Tujina

'Rusom moramo pokazati, da lahko uničimo njihovo majhno trdnjavo'

Vilna, 19. 05. 2026 10.25 pred 39 minutami 2 min branja 19

Avtor:
M.V.
Kaliningrad

"Rusom moramo pokazati, da lahko uničimo njihovo majhno trdnjavo, ki so si jo zgradili v Kaliningradu. Nato je po potrebi sposoben uničiti vse ruske baze v Kaliningradu," pravi litovski zunanji minister Kestutis Budrys. Dodal je, da Litva in zavezniki krepijo vojaško prisotnost in sposobnost odvračanja na vzhodnem krilu Nata.

Kestutis Budrys je v pogovoru za švicarski Neue Zürcher Zeitung dejal, da je Rusija Kaliningrad spremenila v "majhno trdnjavo", opremljeno z zračno obrambo in raketnimi lanserji, NATO pa je v primeru odprtega spopada še vedno sposoben uničiti te baze.

"Rusom moramo pokazati, da smo sposobni prodreti v majhno trdnjavo, ki so jo zgradili v Kaliningradu," je dejal. NATO ima po potrebi zmožnost, da tamkajšnje ruske zračne obrambne sisteme in raketne baze zravna z zemljo."

Minister je poudaril, da Evropa ne sme podcenjevati tveganja morebitnega konflikta z Rusijo. Če se fronta v Ukrajini zruši, posledice ne bi bile čutiti le na vzhodnem krilu Nata, temveč po vsej Evropski uniji, pravi. "Misel, da bi konflikt z Moskvo prizadel le neposredne sosede Rusije, je nevarna zmota. Je del ruske propagande," je dejal minister. "Če se fronta zruši, se zruši vse – EU, gospodarstvo, družbeni red."

Leninov kip v Kaliningradu
FOTO: Shutterstock

"V Zahodni Evropi ni niti enega varnega zatočišča, ki bi se izognilo posledicam vojne," je dodal.

Litovski zunanji minister je opozoril, da mora Evropa okrepiti svoje obrambne zmogljivosti in ponovno preučiti svoj pristop k varnosti, če se bo podpora ZDA evropski varnosti zmanjšala. "Mnogi naši načrti še vedno temeljijo na predpostavki, da bo Amerika zagotovila ključne vojaške zmogljivosti, kot je satelitsko izvidovanje. Če pa želimo Evropo braniti neodvisno, moramo ponovno premisliti o vsem – vključno z jedrskim odvračanjem," je dejal.

"Jedrske sile, kot je Rusija, ni mogoče odvrniti brez lastne jedrske protiuteži. Dokler pa ameriško jedrsko jamstvo ostaja v veljavi, se lahko Evropejci osredotočimo na konvencionalno področje."

Predsednik ruskega svet za nacionalno varnost Dmitrij Medvedjev je v odzivu na besede litovskega zunanjega ministra zapisal, da "psički v krilu radi lajajo glasno na večje pse, da bi okrepili svojo veljavo. To je razumljivo, njihovi možgani so zelo majhni."

