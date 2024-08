Rusko balerino zaradi 50 dolarjev donacij Ukrajini obsodili na 12 let zapora

"Sodišče je Ksenijo Karelino spoznalo za krivo veleizdaje in jo obsodilo na 12 let zapora," je sporočilo sodišče v Jekaterinburgu, kjer so 32-letnici sodili za zaprtimi vrati.

Državno tožilstvo je za Karelino zahtevalo kazen 15 let zapora. Sodišče je v četrtek sporočilo, da je obtoženka priznala krivdo.

Karelina je po poročanju ameriških medijev, ki se sklicujejo na njeno družino, proukrajinski dobrodelni organizaciji Razom s sedežem v ZDA, kmalu po začetku ruske invazije na Ukrajino februarja 2022 donirala okoli 50 dolarjev (45 evrov).

V Rusiji rojena balerina se je leta 2012 odselila v ZDA, kjer je pred tremi leti prejela ameriško državljanstvo. Ruska varnostna služba FSB je februarja sporočila, da jo je aretirala med obiskom družine v Jekaterinburgu in jo obtožilo finančne pomoči ukrajinski vojski.