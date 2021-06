Rusko letalo in ladja z opozorilnimi streli in bombami nad britanski rušilec?

V bližini Krimskega polotoka je prišlo do mednarodnega incidenta med ruskimi in britanskimi oboroženimi silami. Britanski rušilec je, po ruskem prepričanju, stopil v ruske teritorialne vode – gre za sporno krimsko območje. Ruske ladje in tudi letala so izstrelila več opozorilnih strelov. Britanci so zanikali, da so streljali na njihovo ladjo.

icon-expand HMS Defender na vajah v Črnem morju. FOTO: Royal Navy Ruska vojska je izstrelila več opozorilnih strelov na britanski rušilec ​​HMS Defender, ki je, po njihovem mnenju, vstopil v ruske teritorialne vode v Črnem morju ob obali rta Fiolent, je sporočilo rusko obrambno ministrstvo. Greza sporno območje Krimskega polotoka, ki ga mednarodna skupnost večinoma ne priznava kot del Ruske federacije, ampak ukrajinski teritorij. Tega je Rusija z vojaškimi operacijami, ki so mednarodno obsojene, zajela leta 2014. icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke "Rušilec je bil vnaprej opozorjen, da bo v primeru kršitve ruske državne meje uporabljeno orožje. Opozorila ni upošteval," so sporočili z ministrstva. Kot so za Interfax še dejali, naj bi rušilec ob 11.52 vstopil v ruske teritorialne vode v bližini rta Fiolent in naj bi se gibal tri kilometre znotraj spornega območja. Ruska patruljna ladja je ob 12.06 izstrelila več opozorilnih strelov, prav tako ob 12.08. Nekaj minut kasneje, ob 12.19, je letalo Su-24M na plovni poti HMS Defenderja odvrglo bombe (štiri bombe FAB-250), so sporočili z ministrstva. Britanski rušilec je ob 12.23 zapustil ukrajinsko območje, ki ga je okupirala Rusija. Kot še piše Interfax, je Moskva na zagovor poklicala britanskega obrambnega atašeja. icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke Britansko ministrstvo za obrambo je incident zanikalo. "Ladja Kraljeve mornarice je izvajala prehod skozi ukrajinske teritorialne vode v skladu z mednarodnim pravom. Kot kaže, so Rusi izvajali strelsko vajo v Črnem morju in so ladje predhodno opozorili na svoje dejavnosti. Noben strel ni bil usmerjen v HMS Defender in se ne strinjamo, da so ladji na pot padle bombe." Ladja HMS Defender je bila v Črnem morju na rednih strelskih vajah z ukrajinsko mornarico. icon-expand HMS Defender FOTO: Royal Navy