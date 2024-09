Rusom naj bi spodletel poskus testiranja medcelinskega 'Satana II'

Kaj je povzročilo nesrečo, še ni jasno. Ker ima raketa Sarmat raketni motor na tekoče gorivo, bi lahko prišlo do incidenta zaradi užiga in posledično detonacije. Možno je tudi, da je raketa padla med poskusom izstrelitve. Na satelitski sliki so namreč vidna štiri gasilska vozila, še poroča omenjeni portal.

Poskus ruskih sil za jedrsko odvračanje, da bi 21. septembra 2024 preizkusile novo medcelinsko balistično raketo, pa se je končal s popolnim neuspehom in požarom na izstrelišču, piše portal Militarny. To naj bi dokazovali objavljeni satelitski posnetki, ki prikazujejo velik krater, ki je nastal kot posledica padca balistične rakete.

Rakete sarmat, ki tehtajo 208 ton in imajo doseg do okoli 18.000 kilometrov, so nameščene v podzemnih raketnih silosih. Po navedbah ruskih oblasti lahko nosijo do 15 jedrskih bojnih konic. V ZDA pa ocenjujejo, da bi jih sarmat lahko nosil do največ deset. Raketa lahko s seboj ponese tudi visokohiperzvočni sistem avangard, ki je sicer še v fazi preizkušanja. Vloga avangarda je, da jedrsko bojno glavo po ločitvi od nosilne rakete z zelo visoko hitrostjo ponese proti cilju na zemeljski površini.

Ruski predsednik Vladimir Putin je dejal, da ima sarmat "najboljše taktične in tehnične lastnosti in je sposoben premagati vsa sodobna sredstva protiraketne obrambe". Ob tem je dodal, da so bili pri izdelavi rakete sarmat uporabljeni deli in sestavine izključno domače proizvodnje.