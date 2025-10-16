Rusko letalo v mednarodnem zračnem prostoru, Nato v zrak dvignil dva lovca

Nato je sporočil, da so zaradi ruskega letala IL-20 COOT-A v zrak znova dvignili dve lovski letali F-35. Vojaško zavezništvo je dejalo, da sta lovca rusko obveščevalno letalo prestregla v mednarodnem zračnem prostoru ob norveški obali. V minulih tednih je sicer o vdorih ruskih dronov ali letal v njihov zračni prostor poročalo več evropskih držav, kar je poglobilo evropsko zaskrbljenost glede ruske grožnje.

Rusko letalo je letelo v mednarodnem zračnem prostoru nad Finnmarkom (nekdanja administrativna regija na skrajnem severovzhodu Norveške). Kot so sporočili iz Nata, so iz njihove skupine za hitro posredovanje v zrak poslali dva lovca F-35, ki sta identificirala rusko obveščevalno letalo IL-20 COOT-A. Kot poroča Daily Mail, je letalo opremljeno s posebnim elektronskim in komunikacijskim obveščevalnim sistemom ter je sposobno radarske slike in kartiranja.

Moskva se na prestrezanje njihovega letala še ni odzvala, je pa Kremelj v preteklosti že zavrnil Natove navedbe o provokacijah ter njihove pritožbe o vdorih v zračni prostor evropskih držav. Po navedbah norveške vlade je sicer Rusija samo letos že trikrat vdrla v njen zračni prostor. IL-20 je bil uporabljen tudi v drugih vdorih; minuli mesec so na primer prav to letalo odkrili nad Baltskim morjem, zaradi česar so se v zrak dvignili nemški in švedski lovci. Tudi takrat je rusko letalo letelo v mednarodnem zračnem prostoru, a kot smo poročali, so nemške zračne sile takrat dejale, da je letalo izklopilo transponderje ter ignoriralo njihove prošnje za stik.

Ponavljajoči se incidenti z ruskimi letali in droni v bližini ali celo v zračnem prostoru evropskih držav vzbujajo strah, da ruski predsednik Vladimir Putin na ta način preizkuša odločnost Nata. Več svetovnih voditeljev in varnostnih strokovnjakov je zato vojaško zavezništvo pozvalo, naj zavzame odločen pristop do ruskih vdorov v njegov zračni prostor. Latvijski predsednik Edgars Rinkēvičs je ocenil, da bi bil čas, da se zavezništvo z "zračnega nadzora" premakne k popolni "zračni obrambi". Poveljnik Nata Mark Rutte je minuli mesec sporočil, da bi organizacija lahko državam kmalu olajšala sestrelitev ruskih letal. Admiral Giuseppe Cavo Dragone pa je dejal, da bi lahko bila zračna obramba ena od možnosti, ne pa tudi edina možnost spremembe Natovega delovanja. Kremelj je sicer opozoril, da bi v primeru, da bi Nato sestrelil katero od njihovih letal, to pomenilo vojno.

V minulih tednih več incidentov

Poljska je minuli mesec Rusijo obtožila, da je med nočnimi napadi na Ukrajino svoja brezpilotna letala namerno poslala tudi v poljski zračni prostor. Sporočili so, da naj bi Poljsko prečkalo med 19 in 23 brezpilotnih letal, poljske sile pa da so sestrelile vsaj štiri. Eden od sestreljenih dronov je zadel tudi hišo starejšega para in popolnoma uničil streho stavbe. Varšava je incident obsodila kot "resno eskalacijo" in zahtevala posvetovanja v skladu s 4. členom Nata, ki zaveznikom omogoča razpravo o grožnjah njihovi varnosti. Poljska vlada se je ob tem zavezala tudi, da bo sestrelila vse sovražne predmete, ki jih bodo opazili v svojem zračnem prostoru.