Rusko vesoljsko plovilo strmoglavilo na Luno

Ruska državna vesoljska korporacija Roskosmos je sporočila, da je izgubila stik s plovilom kmalu po tem, ko je bilo preusmerjeno v orbito pred pristankom. "Plovilo se je premaknilo v nepredvidljivo orbito in trčilo, zato smo izgubili vsak kontakt z njim," so sporočili iz Roskosmosa.

Vesoljsko plovilo naj bi pristalo v ponedeljek, da bi raziskalo del Lune, za katerega znanstveniki menijo, da bi lahko vseboval zamrznjeno vodo in dragocene elemente. A je plovilo ušlo izpod nadzora in strmoglavilo.

Rusija ni poskusila z misijo na Luno od Lune-24 leta 1976, ko je Kremlju vladal Leonid Brežnjev . Luna-25 naj bi po navedbah ruskih vesoljskih uradnikov 21. avgusta izvedla mehak pristanek na južnem polu Lune. Rusija je tekmovala z Indijo, katere vesoljsko plovilo Chandrayaan-3 naj bi ta teden pristalo na Luninem južnem polu, in s Kitajsko ter Združenimi državami, ki imajo napredne lunarne ambicije. Lunin južni pol je še posebej zanimiv za znanstvenike, ki verjamejo, da bi polarni kraterji s trajno senco lahko vsebovali vodo. Zamrznjeno vodo v kamninah bi lahko bodoči raziskovalci spremenili v zrak in raketno gorivo.

Le trem vladam je do sedaj uspel pristanek na Luni: Sovjetski zvezi, ZDA in Kitajski. Indija in Rusija pa sta nameravali prvi pristati na Luninem južnem tečaju. Roscosmos je dejal, da želi pokazati, da je Rusija "država, ki je sposobna dostaviti tovor na Luno" in "Rusiji zagotoviti zagotovljen dostop do Lunine površine".

Sankcije, uvedene Rusiji po njenem napadu na Ukrajino, državi otežujejo dostop do zahodne tehnologije, kar vpliva tudi na njen vesoljski program. Luna-25 je bila prvotno mišljena za prevoz majhnega roverja za Luno, vendar so to zamisel opustili, da bi zmanjšali težo plovila za večjo zanesljivost, pravijo analitiki.