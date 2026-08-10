Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Tujina

Rusko vrhovno sodišče pred volitvami prepovedalo nastop opozicijski stranki

Moskva, 10. 08. 2026 20.10 pred 19 urami 2 min branja 19

Avtor:
STA L.M.
Stranka Jabolko

Rusko vrhovno sodišče je zaradi domnevnega kršenja volilne zakonodaje protivojni opozicijski stranki Jabloko (Jabolko) prepovedalo sodelovati na septembrskih parlamentarnih volitvah in tako ugodilo tožbi, ki jo je proti njej vložila prokremeljska nacionalistična stranka Rodina (Domovina). Pri Jabloku so napovedali pritožbo.

"Ugodili smo zahtevkom za razveljavitev registracije zvezne liste kandidatov za državno dumo devetega sklica, ki jo je predlagala politična stranka Jabloko," je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP povedal sodnik Vjačeslav Kirilov.

Tožbo proti liberalni opozicijski stranki, ki ji je državna volilna komisija julija presenetljivo odobrila sodelovanje na volitvah, je vložila skrajno desna Rodina. Ta jo je med drugim obtožila nepravilnosti v predvolilni kampanji, financiranja iz tujine, podpiranja spolnih manjšin ter pozivanja k ekstremizmu in kršenju ozemeljske celovitosti Rusije, navajata nemška tiskovna agencija dpa in španska EFE.

Pri Jabloku so vse obtožbe zanikali. "Ključ našega nesoglasja je v tem, da mi podpiramo mir, medtem ko oni podpirajo prelivanje krvi," je med večurno obravnavo na sodišču dejal vodja stranke Nikolaj Ribakov. "Zavedajo se, da ljudje želijo glasovati za mir. In se bojijo. Zato nas želijo izključiti iz volitev," je dodal.

Nikolaj Ribakov
Nikolaj Ribakov
FOTO: AP

Med obravnavo se je v podporo opozicijski stranki, ki je napovedala pritožbo, pred poslopjem vrhovnega sodišča zbralo okoli sto ljudi. Ti so med obravnavo skandirali njeno ime, po razglasitvi odločitve pa "Sramota! Sramota!".

Stranko je sicer podprlo več ruskih opozicijskih osebnosti v izgnanstvu, med njimi Julija Navalna, vdova pokojnega opozicijskega voditelja Alekseja Navalnega.

Parlamentarne volitve bodo v Rusiji potekale med 18. in 20. septembrom. Poleg volitev v dumo bodo volivci septembra izbirali tudi predstavnike na drugih političnih ravneh, lokalnih in regionalnih. Na volitvah naj bi prvič sodelovali tudi prebivalci Donbasa in drugih ozemelj v Ukrajini, ki jih Rusija zaseda.

Rusija Jabloko volitve sodišče opozicija

Kako je majhen racman pomagal zlati prinašalki, da spet veselo maha z repom

Dodikov svetovalec: Predlagali bomo razglasitev Goloba za persono non grata

24ur.com Rusija zavrnila kandidaturo Putinovega močnega nasprotnika Nadeždina
24ur.com Ruska volilna komisija zavrnila kandidaturo nasprotnice Kremlja
24ur.com Prvi dan zasedanja Ovseja v znamenju kritik Rusije
24ur.com Obisk Zelenske v Sloveniji: incident pred NUK in odpoved obiska na FDV
24ur.com Spopad ruskih veljakov za Putinovim hrbtom
24ur.com Rusija izgubila pritožbo proti Uefi in Fifi glede suspenza
24ur.com Pred državnim zborom zastave Rusije in Donecke republike
Priporoča
  • vrtiljak sola 1
  • vrtiljak sola 2
  • vrtiljak sola 3
  • vrtiljak sola 4
  • vrtiljak sola 5
  • vrtiljak sola 6
  • vrtilka sola 7
  • vrtiljak sola 8
  • vrtiljak sola 9
  • vrtiljak sola 10
  • vrtiljak sola 11
KOMENTARJI19

