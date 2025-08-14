Rusko vladno letalo že leti proti Aljaski: je na njem tudi Putin?

Rusko letalo Iljušin Il-96-300 je z letališča Vnukovo blizu Moskve vzletelo že malo pred 7. uro po lokalnem času. Na Aljaski naj bi pristalo pozno popoldne.

Domneva se, da gre za letalo, s katerim Putin leti na srečanje s Trumpom, vendar pa uradne potrditve, da je ruski predsednik res na letalu, še ni. Letala sicer ne spremlja nobeno drugo letalo, ki bi ga lahko identificirali.

Kot je razvidno s spletne strani za sledenje letalskemu prometu FlightRadar24, je to trenutno najbolj spremljano letalo na portalu, pot letala spremlja več kot 50 tisoč ljudi.