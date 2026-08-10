Rusko vrhovno sodišče pred volitvami prepovedalo nastop opozicijski stranki

"Ugodili smo zahtevkom za razveljavitev registracije zvezne liste kandidatov za državno dumo devetega sklica, ki jo je predlagala politična stranka Jabloko," je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP povedal sodnik Vjačeslav Kirilov.

Tožbo proti liberalni opozicijski stranki, ki ji je državna volilna komisija julija presenetljivo odobrila sodelovanje na volitvah, je vložila skrajno desna Rodina. Ta jo je med drugim obtožila nepravilnosti v predvolilni kampanji, financiranja iz tujine, podpiranja spolnih manjšin ter pozivanja k ekstremizmu in kršenju ozemeljske celovitosti Rusije, navajata nemška tiskovna agencija dpa in španska EFE.

Pri Jabloku so vse obtožbe zanikali. "Ključ našega nesoglasja je v tem, da mi podpiramo mir, medtem ko oni podpirajo prelivanje krvi," je med večurno obravnavo na sodišču dejal vodja stranke Nikolaj Ribakov. "Zavedajo se, da ljudje želijo glasovati za mir. In se bojijo. Zato nas želijo izključiti iz volitev," je dodal.