Rusko vojaško letalo strmoglavilo na Krimu, 29 mrtvih

Zveza z letalom naj bi bila izgubljena ob približno 18. uri med načrtovanim poletom nad Krimom, poroča ruska tiskovna agencija TASS. "Obrambno ministrstvo je sporočilo, da je iskalna ekipa našla kraj nesreče," je poročal TASS. "Po poročilu s kraja nesreče je umrlo šest članov posadke in 23 potnikov na krovu."

Dodalo je, da je letalo najverjetneje strmoglavilo zaradi tehničnih težav in da na njegovih razbitinah niso našli znakov zunanjega udarca. To nakazuje, da ne sumijo, da bi incident povzročili rakete, droni ali ptice, poroča britanski BBC.

An-26 je letalo, ki se uporablja predvsem v vojaške namene za prevoz težkega tovora in manjšega števila potnikov. Letala so v uporabi od poznih 60. let prejšnjega stoletja in so bila vpletena v več smrtonosnih nesreč. Leta 2020 je denimo v strmoglavljenju ukrajinskega letala An-26 v Harkovu umrlo 26 ljudi. Leta 2021 je v nesreči na ruskem Daljnem vzhodu umrlo 28 ljudi, leta 2022 pa je v nesreči v ukrajinski regiji Zaporožje umrla ena oseba.