Rusko obrambo v Kursku bo vodil nekdanji Putinov telesni stražar

Djumin bo bdel nad obrambo Kurska, je za rusko televizijo povedal Nikolaj Ivanov, poslanec spodnjega doma ruskega parlamenta. "Djumina so poklicali v ponedeljek. Zadolžili so ga za nadzor nad protiteroristično operacijo," je povedal Ivanov in dodal, da je Putin osebno Djuminu naročil, naj nadzira vojaške operacije v Kursku, katerih glavni cilj je izriniti ukrajinske sile. Na proruskem vojnem kanalu na Telegramu Rybar so zapisali, da je Djuminova nova funkcija dokaz, da Putinov ožji krog prevzema popoln nadzor na razmerami v Kursku. "Djumin je Putinov človek. Ne bo dovolil, da bi predsednika zavajali s poročili," je v torek zapisal vojaški dopisnik državnih medijev Aleksander Sladkov.

Imenovanje Djumina Genadijeviča, ki ga Kremelj najprej ni uradno naznanil, sta za Bloomberg potrdila še dva neimenovana vira.