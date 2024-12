Ruski zunanji minister prvič v EU od začetka napada na Ukrajino

Na ministrskem svetu Ovse pričakujejo tudi ameriškega državnega sekretarja Antonyja Blinkna, nemško zunanjo ministrico Annaleno Baerbock in turškega zunanjega ministra Hakana Fidana. Kot so v sredo potrdili v Kijevu, se bo zasedanja udeležil tudi ukrajinski zunanji minister Andrij Sibiha.

Udeležba ruskega zunanjega ministra Sergeja Lavrova na zasedanju v eni od držav članic EU bo verjetno sprožila številne kritike Kijeva in njegovih najmočnejših zaveznic, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Lavrov bo medtem dogodek izkoristil za kritiko institucionalne krize Ovseja, je v sredo dejala tiskovna predstavnica ruskega zunanjega ministrstva Maria Zaharova. Na ministrstvu so napovedali tudi, da bo imel Lavrov na Malti več dvostranskih srečanj, niso pa navedli, s kom naj bi se sestal.

Lavrov je bil nazadnje v EU decembra 2021, prav tako na srečanju zunanjih ministrov Ovseja na Švedskem. Pred dvema letoma, ko je srečanje ministrov članic Ovse gostila Poljska, je Varšava ruskemu zunanjemu ministru prepovedala vstop v državo.

Ukrajina je nato lani, tako kot Poljska in baltske države, zaradi udeležbe Lavrova bojkotirala srečanje zunanjih ministrov Ovse v Skopju.

Zasedanja na Malti se bo udeležila tudi slovenska zunanja ministrica Tanja Fajon, so sporočili z zunanjega ministrstva in poudarili, da vojna v Ukrajini predstavlja najtežjo preizkušnjo, s katero se Ovse srečuje vse od ustanovitve, in je skrajno zamajala temelje evropske varnostne arhitekture.