Rutinsko cepljenje otrok se je po svetu močno zmanjšalo

Odstotek otrok, ki so prejeli tri potrebne odmerke cepiva proti davici, tetanusu in oslovskemu kašlju (DTP), kar je pokazatelj pokritosti s cepljenjem znotraj držav in med njimi, se je med letoma 2019 in 2021 zmanjšal za pet odstotnih točk s 86 na 81 odstotkov, so sporočili iz Svetovne zdravstvene organizacije (WHO).

Posledično je 25 milijonov otrok samo leta 2021 zamudilo enega ali več odmerkov cepiv v okviru rutinskih storitev cepljenja. To je dva milijona več kot tistih, ki so izpustili odmerek leta 2020, in šest milijonov več kot leta 2019, kar kaže na naraščajoče število otrok, ki jih ogrožajo bolezni, ki jih je mogoče preprečiti.