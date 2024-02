'Rusko vesoljsko jedrsko orožje bi lahko paraliziralo ZDA in zaveznike'

Ameriška nacionalna varnost je resno ogrožena, je člane kongresa obvestil predsednik obveščevalnega odbora predstavniškega doma Mike Turner. Več ni razkril, so pa medijem o tem, kaj je v ozadju, začeli namigovati neimenovani uradniki. Rusija naj bi dosegla napredek pri razvoju vesoljskega jedrskega orožja, ki bi lahko povsem paraliziralo ameriško satelitsko omrežje, uničilo civilne komunikacije ter paraliziralo vse vojaške in nadzorne operacije ZDA in zaveznikov. Razkritje prihaja v času ostrih razprav in notranjepolitičnih bojev glede več kot 60-milijardnega paketa vojaške pomoči Ukrajini, ki mu republikanci v predstavniškem domu nasprotujejo.

ZDA trenutno nimajo možnosti, da bi se zoperstavile takšnemu orožju in branile svoje satelite, je za The New York Times dejal nekdanji ameriški uradnik. V ZDA se zdaj sprašujejo, ali se Rusija pripravlja na opustitev Pogodbe o vesolju, ki sta jo velesili podpisali januarja 1967, za njima pa še več kot 100 drugih držav. Ta predvideva namestitev in uporabo jedrskega orožja v Zemljini orbiti. Pogodba o vesolju je bila ena prvih večjih pogodb o nadzoru orožja, sklenjenih med Združenimi državami in Sovjetsko zvezo, in ena zadnjih še veljavnih, potem ko so ZDA in največja naslednica SZ začele odstopati od drugih hladnovojnih dogovorov.

Če bi Rusija izstopila iz omenjene pogodbe in dopustila, da pogodba o novem START, ki omejuje strateško jedrsko orožje, poteče februarja 2026, se zdi verjetno, da bi to lahko sprožilo novo oboroževalno tekmo, kakršne ni bilo od najbolj napetih obdobij hladne vojne, navaja NYT. "Prekinitev vesoljske pogodbe bi lahko odprla vrata drugim državam, da v vesolju namestijo jedrsko orožje," je dejal Steven Andreasen, jedrski strokovnjak iz Minneapolisa. "Ko imate orbitalno jedrsko orožje, ga lahko uporabite za več kot le uničevanje satelitov." Ruska vojska je v zadnjih mesecih izstrelila večje število satelitov, ki jih je v orbito poneslo plovilo Sojuz 2.1v. O tem je obveščalo rusko obrambno ministrstvo, ki pa ni razkrivalo natančnih podrobnosti in je zgolj zapisalo, da krepi ruske zmogljivosti v orbiti. Neimenovani ameriški uradniki so sicer pojasnili, da se ne zdi, da je Rusija tik pred namestitvijo orožja za uničevanje satelitov v vesolju, da pa obstaja "omejeno časovno okno, da se prepreči njegova namestitev," je poročal ABC News.

V času hladne vojne so tudi Združene države eksperimentirale z različicami tehnologije, vendar jih nikoli niso uradno uporabile. Rusija sicer že desetletja razvija svoje vesoljske zmogljivosti. Ameriški vojaški uradniki so za NYT opozorili, da se tako Rusija kot Kitajska nagibata k večji militarizaciji vesolja. Rusija naj bi po ameriških obveščevalnih podatkih še naprej razvijala tehnologijo za protisatelitsko bojevanje, vendar se je doslej vzdrževala pri polni uporabi svojih zmogljivosti. Tudi za Politico je eden izmed ameriških uradnikov dejal, da so ZDA že več kot leto dni zaskrbljene zaradi ruskih dejavnosti v razvijanju orožja, proti kateremu za zdaj ni obrambe. Namestitev jedrskega orožja v vesolje bi pomenila velik napredek ruskih tehnoloških zmogljivosti in povzročila stopnjevanje geopolitičnih napetosti, pa navaja NYT. V zadnjih letih so zaskrbljenost v Washingtonu in pri njegovih zahodnih zaveznikih povzročili tudi ruski preizkusi uničevanja satelitov z raketami, izstreljenimi z Zemlje. Leta 2021 je Rusija izvedla preizkus lansiranja protisatelitske rakete proti enemu izmed lastnih satelitov in ga razstrelila na več kot 1500 kosov, navaja Politico. Rusija naj bi poleg tega imela tudi sposobnost motenja delovanja ameriških satelitov. Ameriška administracija je bila zaskrbljena tudi zaradi ruske hiperzvočne manevrirne rakete 3M22 cirkon, ki lahko leti s hitrostjo 8 do 9 machov in je zasnovana za napade na kopenske in pomorske cilje. Hiperzvočno raketo so začeli uporabljati lani, Ukrajina pa je pred dnevi poročala, da naj bi jo Rusija prvič uporabila za napad na ukrajinsko ozemlje.