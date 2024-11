Rusko darilo Severni Koreji: afriški lev, dva medveda, kakaduji, race

Kot so v sredo sporočili iz Kremlja, gre za gesto, ki dokazuje dobre odnose med državama. V preteklosti je sicer Rusija Severni Koreji že poslala več koz, medtem ko je severnokorejski voditelj Kim Džong Un v Rusijo poslal okoli 10.000 vojakov za vojno v Ukrajini, poroča Euronews.

Premestitev živali je nadzoroval ruski minister za naravne vire Aleksander Kozlov, spremljali pa so jih tudi ruski veterinarji. "Živali so imele v zgodovini v odnosih med državami vedno posebno vlogo. Dobili smo jih v znak podpore, prijaznosti in skrbi," je dejal minister, ko so preko 70 živali v sredo z letalom prepeljali v osrednji živalski vrt v Pjongjangu.