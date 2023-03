Rusko bojno letalo nad Črnim morjem trčilo v ameriški dron

Kot poročajo ameriški mediji, naj bi v času incidenta nad mednarodnimi vodami – nad Črnim morjem – leteli eno brezpilotno letalo MQ-9 Reaper in dve ruski reaktivni letali SU-27 Flanker. Eno od ruskih bojnih letal se je nato namerilo proti ameriškemu Reaperju, poletelo pred njim in nato vanj odvrglo gorivo.

A to ni bil edini nevaren manever, kot je v poročilu zapisala ameriška vojska. Rusko letalo je namreč kasneje trčilo v ameriški dron in mu ob tem poškodovalo propeler, zaradi česar so morale Združene države sestreliti lastno brezpilotno letalo.

Nad Črnim morjem sicer že ves čas vojne v Ukrajini delujejo tako ruska kot ameriška letala, a to je prvi tovrstni incident, ki bi lahko v kritičnem času spopadov pomenil eskalacijo napetosti. "Ameriška in druga prijateljska letala bodo še naprej delovala v mednarodnem zračnem prostoru. Rusijo pozivamo, naj se obnaša profesionalno in varno," so sporočili z Evropskega poveljstva v ZDA.