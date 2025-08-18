'Rusko-ameriški' juriš na ukrajinske položaje

Ruska vojska naj bi pipravljala večjo ofenzivo v južnoukrajinski regiji Zaporožje. Eden od ključnih ciljev je zagotovo pomembno logistično središče in utrdba Orehov, jugovzhodno od regijske prestolnice. Med Orehovom in ruskimi položaji pa se nahaja naselje Mala Tokmačka, kjer se v zadnjem času vrstijo ruski napadi.

Ti so zaenkrat prinesli le majhen napredek za rusko vojsko. Velik propagandni uspeh zanje pa je zagotovo viralnost posnetka, ki je danes obšel družbena omrežja in kanale. Ta namreč prikazuje oklepno vozilo M113, ameriške izdelave, ki so ga ruske sile pred časom v bojih zaplenile Ukrajincem. Kot poroča RT, so oklepno vozilo popravili in ga znova spravili na fronto, tokrat pod rusko ... in ameriško zastavo.

Kot je večina oklepnih vozil, ki se podajo na tovrstne naloge, je tudi to doživelo bridek konec, saj ga je, po navedbah ruskega medija, napadlo ducate dronov, hkrati pa je zapeljalo na mino. Posadka je preživela, dodajajo.