Tujina

Rusko vladno letalo že leti proti Aljaski: je na njem tudi Putin?

Moskva, 14. 08. 2025 15.13 | Posodobljeno pred 26 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
N.L.
Komentarji
29

Rusko vladno letalo je na poti v Anchorage na Aljaski, razkrivajo podatki portala Flightradar24. Letalo je že zjutraj vzletelo z moskovskega letališča, na njem pa bi lahko bil Vladimir Putin, ki se bo v petek prvič po začetku vojne srečal z ameriškim predsednikom. Uradne potrditve, da je na letalu Putin, sicer še ni.

Rusko vladno letalo na poti na Aljasko
Rusko vladno letalo na poti na Aljasko FOTO: Flightradar24

Rusko letalo Iljušin Il-96-300 je z letališča Vnukovo blizu Moskve vzletelo že malo pred 7. uro po lokalnem času. Na Aljaski naj bi pristalo pozno popoldne. 

Ilyushin Il-96
Ilyushin Il-96 FOTO: AP

Domneva se, da gre za letalo, s katerim Putin leti na srečanje s Trumpom, vendar pa uradne potrditve, da je ruski predsednik res na letalu, še ni. Letala sicer ne spremlja nobeno drugo letalo, ki bi ga lahko identificirali. 

Kot je razvidno s spletne strani za sledenje letalskemu prometu FlightRadar24, je to trenutno najbolj spremljano letalo na portalu, pot letala spremlja več kot 50 tisoč ljudi. 

Preberi še Diplomacija med ledeniki: Trump in Putin iz oči v oči

Ameriški in ruski predsednik se bosta v petek srečala v vojaški bazi Elmendorf-Richardson v Anchorageu na Aljaski. Medtem ko je Anchorage obiskalo že veliko ameriških predsednikov, bo to prvi uradni obisk ruskega predsednika. Dogodek se bo odvijal na kraju s simbolnim pomenom za obe državi.

Putin Rusko letalo Aljaska Anchorage Biden
KOMENTARJI (29)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
kita 1111
14. 08. 2025 16.06
Verjemite ,ko bo na letalu G .Putin ga bo spremljalo 10 lovcev 5 Ruskih in 5 Ameriških pri pristanku v krogu 10 km še ptica ne bo svobodno letela
ODGOVORI
0 0
Smo druga Švica
14. 08. 2025 16.05
Tak amater pa ni vrjetn.
ODGOVORI
0 0
slim386
14. 08. 2025 16.04
Bolj je vprašanje če je janez že zavil jufko miru in oblekel modro trenerko
ODGOVORI
0 0
kladivo
14. 08. 2025 16.01
+1
Sicer dvomim da bi predsednisko letalo javno oodajalo signal kje je taki amaterji pa tudi niso zna biti pa kje blizu aeveda z spemsvo lovcev
ODGOVORI
1 0
Deep1
14. 08. 2025 15.58
-3
Pomembno, kot lanski sneg! 😆
ODGOVORI
0 3
Von den Balki
14. 08. 2025 15.57
+3
10 ur že leti pa še kr ni ven iz rusije...madona...vlka država...pa to
ODGOVORI
3 0
asgard
14. 08. 2025 15.57
-2
Če ni lovcev zraven potem putlerja ni na tem letalu...
ODGOVORI
0 2
nemski_ovcar
14. 08. 2025 15.56
+2
Dvomim da njegovo letalo oddaja signal. To so kaki spremljevalci.
ODGOVORI
2 0
pager
14. 08. 2025 15.51
+1
še 45 minut leta
ODGOVORI
1 0
rogla
14. 08. 2025 15.50
-8
Putin - morilec svojih državljanov (fantov in mož) in povzročitelj travm neštetih družin Rusije in enako Ukrajine. Deveti krog v peklu je zanj že rezerviran.
ODGOVORI
1 9
cekinar
14. 08. 2025 15.57
+5
ne nabiji.malo se razglej raje,pa kolko so življenj uničili bušh,obama,.....
ODGOVORI
5 0
Kuki_9
14. 08. 2025 15.37
+3
Ne vem, bomo vidli, kaj bo iz tega, samo upam, da ne bo prišlo do kakšnega atentata, predvsem nad Putinom, "varnostnikov" bo ogromno na sami lokaciji
ODGOVORI
3 0
zelen
14. 08. 2025 15.47
+2
boh ne daj te nesreče
ODGOVORI
2 0
ptuj.si
14. 08. 2025 15.35
+4
9 ur že leti, hitri ste.
ODGOVORI
4 0
300 let do specialista
14. 08. 2025 15.33
+8
Putin je verjetno že kar dan, dva tam, kar sanjajmo, da je na tem letalu.
ODGOVORI
8 0
Kmetfranc
14. 08. 2025 15.28
-2
a je ze sestreljeno?
ODGOVORI
3 5
laky71
14. 08. 2025 15.28
+4
In glej ga zlomka, spet bo vse nat...il😁
ODGOVORI
5 1
anatomija
14. 08. 2025 15.27
-5
Upam , da ameriška protizračna deluje
ODGOVORI
3 8
but_the_ppl_are_retarded
14. 08. 2025 16.00
+1
Je računal na kaj takega in je prijezdil na severnem medvedu že prejšnji teden.
ODGOVORI
1 0
enajstdvanajst1
14. 08. 2025 15.27
-3
mogoče pa bo sreča in letalo pade
ODGOVORI
2 5
Von den Balki
14. 08. 2025 16.03
Sj ni boeing....pa to
ODGOVORI
0 0
Slovenska pomlad
14. 08. 2025 15.25
+7
Res sem ponosen,da Janša podpira žida Zelenskega in modrega Trumpa.
ODGOVORI
9 2
Bolfenk2
14. 08. 2025 15.29
+8
Tudi Golob in Fajonka ju podpirata. Žalost od slovenskih politikov brez hrbtenice.
ODGOVORI
9 1
ptuj.si
14. 08. 2025 15.32
+2
Pomladko, mi smo tudi veseli.
ODGOVORI
2 0
Slovenska pomlad
14. 08. 2025 15.35
+3
Vesel sem,da SDS troli podpirate ta dva veseljaka.Predlagam.pa vam,da si za voditelja najdete Slovenca.
ODGOVORI
3 0
Bolfenk2
14. 08. 2025 15.25
+4
Tako mediji vsak december spremljajo let božička. Če bo Trump upošteval včerajšnje zlobne nasvete EU politikov, ne bo nič od mira tudi če je Putin pokazal dobro voljo in prišel na Aljasko.
ODGOVORI
7 3
boslo
14. 08. 2025 15.24
+1
Še vedno je na radarjih?
ODGOVORI
2 1
