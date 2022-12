Rusko letalo nad Barentsovim morjem prestreglo norveško izvidniško letalo

"Posadka ruskega lovca je tarčo v zraku prepoznala kot pomorsko patruljno letalo norveških zračnih sil P-3C Orion in ga zasenčila nad Barentsovim morjem. Ni dovolila, da bi prišlo do kršitve državne meje Ruske federacije," so sporočili iz centra in dodali, da se je ruski lovec v bazo vrnil po tem, ko je norveško letalo naredilo obrat stran od ruske meje.