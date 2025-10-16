Svetli način
Tujina

Rusko letalo v mednarodnem zračnem prostoru, Nato v zrak dvignil dva lovca

Oslo, 16. 10. 2025 15.01 | Posodobljeno pred 2 urama

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 3 min
Avtor
M.P.
Komentarji
115

Nato je sporočil, da so zaradi ruskega letala IL-20 COOT-A v zrak znova dvignili dve lovski letali F-35. Vojaško zavezništvo je dejalo, da sta lovca rusko obveščevalno letalo prestregla v mednarodnem zračnem prostoru ob norveški obali. V minulih tednih je sicer o vdorih ruskih dronov ali letal v njihov zračni prostor poročalo več evropskih držav, kar je poglobilo evropsko zaskrbljenost glede ruske grožnje.

Rusko letalo je letelo v mednarodnem zračnem prostoru nad Finnmarkom (nekdanja administrativna regija na skrajnem severovzhodu Norveške). Kot so sporočili iz Nata, so iz njihove skupine za hitro posredovanje v zrak poslali dva lovca F-35, ki sta identificirala rusko obveščevalno letalo IL-20 COOT-A.

Kot poroča Daily Mail, je letalo opremljeno s posebnim elektronskim in komunikacijskim obveščevalnim sistemom ter je sposobno radarske slike in kartiranja.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Moskva se na prestrezanje njihovega letala še ni odzvala, je pa Kremelj v preteklosti že zavrnil Natove navedbe o provokacijah ter njihove pritožbe o vdorih v zračni prostor evropskih držav. Po navedbah norveške vlade je sicer Rusija samo letos že trikrat vdrla v njen zračni prostor.

IL-20 je bil uporabljen tudi v drugih vdorih; minuli mesec so na primer prav to letalo odkrili nad Baltskim morjem, zaradi česar so se v zrak dvignili nemški in švedski lovci. Tudi takrat je rusko letalo letelo v mednarodnem zračnem prostoru, a kot smo poročali, so nemške zračne sile takrat dejale, da je letalo izklopilo transponderje ter ignoriralo njihove prošnje za stik. 

Ponavljajoči se incidenti z ruskimi letali in droni v bližini ali celo v zračnem prostoru evropskih držav vzbujajo strah, da ruski predsednik Vladimir Putin na ta način preizkuša odločnost Nata.

Več svetovnih voditeljev in varnostnih strokovnjakov je zato vojaško zavezništvo pozvalo, naj zavzame odločen pristop do ruskih vdorov v njegov zračni prostor. Latvijski predsednik Edgars Rinkēvičs je ocenil, da bi bil čas, da se zavezništvo z "zračnega nadzora" premakne k popolni "zračni obrambi".

Poveljnik Nata Mark Rutte je minuli mesec sporočil, da bi organizacija lahko državam kmalu olajšala sestrelitev ruskih letal. Admiral Giuseppe Cavo Dragone pa je dejal, da bi lahko bila zračna obramba ena od možnosti, ne pa tudi edina možnost spremembe Natovega delovanja.

Kremelj je sicer opozoril, da bi v primeru, da bi Nato sestrelil katero od njihovih letal, to pomenilo vojno.

V minulih tednih več incidentov

Poljska je minuli mesec Rusijo obtožila, da je med nočnimi napadi na Ukrajino svoja brezpilotna letala namerno poslala tudi v poljski zračni prostor. Sporočili so, da naj bi Poljsko prečkalo med 19 in 23 brezpilotnih letal, poljske sile pa da so sestrelile vsaj štiri. Eden od sestreljenih dronov je zadel tudi hišo starejšega para in popolnoma uničil streho stavbe.

Varšava je incident obsodila kot "resno eskalacijo" in zahtevala posvetovanja v skladu s 4. členom Nata, ki zaveznikom omogoča razpravo o grožnjah njihovi varnosti. Poljska vlada se je ob tem zavezala tudi, da bo sestrelila vse sovražne predmete, ki jih bodo opazili v svojem zračnem prostoru.

