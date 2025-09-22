Rusko izvidniško letalo znova nad Baltikom, posredovala nemška in švedska letala

Nemške zračne sile so po poročanju Guardiana sporočile, da je rusko izvidniško letalo Il-20M med letom v mednarodnem zračnem prostoru nad Baltskim morjem izklopilo svoje transponderje in ignoriralo prošnje za stik. Zaradi slednjega so z letalske baze Rostock-Laage poletela tudi nemška letala, ki so nameravala ruskemu vojaškemu letalu preprečiti vstop v zračni prostor katere od evropskih držav.
"Po vizualni identifikaciji je nemška vojska spremstvo predala našim švedskim partnerjem v Natu in se vrnila v Rostock-Laage," je na spletu sporočila nemška delegacija pri Natu.
Švedske zračne sile so medtem sporočile, da so njihovi lovci "identificirali in spremljali rusko izvidniško letalo IL-20 v mednarodnem zračnem prostoru".
Gre za še eno od dejanj, ki jih številni vidijo kot provokacijo Moskve. Že v minulem tednu se je namreč zgodilo več incidentov, ko so ruska letala in droni brez dovoljenja vstopila v zračni prostor tujih držav. V petek so na primer ruska letala v estonskem zračnem prostoru letela kar 12 minut.
Estonija je takrat obsodila "predrzno" vedenje Kremlja. Sporočila je, da prvič po 34 letih članstva Estonije v Združenih narodih sklicuje izredno sejo varnostnega sveta ter zahteva aktivacijo 4. člena Nata ter posvetovanje z drugimi članicami zavezništva. Svetovni voditelji se bodo sicer ta teden zbrali v New Yorku na generalni skupščini ZN.
'Zračni prostor Nata bo branjen'
Na nedavne ruske provokacije se je odzval tudi ameriški predsednik Donald Trump, ki je zagotovil, da bodo ZDA branile članice EU in baltske države, če bo Rusija nadaljevala s tovrstnimi dejanji. Dodal je, da mu vdor ruskih letal "ni všeč", a je ob tem dodal, da o incidentih ni bil obveščen.
Britanski obrambni minister John Healey je poudaril, da je operacija Eastern Sentry poslala jasen signal, da bo zračni prostor Nata branjen.
Poljski premier Donald Tusk je medtem dejal, da so zaradi incidentov "najbližje odprtemu konfliktu od druge svetovne vojne", češki predsednik Petr Pavel pa je sile Nata pozval, naj zavzamejo veliko odločnejše stališče proti ruskim ponavljajočim se vdorom v zračni prostor držav članic. Meni namreč, da bi moral biti Nato pripravljen, da z neba sestreli ruska letala, če bo to potrebno.
Še en podoben incident se je 14. septembra zgodil v Romuniji, ko je zračni prostor države kršil ruski brezpilotni letalnik, poroča avstralski portal Abc.net.
Rusija je sicer zanikala krivdo za vse dogodke, ob čemer je za vstop brezpilotnika okrivila Ukrajino, češ da gre v resnici za njihovo provokacijo, za vstop ruskih letal MiG-31 v zračni prostor Estonije pa je dejala, da so bila letala na "rednem letu", ki je potekal "skladno z mednarodnimi predpisi o zračnem prostoru" ter da so letela v nevtralnem zračnem prostoru nad Baltikom.
Poljska je medtem Kremelj obtožila tudi namestitve letal za prelet nad poljskimi plinskimi vrtalnimi objekti v Baltskem morju. V začetku tega meseca je namreč poljska vojska po večkratnih kršitvah njenega zračnega prostora med napadom na Ukrajino sestrelila domnevne ruske brezpilotne letalnike.
Avstralski profesor Matthew Sussex za strateške in obrambne študije na Avstralski nacionalni univerzi ob nedavnem dogajanju meni, da obstajata dva razloga, zakaj ruski predsednik Vladimir Putin stopnjuje incidente v evropskem zračnem prostoru. "Eden je, da želi morda s tem odvrniti pozornost od vojne v Ukrajini, drugi pa, da želi Putin preizkusiti moč enotnosti Nata," je ocenil.