'Rusom moramo pokazati, da lahko uničimo njihovo majhno trdnjavo'

Kestutis Budrys je v pogovoru za švicarski Neue Zürcher Zeitung dejal, da je Rusija Kaliningrad spremenila v "majhno trdnjavo", opremljeno z zračno obrambo in raketnimi lanserji, NATO pa je v primeru odprtega spopada še vedno sposoben uničiti te baze.

"Rusom moramo pokazati, da smo sposobni prodreti v majhno trdnjavo, ki so jo zgradili v Kaliningradu," je dejal. NATO ima po potrebi zmožnost, da tamkajšnje ruske zračne obrambne sisteme in raketne baze zravna z zemljo."

Minister je poudaril, da Evropa ne sme podcenjevati tveganja morebitnega konflikta z Rusijo. Če se fronta v Ukrajini zruši, posledice ne bi bile čutiti le na vzhodnem krilu Nata, temveč po vsej Evropski uniji, pravi. "Misel, da bi konflikt z Moskvo prizadel le neposredne sosede Rusije, je nevarna zmota. Je del ruske propagande," je dejal minister. "Če se fronta zruši, se zruši vse – EU, gospodarstvo, družbeni red."