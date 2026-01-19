Kakšen bo evropski odgovor na Trumpove grožnje?

icon-chevron-right 1 4 icon-chevron-right Danska vojska na Grenlandiji AP

Danski obrambni minister Poulsen in grenlandska zunanja ministrica Motzfeldt se bosta danes v Bruslju sestala z generalnim sekretarjem zveze Nato Markom Ruttejem, ki je v nedeljo o varnostnih razmerah na Grenlandiji in Arktiki govoril s Trumpom. Predstavniki danske vlade bodo hkrati nadaljevali diplomatska usklajevanja z evropskimi zaveznicami o odzivu na grožnje ameriškega predsednika z uvedbo carin na uvoz iz osmih evropskih držav, ki so na Grenlandijo v okviru misije Arktična odpornost v minulih dneh poslale manjše število vojakov.

Bo Evropa odgovorila s carinami?

O odzivu, ki bi lahko vključeval uvedbo carin na uvoz ameriškega blaga v vrednosti več kot 90 milijard evrov v EU ali sprožitev instrumenta unije za zaščito pred gospodarsko prisilo, so že v nedeljo razpravljali predstavniki članic EU. Po navedbah predsednika Evropskega sveta Antonia Coste, ki bo do konca tedna sklical izredni vrh EU na temo Grenlandije, so se strinjali, da bi carine spodkopale transatlantske odnose. Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je medtem v nedeljo zvečer o napetostih v zvezi z Grenlandijo govorila s šefom Nata ter voditelji Francije, Združenega kraljestva, Nemčije in Italije. "Vedno bomo ščitili naše strateške ekonomske in varnostne interese," je ob tem zapisala na družbenem omrežju X. Že v nedeljo je danska premierka Mette Frederiksen dejala, da se "Evropa ne bo pustila izsiljevati". Evropski voditelji so sicer izdali skupno izjavo, v kateri so poudarili, da Trumpove grožnje s carinami "spodkopavajo transatlantske odnose in prinašajo tveganje eskalacije". Trump grozi z 10-odstotnimi carinami na blago iz Danske, Norveške, Švedske, Francije, Nemčije, Združenega kraljestva, Nizozemske in Finske. