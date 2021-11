Ruski zdravniki nasprotnike cepljenja v odprtem pismu vabijo v rdečo cono

Ugledni ruski zdravniki, ki zdravijo bolnike s covidom, imajo dovolj nekaterih znanih in vplivnežev, ki ljudi nagovarjajo proti cepljenju. Zato jih v odprtem pismu vabijo v rdečo cono, naj pridejo pogledat rezultate svojega vpliva: ljudi, ki se dušijo in umirajo, ker se niso želeli cepiti. In kaj na to pravijo slovenski strokovnjaki? Bomo tudi pri nas v kratkem videli nekatere estradnike v skafandrih?