'Rusko-ameriški' juriš na ukrajinske položaje

Ruska vojska naj bi pipravljala večjo ofenzivo v južnoukrajinski regiji Zaporožje. Eden od ključnih ciljev je zagotovo pomembno logistično središče in utrdba Orehov, jugovzhodno od regijske prestolnice. Med Orehovom in ruskimi položaji pa se nahaja naselje Mala Tokmačka, kjer se v zadnjem času vrstijo ruski napadi.
Ti so zaenkrat prinesli le majhen napredek za rusko vojsko. Velik propagandni uspeh zanje pa je zagotovo viralnost posnetka, ki je danes obšel družbena omrežja in kanale. Ta namreč prikazuje oklepno vozilo M113, ameriške izdelave, ki so ga ruske sile pred časom v bojih zaplenile Ukrajincem. Kot poroča RT, so oklepno vozilo popravili in ga znova spravili na fronto, tokrat pod rusko ... in ameriško zastavo.
Kot je večina oklepnih vozil, ki se podajo na tovrstne naloge, je tudi to doživelo bridek konec, saj ga je, po navedbah ruskega medija, napadlo ducate dronov, hkrati pa je zapeljalo na mino. Posadka je preživela, dodajajo.
Nov prikaz dobrih odnosov med ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom in ameriškim predsednikom Donaldom Trumpom, ki se je odvil na nedavnem srečanju na Aljaski, mnoge podpornike Ukrajine utrjuje v prepričanju, da se v zakulisju oblikuje novo zavezništvo med ZDA in Rusijo. "Tako to zveni tudi za ljudi v Ukrajini," pravi Petro Andriuščenko, svetovalec nekdanjega župana Mariupola. "Rusiji je uspelo ZDA spremeniti v zaveznika. To je logičen zaključek vseh Trumpovih absurdnosti. Brez besed," je dejal.
Trump se danes v Beli hiši sestane z ukrajinskim predsednikom Volodimirjem Zelenskim in več drugimi evropskimi voditelji, da bi razpravljali o morebitnem koncu vojne z Rusijo. V Evropi se bojijo, da bo Washington pritisnil na Kijev, da sprejme ruske mirovne pogoje.