KOMENTARJI19

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

Animal_Pump
19. 05. 2026 11.03
5 let nazaj bi se ssmejal tej izjavi. Zdaj ,ko vidiš parado v moskvi..ko so vsi bolj zjali v zrak kot na letalskem mitingu..kot pa na samo parado. Pa, da so Zelenarja prosili..naj med parado ne napada...pol vidiš...da imajo rusi ...problem.
mandan
19. 05. 2026 10.57
kar naprej kako bojo Rusi....napadli Evropo itd... po drugi strani pa ZDA kar naprej bombardirajo za svoje bolane cilje glede nafte in nadzora, Izrael ravno tako. Pa nihče nič. Rusi so samo branili svoje ljudi, ki jih je NATO in Ukrajina zatirala, nihče jih ni slišal, in ...ni bilo drugega kt da tako priskočijo na pomoč. In pravso naredili. Ne tako kot mi, ko smo Italijanom in Nemcem (beri današnjim Avstrijskim hlappcem ) vse pustil.
Krtek004
19. 05. 2026 11.05
Končno tukaj gor nekdo, ki zna z svojo glavo razmišljat in se na zadeve razume. Bravo mandan lepo napisano👏
Rde?a pesa in hren
19. 05. 2026 10.54
Vašo malo vojno igrajte sami, če imate frustracije iz časa USSR potem jih ne širite na EU. Skiupaj z ona Kallas, ki je dokazano bila udežena v korupscijskih poslih. Tako kot njen oče.
tech
19. 05. 2026 10.53
Duševno bolani politiki, takih je vse več po EU državah. Kot da izbirajo te bulije v politiki, ki itak vejo, da v vojni sami ne bodo v prvih vrstah.
IskraLJ
19. 05. 2026 10.53
Prav bolano je že tole spodbujanje zahodnih politikov v vojno z Rusi. Dajali so nam poceni plin, dober posel, vrhunske turuste,... in kaj zdaj zaradi ene usrajine in njenega kokainskega moramo pa vsi trpet. Sramota zahoda, sramota gospe v moških hlačah, sramota da nam narki narekuje življenje za svojo korist.
markan3
19. 05. 2026 10.55
@zmaga ukrajini že vsa mokra 😁
Splash71
19. 05. 2026 10.55
Ne razumem, kako lahko podpiraš državo, ki s svojo vojsko v 21.stoletju vkoraka v suvereno državo in ji zasede 20% ozemlja...tebe pa skrbi poceni plin in nafta, ki si jo dobival. Sorry, ampak bolano.
Cmrlj3
19. 05. 2026 10.56
A tisto, ko pa Medvedjev in podobni stalno grozijo z jedrskimi napadi na zahodne prestolnice je pa kaj? Hec? Imej enake vatle za vse.
markan3
19. 05. 2026 10.59
@splash71, še bolj bolano bo ratalo, poćakaj 😃
Bebo2
19. 05. 2026 11.00
ne skrbi, take komentarje pišejo ruski plačanci ki so plačani za to da pišejo take bolane komentarje, normalen človek tega ne bi napisal nikoli
markan3
19. 05. 2026 11.03
@bebo2, 2000e na mesec, pa ti vidi
alicante1234
19. 05. 2026 10.47
Rusi jim pravijo Baltske čivave. V ruskem parlamentu je vse več govora, da je treba EU in NATO "opozoriti" na vmešavanje v vojno v Ukrajini.
Zmaga Ukrajini
19. 05. 2026 10.50
Kajpak je polno cviljenja. Evropejci se zabavamo nad posnetki solovjova, medvedjeva in iz mosskovitske dume. Vse skupaj bolj zgleda kot srečanje veteranov anonimnih alkoholikov.
Zmaga Ukrajini
19. 05. 2026 10.46
Mosskviči bi morali po koncu svojega vojaškega fiaska v Ukrajini tudi Kaliningrad predati nazaj v evropske roke. Zgodovinsko gledano NIKOLI ni bil del mosskovije.
Zmaga Ukrajini
19. 05. 2026 10.48
Tudi za prebivalce je sedanja ureditev nevzdržna, ker so pozabljeni in popolnoma odrezani od sveta. Kaliningrad je mosskovija okupirala samo zato, da je lahko mešala štrene zahodu, Evropi. Za to je putler dober,... da bi kaj zgradil, ustvaril, ustanovil,... to pač mafijašem ne gre.
markan3
19. 05. 2026 10.54
da ti od nebuuuloz ne pride, ✂🐑
NeXadileC
19. 05. 2026 10.46
Forsirajo vojno, vendar tisti, ki jo forsirajo, ne bodo šli na fronto, saj narod nori za korenčkom...
mario49
19. 05. 2026 10.42
Pa saj je 1.april že zdavnaj mimo!
