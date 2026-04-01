Tujina

Rusko vojaško letalo strmoglavilo na Krimu, 29 mrtvih

Krim, 01. 04. 2026 08.39 pred 27 dnevi 1 min branja 64

Avtor:
N.V. STA
Vojaško transportno letalo Antonov-26

Rusko vojaško transportno letalo Antonov-26 je strmoglavilo na Krimu, ki si ga je leta 2014 priključila Rusija. Umrlo je 29 ljudi, ki so bili na krovu. Domnevno naj bi strmoglavilo zaradi tehnične okvare.

Zveza z letalom naj bi bila izgubljena ob približno 18. uri med načrtovanim poletom nad Krimom, poroča ruska tiskovna agencija TASS. "Obrambno ministrstvo je sporočilo, da je iskalna ekipa našla kraj nesreče," je poročal TASS. "Po poročilu s kraja nesreče je umrlo šest članov posadke in 23 potnikov na krovu."

Dodalo je, da je letalo najverjetneje strmoglavilo zaradi tehničnih težav in da na njegovih razbitinah niso našli znakov zunanjega udarca. To nakazuje, da ne sumijo, da bi incident povzročili rakete, droni ali ptice, poroča britanski BBC.

An-26 je letalo, ki se uporablja predvsem v vojaške namene za prevoz težkega tovora in manjšega števila potnikov. Letala so v uporabi od poznih 60. let prejšnjega stoletja in so bila vpletena v več smrtonosnih nesreč. Leta 2020 je denimo v strmoglavljenju ukrajinskega letala An-26 v Harkovu umrlo 26 ljudi. Leta 2021 je v nesreči na ruskem Daljnem vzhodu umrlo 28 ljudi, leta 2022 pa je v nesreči v ukrajinski regiji Zaporožje umrla ena oseba.

