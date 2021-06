Rusko sodišče za Pivovarova odredilo dvomesečni pripor

Sodišče v ruskem mestu Krasnodar je za vidnega opozicijskega politika in kritika Kremlja Andreja Pivovarova odredilo dvomesečni preiskovalni pripor. Ob tem so na sodišču dodali, da proti 39-letnemu Pivovarovu poteka preiskava zaradi udeležbe v organizaciji, ki v Rusiji velja za nezaželeno. Grozi mu do šest let zapora.

Pivovarova, ki je do nedavnega vodil do ruske vlade kritično skupino Odprta Rusija, so prijeli v ponedeljek zvečer, ko je želel iz ruskega St. Peterburga z letalom poljske letalske družbe Lot odpotovati na Poljsko. Skupino Odprta Rusijo, ki jo podpira v tujini živeči kritik Kremlja Mihail Hodorkovski, so pred nekaj dnevi v Rusiji razglasili za "nezaželeno organizacijo" in jo dejansko s tem prepovedali. Pivovarov je nato zaradi državnega pritiska napovedal razpustitev skupine. Svojo prijetje je zaradi tega opisal kot "popolno brezvladje". icon-expand FOTO: AP icon-chevron-left icon-chevron-right Visoki zunanjepolitični predstavnik Unije Josep Borrell je ruske oblasti pozval, naj"nemudoma izpustijo Pivovarova". "Ta primer ni osamljen, ampak potrjuje vzorec kratenja svobode civilne družbe, opozicije in kritičnih glasov ter neodvisnih medijev," je še dodal. Njegovo izpustitev je zahtevala tudi organizacija za človekove pravice Amnesty International. PREBERI ŠE Andrej Pivovarov: kritik Kremlja pridržan na letalu v Varšavo Danes se je s kritiko na račun prijetja Pivovarova odzvala tudi Poljska. "Gre za povsem nesprejemljive razmere," je po poročanju nemške tiskovne agencije dpa dejal tiskovni predstavnik poljske vlade Piotr Müller. Svetovalec predsednika Pawel Mucha pa je napovedal, da bo agencija za civilno letalstvo podrobno preučila vse podatke, ki so jih prejeli od poljske letalske družbe Lot. "Odzvali se bomo na podlagi mednarodnega prava ter zakonodaje o letalskem prometu," je še dejal. icon-expand