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
101010101
11. 08. 2026 14.35
Mimogrede, mnogi v Rusiji so upali v stranko »Jabloko«, vendar je bilo že dolgo jasno, da v Rusiji ustvarjajo le videz demokracije. Prave demokracije tam ni in je že dolgo ni bilo. Putin ne bo nikoli prostovoljno odšel z oblasti – odstranjuje vse, v katerih vidi grožnjo svoji oblasti in sistemu. Ustvarjajo tudi vtis, da večina Rusov podpira Putina, čeprav to še zdaleč ni nujno res. Mnogi Rusi so proti njemu, proti njegovemu režimu in proti vojni ter si je nikoli niso želeli. Še posebej med mladimi je veliko ljudi, ki Putina in njegov sistem odkrito zavračajo. Nekateri so stari komaj 20 ali 25 let in ga nikoli niso volili. Veliko starejših ljudi pa je bolj izpostavljenih propagandi in jih je lažje prepričevati z enostranskimi informacijami. Vendar tudi med njimi niso vsi Putinovi podporniki. Ljudje se preprosto bojijo, ker so v Rusiji močne represije: lahko te prisilijo v vojno, zaprejo ali pritiskajo nate in na tvojo družino. In razlog, zakaj se Putin tako oklepa oblasti, je preprost: če pride na oblast nekdo drug, bo moral odgovarjati za številne zločine, ki jih je zagrešil njegov režim.
Odgovori
-1
0 1
Observatore kita
11. 08. 2026 10.25
Rus še nikoli ni nič dobrega prinesel
Odgovori
+0
2 2
Observatore kita
11. 08. 2026 10.25
Ja raj majo tiste ki pošiljajo Ruske fante umirat v Ukrajino
Odgovori
+0
2 2
JackNicholson
11. 08. 2026 09.38
Saj vseeno, ce prepovejo ali ne, ker tako ali tako ne bi dobili vec kot 2%. Izdajalce in tiste, ki delajo proti ruskemu narodu v Rusiji noben ne bo volil.
Odgovori
-4
0 4
Rudar
11. 08. 2026 08.59
Mogoče pa S. Koreja ni najbolj avtokratska država na svetu.
Odgovori
+4
5 1
tornadotex
10. 08. 2026 21.59
V Rusiji ni demokracije...tam je samo eden bog in batina ..Vladimir ..vsi ostali, če vam kaj ni všeč,skačite skozi okno...
Odgovori
+6
6 0
JackNicholson
11. 08. 2026 09.33
V Evropi, v samem srcu demokracije, natančneje v Španiji, je policija s pendreki pretepala ljudi, mlatila ženske in jih vlekla za lase, ker so se hoteli udeležiti referenduma. Huda demokracija.
Odgovori
-4
0 4
JackNicholson
11. 08. 2026 09.40
V Evropi, v srcu demokracije, natančneje v Španiji, so policaji ljudi pretepali ljudi, tudi ženske so mlatili in jih vlekli za lase samo zato, ker so se hoteli udeležiti referenduma. Huda demokracija.
Odgovori
-4
0 4
Lion91
10. 08. 2026 21.19
Najnovejši ukrepi na ravni EU (Julij 2026) Da se ukrepi ne izvajajo le na ravni posameznih držav, dokazuje dogajanje v Evropskem parlamentu. Evropski parlament je sprožil uradni postopek preverjanja proti evropski stranki Evropa suverenih narodov (ESN), katere vodilna članica je nemška Alternativa za Nemčijo (AfD).Če bo ugotovljeno, da stranka s svojo retoriko krši temeljne vrednote EU (npr. človekovo dostojanstvo in pravno državo), ji grozi izbris iz registra evropskih strank in popolna zamrznitev evropskih finančnih sredstev.
Odgovori
+0
1 1
Lion91
10. 08. 2026 21.17
Grško vrhovno sodišče je pred evropskimi volitvami prepovedalo nastop skrajno desni stranki Špartanci, ker ni izpolnjevala zakonskih pogojev in je prikriti vodja stranke kršil volilno zakonodajo.
Odgovori
-1
0 1
Dr Dre
10. 08. 2026 21.13
Očitno se zgledujejo po 🇺🇦, kjer so prepovedali vse opozicijske stranke. Zelenski je pa doživljenski vodja... Kaj se pa vmes dogaja v EU pa nekako novinarjev ne zanima...
Odgovori
-3
0 3
101010101
11. 08. 2026 14.29
Ne govori neumnosti. V Ukrajini se za razliko od Rusije volitve vedno izvajajo. Če Ukrajinci niso zadovoljni s svojim predsednikom, ga odstavijo. Ukrajina je to že večkrat dokazala in pokazala – tudi zdaj potekajo protesti, kadar se ljudje s čim ne strinjajo. Trenutno je v državi vojno stanje. Ko se bo vojna končala, bodo Ukrajinci sami izvolili svojega predsednika.
Odgovori
0 0
anatomija
10. 08. 2026 21.04
Ni še komentarjev od Rusofilov . Še vedno čakajo na navodila iz Moskve .
Odgovori
+7
7 0
Dr Dre
10. 08. 2026 21.14
Pri nas se čaka pa navodila iz 🇮🇱💪💪💪. Kmalu bodo vibz našo vlado v HAGU💪💪💪
Odgovori
-3
0 3
anatomija
10. 08. 2026 20.39
In ko beremo komentarje Rusofilov pod Stevanovičevim člankom so sami samospevi o tem kako si Putin in Rusim prizadevajo za mir n
Odgovori
+5
5 0
marre
10. 08. 2026 20.38
