojska je sporočila, da kljub težkim razmeram v Pokrovsku in okolici, ukrajinske sile zadržujejo ruske napade. Kovalenko je dejal, da ukrajinske sile še vedno nadzorujejo del Volčanska v harkovski regiji, za katerega Moskva prav tako trdi, da je pod njihovim nadzorom. Glede na geolokacije Rusija res obvladuje veliko večino mesta, kjer so dolgo časa potekali statični boji, potem ko Rusom s severa ni uspel preboj v globino teritorija. S padcem Vovčanska se ruski vojski sedaj odpirajo nekatere možnosti za izpolnitev primarnih ciljev, vendar pa je vse odvisno od njenih logističnih in taktičnih zmogljivosti na tem odseku fronte. Kovalenko sicer ni zanikal padca Pokrovska, prav tako mesta ni omenil.
Ruski predsednik Vladimir Putin je konec minulega tedna obiskal poveljniški center na nerazkriti lokaciji, domnevno nekje na bojišču, kjer mu je načelnik ruskega generalštaba, general Valerij Gerasimov, sporočil, da so ruske sil zavzele Pokrovsk in Vovčansk.
Pokrovsk že dolgo velja za pomembno mesto za Ukrajino zaradi svojih cestnih in železniških povezav, vendar so pogosti napadi brezpilotnih letal in topništva na ključno cesto in železniško progo Kijev prisilili, da je našel alternativne oskrbovalne poti, medtem ko se je Pokrovsk spremenil iz logističnega središča v 'frontno mesto'.
Med obiskom bojišča se je ruski predsednik zahvalil poveljnikom in vojakom. "Rad bi se vam zahvalil za rezultate operacij v Pokrovskem - vam, celotnemu poveljstvu in članom skupine ter seveda borcem, našim fantom, ki izvajajo te bojne naloge," je dejal Putin. Dodal je, da bo uspeh v Pokrovsku "zagotovil stalen napredek" k izpolnitvi vojaških ciljev.
Analiza podatkov ameriškega Inštituta za preučevanje vojne (ISW), ki jo je včeraj objavila AFP, je pokazala, da je Rusija prejšnji mesec zasegla 700 kvadratnih kilometrov ozemlja. To je drugi največji teritorialni napredek v vojni po tistem iz novembra 2024. Ob tem ne upoštevajo prvih mesecev invazije, ko je bila fronta zelo mobilna. Do konca novembra je ruska vojska v celoti ali delno nadzorovala 19,3 % ukrajinskega ozemlja, kaže analiza podatkov ISW. Inštitut sicer navaja, da kljub nekaterim drugačnim navedbam, ukrajinska vojska ni pred zlomom.
