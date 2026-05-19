Kestutis Budrys je v pogovoru za švicarski Neue Zürcher Zeitung dejal, da je Rusija Kaliningrad spremenila v "majhno trdnjavo", opremljeno z zračno obrambo in raketnimi lanserji, NATO pa je v primeru odprtega spopada še vedno sposoben uničiti te baze.
"Rusom moramo pokazati, da smo sposobni prodreti v majhno trdnjavo, ki so jo zgradili v Kaliningradu," je dejal. NATO ima po potrebi zmožnost, da tamkajšnje ruske zračne obrambne sisteme in raketne baze zravna z zemljo."
Minister je poudaril, da Evropa ne sme podcenjevati tveganja morebitnega konflikta z Rusijo. Če se fronta v Ukrajini zruši, posledice ne bi bile čutiti le na vzhodnem krilu Nata, temveč po vsej Evropski uniji, pravi. "Misel, da bi konflikt z Moskvo prizadel le neposredne sosede Rusije, je nevarna zmota. Je del ruske propagande," je dejal minister. "Če se fronta zruši, se zruši vse – EU, gospodarstvo, družbeni red."
"V Zahodni Evropi ni niti enega varnega zatočišča, ki bi se izognilo posledicam vojne," je dodal.
Litovski zunanji minister je opozoril, da mora Evropa okrepiti svoje obrambne zmogljivosti in ponovno preučiti svoj pristop k varnosti, če se bo podpora ZDA evropski varnosti zmanjšala. "Mnogi naši načrti še vedno temeljijo na predpostavki, da bo Amerika zagotovila ključne vojaške zmogljivosti, kot je satelitsko izvidovanje. Če pa želimo Evropo braniti neodvisno, moramo ponovno premisliti o vsem – vključno z jedrskim odvračanjem," je dejal.
"Jedrske sile, kot je Rusija, ni mogoče odvrniti brez lastne jedrske protiuteži. Dokler pa ameriško jedrsko jamstvo ostaja v veljavi, se lahko Evropejci osredotočimo na konvencionalno področje."
Predsednik ruskega svet za nacionalno varnost Dmitrij Medvedjev je v odzivu na besede litovskega zunanjega ministra zapisal, da "psički v krilu radi lajajo glasno na večje pse, da bi okrepili svojo veljavo. To je razumljivo, njihovi možgani so zelo majhni."