V ločenem incidentu 19. septembra je Estonija Rusijo obtožila nove kršitve njenega zračnega prostora, potem ko so trije lovci MiG-31 približno 12 minut leteli nad estonskim ozemljem. Letala so imela izklopljene transponderje, načrti njihovih poletov pa prav tako niso bili razvidni. 

Le nekaj dni pozneje, 22. septembra, je bilo letališče v Københavnu prisiljeno začasno ustaviti svoje delovanje, saj so nad omejenim zračnim prostorom opazili velike neidentificirane drone. Danske oblasti so sprožile preiskavo, vendar identitete dronov (še) niso potrdile. Uradniki sicer niso izključili možnosti ruske vpletenosti.

Več evropskih držav je po številnih ruskih provokacijah povečalo svoj obrambni proračun. Poročali so, da miroljubna Švedska, ki že dolgo nasprotuje jedrskemu orožju, zdaj razmišlja o tem, ali naj razvije svoje lastno.

Ob tem so Rusiji s sestrelitvijo njihovih (brezpilotnih) letal nad Natovim zračnim prostorom zagrozile tudi Velika Britanija, Francija in Nemčija. Britanski obrambni minister John Healey je dejal: "Naši Typhooni so popolnoma opremljeni za uničenje ruskih brezpilotnih letal, ki vstopijo v zračni prostor Nata."