antonov-26 letalo nesreča rusija krim
KOMENTARJI64

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
anatomija
01. 04. 2026 16.26
Antonov je Ukrajinsko letalo. Ukrajinci jim niso dali rezervnih delov in letala v Rusiji so smrtno nevarna . Rusi sami niso sposobni narediti letalo , ki bi letelo več desetletij
Odgovori
+4
4 0
periot22
01. 04. 2026 14.45
Slava Rusiji!
Odgovori
-4
1 5
Rudar
01. 04. 2026 14.55
Ja, ja... te že poznamo. Kaj si na prostem izhodu?
Odgovori
+4
5 1
Mici 270
01. 04. 2026 12.08
super...kaj je bil putin tudi zraven
Odgovori
+3
11 8
Da se mene pita..
01. 04. 2026 11.39
Bili so na specijalni operaciji..
Odgovori
+4
10 6
Rudar
01. 04. 2026 11.21
Eh, ni res. Zahodna propaganda. Ruska letala pač ne padajo.
Odgovori
-4
10 14
Ici
01. 04. 2026 11.18
Ko strmoglavijo Ukrajinci, o tem ne piše nihče. Ne morem se znebiti občutka, da jim privoščite.
Odgovori
-4
9 13
Rudar
01. 04. 2026 11.26
Normalen človek nikomu ne privošči nesreče, kaj šele smrti. Zato je poveličevanje ruskih agresorjev in njihovih zločinov toliko bolj zavržno.
Odgovori
+6
15 9
periot22
01. 04. 2026 14.46
Edini Agresorji so Ukrajinci podn od podna!!!!!
Odgovori
-5
0 5
Rudar
01. 04. 2026 14.56
A so samis sebe napadli po tvoje?
Odgovori
+5
5 0
cirenij
01. 04. 2026 10.57
A to je pa možno? O orranžnem pa vse zaprto!?
Odgovori
-3
7 10
galeon
01. 04. 2026 10.29
Kaj je že blo s tistim ameriškim vojaškim transportnim letalom, ki je pred kratkim strmoglavil? Drugi pa bil poškodovan. Aja sestrelil so ga z navadno raketo zemlja-zrak.
Odgovori
-9
9 18
Aijn Prenn
01. 04. 2026 10.33
Medtem ko je tale ruski avion imun na navadne rakete zemlja zrak, al kako??
Odgovori
+14
18 4
galeon
01. 04. 2026 10.35
AP ja imun je, In to zato, ker ne napada druge države in ni ogrožen.
Odgovori
-18
4 22
Aijn Prenn
01. 04. 2026 10.41
Ok, RU avioni seveda ne napadajo drugih držav, to je že res. Ampak rusiji sosednje države so zlobne in napadajo ruse in RU avione, bemti! To bi pa ti lahko vedel.
Odgovori
+13
18 5
Rudar
01. 04. 2026 11.11
@Galeon, zgleda, da je zmeri hujše s tabo. Poišči pomoč.
Odgovori
+4
9 5
jugalo
01. 04. 2026 10.25
Jah se zgodi, novica je pomembna samo zato ker je letalo bilo rusko ;) tudi Boeing-i padajo dol ;) oprani ste z to rusijo res… spremljamo podobno zgodbo kot v času covida, le da sta se necepljen in rus/rusko zamenjali… in enim se kar ne potegne kaj se dogaja hahahahaha joj joj joj hahahah
Odgovori
-5
12 17
Rudar
01. 04. 2026 11.12
Glavno, da ti veš kaj se dogaja.
Odgovori
+4
9 5
Bebo2
01. 04. 2026 10.25
odlična novica!
Odgovori
+1
14 13
HeavyDxxx
01. 04. 2026 10.22
Super.
Odgovori
+3
15 12
JAZsemTI
01. 04. 2026 10.14
Cela Ukrajina bo kmalu padla. Njeni sponzorji so do vratu v težavah in rešujejo lastno kožo🤔
Odgovori
-5
15 20
Zmaga Ukrajini
01. 04. 2026 10.16
🤣🤣🤣
Odgovori
+4
16 12
Aijn Prenn
01. 04. 2026 10.29
@Bipolarni fante: Trenutno je na celem svetu v največjih težavah šef svetovne velesile No.1. Zabredel je namreč v precej brezizhodno blato, ob tem pa najbrž nehote pomagal iz blata zlesti trenutnemu svetovnemu zločincu No.1 iz Poccie. Ampak preostali svet ni slep in ne miruje. Obeta se še zelo pestra prihodnost, ki zagotovo ne bo po godu zgoraj omenjenima akterjema.
