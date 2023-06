Rusom pomagajo bojni delfini: varujejo pristanišče na Krimu

Britanska obveščevalna služba trdi, da Rusija na Krimu očitno uri bojne delfine. Po njihovih podatkih se je namreč število delfinov v pristanišču v Sevastopolu skoraj podvojilo. Rusija naj bi delfine uporabljala za varovanje pristanišča oziroma v "boju proti sovražnim potapljačem".

Delfini v ujetništvu (slika iz arhiva). FOTO: AP

"Slike kažejo skoraj podvojeno število plavajočih ograj za sesalce v pristanišču, znotraj katerih so zelo verjetno velike pliskavke," je sporočila britanska obveščevalna služba in dodala, da so delfini "verjetno namenjeni boju proti sovražnim potapljačem". Po oceni obveščevalcev v Londonu je Rusija namreč kite beluge in tjulnje za različne naloge že uporabljala v arktičnih vodah. Najbolj slaven je primer beluge, ki se je aprila 2019 pojavila v morju pri norveškem mestu Hammerfest. Nosila je vprego, primerno za namestitev kamere, na njenih zaponkah pa je pisalo "Oprema Sankt Peterburg".

Zaradi vojaških operacij, ki že več kot leto dni potekajo v v vodah Črnega morja, je poginilo več deset tisoč kitov in delfinov. FOTO: Profimedia

Pojavila so se ugibanja, da je kit namenjen za opazovalne naloge in nadzor. Norvežani so mu nadeli vzdevek Hvaldimir - 'hval' namreč v norveščini pomeni kit, 'dimir' pa namiguje na njegovo domnevno povezanost z Rusijo. Prejšnji mesec se je Hvaldimir pojavil pred švedsko obalo. Rusko obrambno ministrstvo je leta 2016 v okviru poskusov za oživitev uporabe visoko inteligentnih kitov za vojaške naloge iz sovjetskih časov skušala kupiti pet delfinov, navaja AFP. Ameriška mornarica je medtem leta 2003 v okviru operacije Enduring Freedom za iskanje in označevanje predmetov pod vodo uporabila morske leve in delfine.