KOMENTARJI (115)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Desade
16. 10. 2025 18.04
Za prazen nič pišete tako dolg članek. Ustvarjanje lažne psihoze in nič drugega.
ODGOVORI
0 0
myomy
16. 10. 2025 18.03
+1
Janšistična logika; če nisi proti Rusom, si Srb. Po tej logiki je torej jasno, da če si proti Srbom, si Albanec. Šef naših kletarjev zagotovo je. Dokazano.
ODGOVORI
1 0
Po prestani lobotomiji
16. 10. 2025 18.02
-1
Men se zdi.zelsnski kr fajn dec.
ODGOVORI
0 1
Voluhar7
16. 10. 2025 18.00
+1
Bla bla bla niso imelči osebnih drugače bi jih sestrelili....... Laži na laži
ODGOVORI
1 0
Bolfenk2
16. 10. 2025 17.58
+6
Rusko letalo je bilo v mednarodnem prostoru, Nato pa dvignil lovca? Ta paranoja pred Rusi gre čez vse meje.
ODGOVORI
6 0
Delavec_Slo
16. 10. 2025 17.58
+5
Ja ja ja, laž na laž!
ODGOVORI
5 0
Žiga Habjan 1
16. 10. 2025 17.56
+7
"v mednarodnem zračnem prostoru" - v čemu je problem?
ODGOVORI
7 0
Stojadina-sportiva
16. 10. 2025 17.56
+4
Vlada dela dobro, Nato dela dobro...v denarnici imama pa skozi manj...še dobro ane
ODGOVORI
5 1
123soba
16. 10. 2025 17.56
+9
A lahko nehate s to vojaško propagando. Je bilo že rečeno da jih bodo sklestili če bodo delali kršitve, torej jih niso.
ODGOVORI
9 0
Sixten Malmerfelt
16. 10. 2025 17.52
+3
Zanima me, katere so vse te države iz EU, KI NE BODO DALE DENARJA Merikancem za orožje za Ukrajince..... 4 vem naštet: Madžarska, Češka, Slovaška, Španija! Katere so ostale, naj jih bi bilo vsaj ena tretjina od 26, to pomeni vsaj 8! Je to še Italija, Romunija......????
ODGOVORI
4 1
myomy
16. 10. 2025 17.57
+1
Slovenija zagotovo ni.
ODGOVORI
1 0
myomy
16. 10. 2025 17.51
-1
ZDA izvedle 2014 državi udar v Ukrajini (Biden, Nuland ...), danes pa se umikajo in prepuščajo sranje Evropi. Seveda ne povsem; EU bodo prodale za 800 milijard orožja. Za protiuslugo pa je EU fasala 15 % carin na ves izvoz v ZDA. Aja, pa v Rusijo ne smemo izvažati, iz Kitajske pa ne uvažati. In kdo se je vse to odločil? Evropejci? Ne. Ursula von der Leyen. Slovenci smo že obljubili 45 milijonov (uradno - neuradno pa vprašanje koliko) medtem, ko zbiramo zamaške za težko bolne slovenske otroke. Še več - Ursula se bori za širitev EU na Kosovo, Albanijo in Makedonijo, torej na tri albanske države, da ne bodo potrebovali viz za vstop v EU. In kdo so Albanci? Tisti, ki grozijo slovenskim otrokom, kot je še včeraj poročal 24ur.
ODGOVORI
2 3
Kranjski domoljub
16. 10. 2025 17.49
+0
srbi pa rusi isti drek samo posiljevali bi sosednje narode
ODGOVORI
5 5
LevoDesniPles
16. 10. 2025 17.51
-1
lol zato pa je demokratična europilandija že prava afrika
ODGOVORI
0 1
Kranjski domoljub
16. 10. 2025 17.56
ja ker smo pre dobrega srca in puščamo vsakega reveža v evropo . in pol divjaki iz tam dol to pač izkoriščajo. Evropa more dojet da so od hrvaške nižje samo še divajki ki so še v 15 stoletju.
ODGOVORI
0 0
Stojadina-sportiva
16. 10. 2025 17.49
+0
Jaja saj vemo. Nato majka, najboljša obramba v mestu pa to.
ODGOVORI
3 3
Sixten Malmerfelt
16. 10. 2025 17.47
-1
Španija bo kaznovana od Trumpla s carinami in izključitvijo iz Nata, ker ne bo dala za ameriško orožje, ki gre v Ukrajino, ha,ha,ho,ho!!!!
ODGOVORI
2 3
deny-p
16. 10. 2025 17.46
+3
Bili so v mednarodnem...., kje je problem????
ODGOVORI
8 5
Greznica
16. 10. 2025 17.47
-1
vohunjenje?
ODGOVORI
4 5
Sixten Malmerfelt
16. 10. 2025 17.46
-1
Še 100 mio za nac-ukrote! Zadnji čas, da gremo na ulice!
ODGOVORI
7 8
alicante1234
16. 10. 2025 17.43
+3
Če letalo leti v mednarodnem zračnem prostoru, o kakšnem vdoru potem govorimo? Vse je prenapihnjeno z razlogom. Gre za to, kdo bo dobil največ denarja od drugih članic za obrambo zračnega prostora EU in NATA.
ODGOVORI
10 7
Stauffenberg
16. 10. 2025 17.42
+0
Dodajam še to. Berem ta medij samo zato, da vidim kakšne laži se širijo načrtno, zlonamerno, verjetno tudi plačano.
ODGOVORI
8 8
Greznica
16. 10. 2025 17.44
+0
sej imaš vašo nora24 tv tam je 1000% resnica ...
ODGOVORI
6 6
LevoDesniPles
16. 10. 2025 17.47
+6
v napisanih norostih je siol na 1 mestu
ODGOVORI
7 1
lakala28
16. 10. 2025 17.54
obje bolnikovo trobilo torej je tam pričakovano laž doma.
ODGOVORI
0 0
Martinović
16. 10. 2025 17.42
-1
Mesec se je pisalo o dronih v EU država, vsi so sumili Ruse. Pa enem mesecu, smo sprejeli v EU zaveze za izgradnjo protidronskih več sto milijardnih sistemov v naslednjih 10 letih. Zdaj pa nibenega drona več, pa še vedno nihče ne ve od kod so prišli. Tazen v dveh primerih, v prvem je šlo za testiranje pripadnikov ISIS in drugem, sta se dva kitajska kuharja igrala ob letališču.
ODGOVORI
4 5
Kranjski domoljub
16. 10. 2025 17.41
+2
Srbi tako posiljujejo bosno kot rusi ukrajince.Rusi so menjal oblast v ukrajini vse od obstoja ukrajine.Se vtikal vsako njihov stvar. Zdej je pa zahod zmagal in tega rusi niso mogli prenest. Sm srbom je kul vse kar rusi delajo in cviljo ko zahod naredi isto.
ODGOVORI
6 4
