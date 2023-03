Ruski vožd od prodaje 'Putinke' zaslužil skoraj pol milijarde

Lastniki znamke Putinka so se sicer z leti spreminjali, vsi pa so bili po virih Proekta povezani z notranjim krogom ruskega predsednika Vladimirja Putina.

Po poročanju The Moscow Times je eden od vmesnih lastnikov Putinke na Cipru registrirano podjetje Emira Consultants, ki je v pravni lasti odvetnika iz Sankt Peterburga Vladislava Kopilova. Kot piše Proekt, naj bi bil Kopilov Putinova denarnica. Isto podjetje naj bi bilo prav tako povezano z izgradnjo luksuzne Putinove palače ob Črnem morju, ki jo je pred časom razkril opozicijski politik Aleksej Navalni.

Podjetje iz davčne oaze je bilo prav tako vključeno v nakup 120 kvadratnih metrov velike nepremičnine v moskovski prestižni četrti, štirih stanovanj v letovišču Soči in dveh zemljišč v moskovskem predmestju Usovo Plus. Vse naj bi pripadale bodisi Putinu bodisi ljudem iz njegovega ožjega kroga.

Anonimni vir je za Proekt povedal, da so pri plačevanju s Putinovim denarjem za financiranje posameznih poslov v njegovem interesu dejali, da plačujejo z Emiro.

Publikacija še navaja, da popularnost Putinke sovpada z povečanjem smrti, povezanih z uživanjem alkohola. Statistični podatki sicer govorijo, da se je število smrti zaradi alkohola med leti 2003 in 2017 močno zmanjšalo, in sicer iz 29,89 na 100.000 prebivalcev na 13,66 na 100.000 prebivalcev. V letih 2018 in 2019 pa je trend sicer rahlo obrnil navzgor (14,57 na 100.000).