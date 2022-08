Rusko-kitajske vojne igre

Med invazijo na Ukrajino se bodo Rusi bojevali še na vzhodu države skupaj s silami iz Kitajske. In sicer v vojnih igrah, imenovanih Vostok 2022, ki nakazujejo na vse tesnejše obrambne vezi med Moskvo in Pekingom. Vojaških iger se bodo poleg omenjenih držav, udeležile še Sirija, Indija, Nikaragva in druge.

Rusko obrambno ministrstvo je sporočilo, da bo vaja Vostok 2022 (Vzhod 2022) potekala od 1. do 7. septembra na različnih lokacijah na ruskem Daljnem vzhodu in v Japonskem morju ter vključuje več kot 50.000 vojakov, več kot 5.000 enot orožja, vključno s 140 letali in 60 vojnih ladij.

Rusko obrambno ministrstvo je prejšnji mesec ob napovedi vojnih iger dejalo, da agresija v Ukrajini nikakor ni vplivala na njihovo zmogljivost za izvedbo takšnih vaj. Toda številke pripadnikov osebja govorijo same zase. Pred štirimi leti, ko so bile igre zadnjič organizirane je bilo uradno število pripadnikov 300.000, letos pa naj bi jih bilo le 50.000. Skupaj z drugimi silami bodo sodelovale enote ruskih zračno-desantnih enot, bombniki dolgega dosega in vojaška tovorna letala. Ob prvi napovedi vaje prejšnji mesec je ruska vojska poudarila, da gre za del načrtovanega bojnega usposabljanja, ki se nadaljuje kljub vojaški operaciji Moskve v Ukrajini. Ministrstvo je opozorilo, da bosta v okviru manevrov ruska in kitajska mornarica v Japonskem morju "vadili skupno delovanje za zaščito pomorskih komunikacij, območij pomorske gospodarske dejavnosti in podporo kopenskim enotam na obalnih območjih."

"Vaja ni usmerjena proti nobenim določenim državam ali vojaškim zvezam in je zgolj obrambna," je dejal namestnik ruskega zunanjega ministra Aleksander Fomin na srečanju s tujimi vojaškimi atašeji. Vaje naj bi odražale krepitev obrambnih vezi med Moskvo in Pekingom, ki so se okrepile odkar je Rusija 24. februarja poslala svoje enote v Ukrajino. Kitajska je v konfliktu zavzela rusko stran ter krivi ZDA in NATO za provokacijo Moskve. Rusija pa je odločno podprla Kitajsko sredi napetosti z ZDA, ki so sledile nedavnemu obisku predsednice ameriškega predstavniškega doma Nancy Pelosi na Tajvanu. V začetku tega meseca je ruski predsednik Vladimir Putin obsodil podporo ZDA Ukrajini ter potovanje Pelosijeve na Tajvan in obe dejanji označil za del domnevnih ameriških prizadevanj spodbujanje globalne nestabilnosti. Nekdanji komunistični državi krepita "strateško partnerstvo" medtem ko se soočata z naraščajočimi napetostmi z Zahodom.