Odgovori
+11
16 5
asdfghjklč
01. 04. 2026 16.05
Danes je prvi april in rusi vas lepo napizdujejo .. še dobro, da jim vse verjamete.
Odgovori
+0
1 1
periot22
01. 04. 2026 10.11
Slava Rusiji!
Odgovori
-13
13 26
Zmaga Ukrajini
01. 04. 2026 10.17
za tvojo "slavo" zločincem bi morali zapreti tudi take izdajalce kot si ti.
Odgovori
+5
18 13
puspan
01. 04. 2026 11.33
Zaradi česa pa???
Odgovori
+2
5 3
Zmaga Ukrajini
01. 04. 2026 10.08
To, da mosskovitska letala padajo dol zaradi pomanjkanja vzdrževanja (in letalskih delov), je pravzaprav pričakovano. To pa, da mosskovitske oblasti enostavno sestrelijo zasebno letalo, kar se je zgodilo prav pred nekaj dnevi,... je pa samo mosskovitska folklora. Četudi se je to zgodilo sredi belega dne in očitno vsem na očeh,... je mosskovija itak brez interneta, zato se ni bat, da bi se kdo pretirano spraševal... Marsikaj drugega se še dogaja v mosskoviji, pa tega ne bomo izvedeli. Zato je tudi putler izginil kot kafra in ga ni že 14 dni.
Odgovori
+4
20 16
Martinović
01. 04. 2026 10.16
tale tvoja neonaci zmaga se vsak dan bolj oddaljuje, denacifikacija ruskih ozemelj pa je že tako rekoč končana. Koliko manjka 5 %??? Ti boš to bolje vedela?
Odgovori
-9
10 19
Stojadina-sportiva
01. 04. 2026 10.16
Kaj bo tebe enkrat karma štrafala...
Odgovori
-12
7 19
Zmaga Ukrajini
01. 04. 2026 10.21
Očitno srbiće spet hudo peće,... pa četudi so v zgornjem komentarju navedena zgolj in samo preprosta dejstva. Namesto, da takole brez veze krulita, poskusita s kakšnimi resnimi protiargumenti. Če jih seveda kje najdeta. Aja, jih ni... No, sanjajta dalje o "veliki mosskovitski denacifikaciji"... kako smešno - kot bi tat vpil: "Primite tatu".🤣🤣🤣
Odgovori
+4
17 13
Aijn Prenn
01. 04. 2026 10.25
Zmaga, karma te bo štrafala zato, ker zagovarjaš napadeno državo in šimfaš okupatorje. To so ta "merila nove svetovne ureditve" ;-))
Odgovori
+9
16 7
Zmaga Ukrajini
01. 04. 2026 10.38
Aijn, res je. Ampak vse tako kaže, da jim ne bo uspelo, saj je svet sprevidel njihovo pokvarjenost.
Odgovori
+3
14 11
pingvinislo5
01. 04. 2026 10.01
ni škode
Odgovori
+6
20 14
galeon
01. 04. 2026 10.15
Tud za strmoglavljeno ameriško vojaško tovorno letalo pred kratkim ni nobene škode.
Odgovori
-7
7 14
asdfghjklč
01. 04. 2026 09.55
Par ruskih teroristov manj ...
Odgovori
+7
21 14
BRABUS1
01. 04. 2026 09.43
Pa ja Ruska letala ne padajo a ne rusofili.
Odgovori
+12
25 13
SpamEx
01. 04. 2026 09.46
kje si to slišal? rusija je znana po ne nejbolj varnem letalskem prometu. Spomnimo se nesreče kjer je umrla celotna hokejska ekipa Lokomotiva Jaroslav
Odgovori
+9
12 3
Sl0venc
01. 04. 2026 10.03
Ameriška Boeing letala so še manj varna.
Odgovori
-6
8 14
asdfghjklč
01. 04. 2026 10.03
v letalstvu se nesreče merijo na milijon letov. Tako, če bi letno potegnili črto, bi z lahkoto zračunali, da se v primerjavi z ZDA, EU in rusijo prav v rusiji zgodi daleč največ letalskih nesreč (potniških in večjih tovornih letal) ... Torej v zda je možnost, da letalo pade na tla 0,0001%, v rusiji pa 0,0005% ... oziroma, v zda med 1-1,5 nesreč na 1 milijon letov, v rusiji pa med 4-5 nesreč na 1 milijon letov. EU pa ima 0,0001 možnosti za nesrečo letala in 0,5 nesreč na 1 milijon letov. Statistika je obupna pri rusih ... Kitajci imjo 0,0002% in 0,8% nesreč na 1 mio letov.
