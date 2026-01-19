Naslovnica
Tujina

Kakšen bo evropski odgovor na Trumpove grožnje?

Bruselj, Nuuk, 19. 01. 2026 07.48 pred 1 uro 2 min branja 9

Avtor:
N.L. STA
Danska vojska na Grenlandiji

Danska bo nadaljevala diplomatska prizadevanja glede teženj predsednika ZDA Donalda Trumpa po zavzetju njenega avtonomnega ozemlja Grenlandije. Obrambni minister Troels Lund Poulsen se bo skupaj z grenlandsko zunanjo ministrico Vivian Motzfeldt mudil na sedežu Nata, zunanji minister Lars Lokke Rasmussen pa v Londonu.

Danski obrambni minister Poulsen in grenlandska zunanja ministrica Motzfeldt se bosta danes v Bruslju sestala z generalnim sekretarjem zveze Nato Markom Ruttejem, ki je v nedeljo o varnostnih razmerah na Grenlandiji in Arktiki govoril s Trumpom.

Predstavniki danske vlade bodo hkrati nadaljevali diplomatska usklajevanja z evropskimi zaveznicami o odzivu na grožnje ameriškega predsednika z uvedbo carin na uvoz iz osmih evropskih držav, ki so na Grenlandijo v okviru misije Arktična odpornost v minulih dneh poslale manjše število vojakov.

Bo Evropa odgovorila s carinami?

O odzivu, ki bi lahko vključeval uvedbo carin na uvoz ameriškega blaga v vrednosti več kot 90 milijard evrov v EU ali sprožitev instrumenta unije za zaščito pred gospodarsko prisilo, so že v nedeljo razpravljali predstavniki članic EU. Po navedbah predsednika Evropskega sveta Antonia Coste, ki bo do konca tedna sklical izredni vrh EU na temo Grenlandije, so se strinjali, da bi carine spodkopale transatlantske odnose.

Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je medtem v nedeljo zvečer o napetostih v zvezi z Grenlandijo govorila s šefom Nata ter voditelji Francije, Združenega kraljestva, Nemčije in Italije. "Vedno bomo ščitili naše strateške ekonomske in varnostne interese," je ob tem zapisala na družbenem omrežju X.

Že v nedeljo je danska premierka Mette Frederiksen dejala, da se "Evropa ne bo pustila izsiljevati". Evropski voditelji so sicer izdali skupno izjavo, v kateri so poudarili, da Trumpove grožnje s carinami "spodkopavajo transatlantske odnose in prinašajo tveganje eskalacije". Trump grozi z 10-odstotnimi carinami na blago iz Danske, Norveške, Švedske, Francije, Nemčije, Združenega kraljestva, Nizozemske in Finske. Veljati bi začele 1. februarja, naknadno pa bi se lahko zvišale na 25 odstotkov.

Danska vojska na Grenlandiji
Danska vojska na Grenlandiji
FOTO: AP

Ameriški predsednik sicer vztraja, da je Grenlandija ključnega pomena za varnost ZDA, ob tem pa ne izključuje možnosti, da bi otok zavzeli s silo, poroča BBC.

Medtem je izvidniška ekipa nemške vojske po zaključku misije že odšla z Grenlandije. Petnajst vojakov je zapustilo arktični otok s civilnim letalom, ki je poletelo proti danski prestolnici Kopenhagen.

Preberi še Nemški vojaki zapustili Grenlandijo

Slovenska vojska na Grenlandiji

Na Grenlandijo tudi Slovenija pošilja dva vojaška častnika, a slovensko obrambno ministrstvo ne razkriva, kdaj, kdo, kako in v kakšnem obsegu bo na Grenlandiji sodelovala Slovenska vojska.

Preberi še Bo Trump uvedel carine tudi za Slovenijo?
grenlandija danska eu carine Donald Trump diplomacija