Po eni strani občudujem te ljudi, ki si tudi v tako represivnem KGB-jevskem režimu sploh upajo kandidirati, po drugi pa je to že v naprej izgubljena bitka.. Dokler bo mali diktator na oblasti, ni politične, ne medijske ne kakršnekoli druge opozicije..
Odgovori
+7
7 0
Vera in Bog
10. 08. 2026 20.27
Putin je pravi terorist !
Odgovori
+4
5 1
borjac
10. 08. 2026 20.21
Nič bat , Stevanović bo obiskal Moskvo in bo vse to porihtal !!!!
Odgovori
+0
2 2
bibaleze
Portal
Priljubljeni igralec pri 55 letih pričakuje prvega otroka
To ime je bilo nekoč pravi hit: oboževale so ga generacije naših babic
To ime je bilo nekoč pravi hit: oboževale so ga generacije naših babic
Luka Dončić razkril del svojega zasebnega življenja: tako uživa s hčerko
Luka Dončić razkril del svojega zasebnega življenja: tako uživa s hčerko
Šah je šola za življenje: 7 pomembnih veščin, ki jih otroci razvijajo skozi igro
Šah je šola za življenje: 7 pomembnih veščin, ki jih otroci razvijajo skozi igro
zadovoljna
Portal
Nihče ni pričakoval takšne preobrazbe: v cvetličnih bikinkah je ukradla vso pozornost
Dnevni horoskop: Tehtnice čaka presenečenje, rake prevzemajo močna čustva
Dnevni horoskop: Tehtnice čaka presenečenje, rake prevzemajo močna čustva
Viralni natikači osvajajo Slovenke: nosijo jih ženske vseh generacij
Viralni natikači osvajajo Slovenke: nosijo jih ženske vseh generacij
Kraljica ulične mode navdušila v beli poletni obleki
Kraljica ulične mode navdušila v beli poletni obleki
vizita
Portal
Kateri kruh je najbolj zdrav? Ne nasedajte zvijačam
Če menite, da težave z jetri povzroča mastna hrana, se motite: glavni krivec za maščobo in slab holesterol
Če menite, da težave z jetri povzroča mastna hrana, se motite: glavni krivec za maščobo in slab holesterol
Največjo škodo si delate s tem, ko ne namenjate pozornosti prebavi
Največjo škodo si delate s tem, ko ne namenjate pozornosti prebavi
Največja napaka pri izbiri mesa
Največja napaka pri izbiri mesa
cekin
Portal
Želela je sina peljati na prve počitnice v tujino, zato je ukrepala
Suša bi lahko kmalu udarila po denarnicah Slovencev: najprej dražja zelenjava in sadje, nato še kruh?
Suša bi lahko kmalu udarila po denarnicah Slovencev: najprej dražja zelenjava in sadje, nato še kruh?
Po prijavi v mobilno banko ga je pričakal šok: na računu je zagledal več kot 50 milijonov evrov minusa
Po prijavi v mobilno banko ga je pričakal šok: na računu je zagledal več kot 50 milijonov evrov minusa
Prijateljstvo v službi vam lahko pomaga do uspeha, a obstaja past, ki jo mnogi spregledajo
Prijateljstvo v službi vam lahko pomaga do uspeha, a obstaja past, ki jo mnogi spregledajo
moskisvet
Portal
Drži jo za roko, gleda pa proti drugi: Rodri nehote poustvaril sloviti meme
Slovenija pričakuje sončni mrk: Kje v Sloveniji bo pogled najboljši?
Slovenija pričakuje sončni mrk: Kje v Sloveniji bo pogled najboljši?
Vsi gledajo njo: lepotica, ki je osvojila srce dirkača F1
Vsi gledajo njo: lepotica, ki je osvojila srce dirkača F1
Preprosta vaja, ki razkrije dejansko starost vašega telesa
Preprosta vaja, ki razkrije dejansko starost vašega telesa
dominvrt
Portal
Če želite prihodnje leto bujne hortenzije, tega opravila nikar ne preskočite
Je paradižnik poln takšnih madežev? Krive so lahko te nadležne stenice
Je paradižnik poln takšnih madežev? Krive so lahko te nadležne stenice
Prstni odtisi na hladilniku in pečici? Ta trik jih odstrani brez drgnjenja
Prstni odtisi na hladilniku in pečici? Ta trik jih odstrani brez drgnjenja
Ta zvok iz klimatske naprave pogosto napoveduje drago popravilo
Ta zvok iz klimatske naprave pogosto napoveduje drago popravilo
okusno
Portal
Zdrav zajtrk za vitkejšo postavo: dodajte eno pest tega sadeža
Natalija Verboten razkrila recept za priljubljeno dalmatinsko jed, sledilci pa so takoj opazili dve stvari
Natalija Verboten razkrila recept za priljubljeno dalmatinsko jed, sledilci pa so takoj opazili dve stvari
Za vroče dni: 5 hitrih kosil, ki jih boste pripravljali znova in znova
Za vroče dni: 5 hitrih kosil, ki jih boste pripravljali znova in znova
Po 50. letu telo potrebuje več beljakovin: 7 okusnih receptov za vsak dan
Po 50. letu telo potrebuje več beljakovin: 7 okusnih receptov za vsak dan
voyo
Portal
Svingerski safari
Poroka na prvi pogled: Avstralija
Poroka na prvi pogled: Avstralija
Sommerdahlovi umori
Sommerdahlovi umori
Mamin dan
Mamin dan
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1897