Odgovori
+6
11 5
SpamEx
01. 04. 2026 10.22
Sl0venc kot sem bral ne gre toliko za tip letal, ampak za vzdrževanje
Odgovori
+9
10 1
MC King
01. 04. 2026 09.43
A je bil dron?
Odgovori
-10
4 14
WHITE BOY
01. 04. 2026 09.41
vzdrrževanje letala je strošek na katerem marsikdo špara pa tudi Rusi niso izjema
Odgovori
+4
10 6
Bolfenk2
01. 04. 2026 09.38
Rusi se v tej vojni v Ukraini proti Natu še kar nekako držijo in počasi napredujejo. Trump in Natanjahu pa sta popolnoma zabluzila proti Iranu. Samo tam pa ne smemo komentirati. Američan hitro izgubi veselje do lova, ko ima zajec v roki puško in strelja nazaj.
Odgovori
-10
12 22
Posteni
01. 04. 2026 09.48
A to ti peskov povedu ? 🤣🤣
Odgovori
+10
18 8
Animal_Pump
01. 04. 2026 09.53
Mal si zabluzil. Rusija se bori proti Ukrajini, ki uporablja staro NATO orozje. ZDA pa Izrael radirata Iran. Logicno pa je, da Iran tolče nazaj. Moras pa vedet, če bi imela Ukrajina Iranski arzenal orožja...bi bila moskvarija poglihana.
Odgovori
+3
13 10
Zmaga Ukrajini
01. 04. 2026 09.55
hehehe,... tudi russofilići hitro vlečete zraven NATO, da ne bi izpadlo preveč očitno, da mosskvići grdo izgubljajo proti neoboroženi Ukrajini. Drugače pa,... naj te razsvetlim - NITI EN NATO VOJAK ni udeležen v putlerjevi vojni v Ukrajini. Zato še noben NATO vojak ni padel, po drugi strani pa je padel že 1,3 mio mosskvičev. Ah, ta "zmagovita armija", a ne?
Odgovori
+3
16 13
Martinović
01. 04. 2026 10.06
Če zanemarimo neumnosti je arusina osvojila 155 tisoč Km2 ozemlja s preteźno ruskim prebivalstvom. V vojni je po oceni resnih analitikov do sedaj padlo 177 tisoč Ukrajincev in 170 tisoč Rusov. Nato in ZDA neposredno sodelujeta v bojih v Ukrajini z upravljanjem naprednih sistemov oot so Patriot, Storm Shadow, TACMS
Odgovori
-7
6 13
Martinović
01. 04. 2026 10.13
Obkektivno dejstvo ke da so Rusi kljub neomejeni vojaški pomoči NATA in ZDA osvojili 160 tisoč km2 ozemlja (zgodovinsko ruskega ozemlja), dejstco je da eni in drugi sodelujejo kot upravljlci naprednih sistemov, kot inštruktorji in so nosilci načrtovanja vseh kompleksnih operacij. Posledično je od leta 2022 desetine osmrtnic vojaškega personala NATO držav (nenadoma umrlih). Nedodvisni analitiki ocenjujejo da je do sedaj padlo 177 tisoč ukrajinski vojakov in 170 tisoč ruskih. Do so pč dejstva.
Odgovori
-8
6 14
Mirko Zlikovski
01. 04. 2026 10.19
Dej, dej, "zmagoviti".... če ZDA, EU in NATO v Ukrajino že 4 leta ne bi pošiljali neštetih milijard v denarju, orožju, obveščevalnih podatkih, šolanjih kadra, vojaških "svetovalcih", usposabljanju vojske in kaj vem še čem (da sankcij proti Rusiji niti ne štejemo), bi Ukrajinci v tej vojni na žalost kar precej "tanko piskali". Kar spomni se, za vsako NATO orožje smo do sedaj brali "to bo spremenilo vse"... ko so dobili Abramse, pa Leoparde, pa F16, pa Patriote, pa HIMARSe, pa Mirage, pa Bradleyje, pa Jaweline, pa kaj vem vse še.... pa Rusi še kar naprej počasi rinejo proti svojim ciljem, o katrih se nikomur na zahodu še ni zdelo potrebno kej dost razmišljat, mogoče jim gre samo za priključitev regij z večinsko Ruskim prebivalstvom, katerega