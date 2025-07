Rusko pristanišče po cunamiju brez elektrike, v Čilu evakuacija prebivalcev

Skrajni vzhod Rusije je po podatkih seizmoloških centrov po silovitem sredinem potresu z magnitudo 8,8 streslo več močnejših popotresnih sunkov, ki so presegli magnitudo 5. Po poročanju ruske tiskovne agencije TASS so na Kamčatki v eni uri zabeležili kar devet močnejših sunkov.

Rusko vzhodno pristanišče v Severo-Kurilsku v regiji Sahalin je po potresih in valovih cunamija, ki so poplavili območje, ostalo brez električne energije in je začasno prenehalo delovati, so za portal RIA Novosti povedale regionalne službe za nujne primere.

Po šestem najhujšem potresu v zgodovini meritev in najmočnejšem v regiji od leta 1952 je namreč mesto poplavil cunami. Poplavne vode so odnesle tudi nekaj hiš, oblasti pa so na območju razglasile izredne razmere.