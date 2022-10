Rusko ustavno sodišče potrdilo priključitev štirih ukrajinskih regij

Rusko ustavno sodišče priključitve štirih ukrajinskih regij, ki je mednarodna skupnost ne priznava, ne vidi kot kršitev ruskih zakonov. Sprejetje regij Lugansk, Doneck, Herson in Zaporožje je v skladu z ustavo, je po poročanju ruske tiskovne agencije Tass danes sporočilo sodišče v Sankt Peterburgu.

Po podpisu je ustavno sodišče te dokumente preverilo. Sedaj jih morata potrditi še oba domova ruskega parlamenta, zgornji - svet federacij in spodnji - duma.

Ruski predsednik Vladimir Putin je v petek, več kot sedem mesecev po začetku ruske invazije na Ukrajino, na slovesnosti v Kremlju podpisal dokumente o priključitvi omenjenih ukrajinskih regij, skupaj s predstavniki proruskih oblasti vsake od teh regij. Tam so pred tem potekali mednarodno nepriznani referendumi, na katerih naj bi se večina prebivalstva izrekla za priključitev.

Predsednik dume Vjačeslav Volodin je za rusko televizijo danes dejal, da bo duma v ponedeljek glasovala o predlogu amandmaja k ustavi v zvezi s priključitvijo Doneške in Luganske ljudske republike ter regij Herson in Zaporožje, kot tudi o ratifikaciji "mednarodnih sporazumov" v zvezi z aneksijo. Poslanci naj bi po pričakovanjih predloge podprli.

Novi sporazumi o priključitvi določajo, da so bile regije v vzhodni in južni Ukrajini pripojene Ruski federaciji in bodo postale štiri nove zvezne entitete.

To je sicer že drugič, da si je Rusija priključila ukrajinsko ozemlje v zadnjih osmih letih, potem ko je leta 2014 po zasedbi anektirala polotok Krim. Dejanje je sledilo istemu scenariju, ki je vključeval referendum med prebivalstvom, ki ga mednarodna skupnost ni priznala.