so ŽAL Ukrajinci vse od referenduma in priključitve Krima obravnavali približno tako kot Izraleci Plestince... In to počnejo v glavnem s tehniko iz sovjetskih časov, saj razen o Lancetih, Orešniku in Iranskih dronih, nismo slišali kej dosti. V bistvu se iz postsovjetskega orožja (Armata, SU57 delate norca). Ruski vojaški napad na Ukrajino je kompletna in hudo tragična bedarija za vse, vključno z nami v EU, žal pa v njem ni posebej "brezmadežnih", ne glede na to kako "glasno navijaš"....
Odgovori
-8
6 14
Animal_Pump
01. 04. 2026 10.23
Neodvisni medij ala Insajder pa to. NATO vojakov ni tam pa se na glavo postavljaj. Plačanci so pa vedno bili in bodo. Tud na ruski strani...pol azije in pol afrike. So what. Patriot je zastarel...v ZDA ga je menjal MEADS...ne rabijo upravljat zahodnjaki. ATACMS je zastarel...v ZDA ga je menjal PrSM...STORM SHADOW enostaven za uporabo...ukrajinci ne rabijo britancev zato...so jih britanci lepo natrenirali. Tiste osmrtnice so pa larifari. Al pa to osvojeno ozemlje...ki so ga kao ze prej imeli v rokah...ker je kao njihovo. So zdaj kr naenkrat osvojili??? Bla bla. Dejstvo je, da ruskoti ne morejo lezt nikamor...pa imajo vso masinerijo...plus se Iransko, kitajsko...pa severno korejsko. Zdaj pa jamrajo, ker ukrajina v regiji Sumy...kopici vojake. Kako, če jih baje nima več.
Odgovori
+9
14 5
Zmaga Ukrajini
01. 04. 2026 10.30
zlikovec... če, če, če,.... A še nisi slišal, da če bi čebula ne imela če, bi bila samo še bula? Tvojih nebuloz niti nisem brala dalje, ker ne dvomim, da so tudi v nadaljevanju same neumnosti, prebrala sem zgolj prvi del stavka. In še enkrat (pa če dojameš ali ne) - NOBEN NATO VOJAK NI UMRL V VOJNI V UKRAJINI. Pa si to nariši, napiši, ali pa kako drugače vbij v glavo. Ta svoj če, če, če,... si pa tudi lahko nekam vtakneš. ČE Ukrajina ne bi zločinski mosskoviji prepustila jedrskega orožja, BI BIL DANES MIR ! Pa dojemi s čemerkoli že, z možgani pač ne moreš. In še to - do tvojega pašaluka gotovo še ni prišla info, da NIČ VEČ NE MORE MIMO UKRAJINSKIH DRONOV na fronti. Imajo termovizijske kamere in vse tehnikalije tako, da se noben mosskvić ne more izmuzniti mimo. Zdaj pa razmišljaj kaj to pomeni. Velja tudi za martinovića zgoraj, ki prav tako sanja o veliki "tridnevni specijalni vojni operaciji" in slovitih "zmagah velike mosskovitske armije". Ki pa je ni od nikoder. A ni to čudno?
Odgovori
+5
11 6
Zmaga Ukrajini
01. 04. 2026 10.34
Enako kot trampelj očitno tudi russofilići ne morejo in ne morejo dojeti, da je prav vseeno kakšne "hude" rakete in raketne sisteme, ki stanejo milijone, če en milijarde dolarjev, imajo (še nedavno dojemane "najboljše") vojske, ker na koncu bodo o vsem odločali droni za nekaj jurjev dolarjev. To je ta realnost, ki trdobučnim nekako ne prebije. Pa je zadeva celemu svetu danes postala več kot očitna.
Odgovori
+5
11 6
Mirko Zlikovski
01. 04. 2026 19.46
Zgleda, da si,ne samo popolnoma ukrofilsko slepa, ampak funkcionalno nepismena... nisem odgovarjal na tvojo trditev, o natovih vojakih,temveč o tvojih trditvah o "neoboroženi" Ukrajnini in po tvoje povsem nesposobni "zmagoviti armiji"
Odgovori
-2
0 2
Zakaj vas doma ne razumejo? Morda delate to napako
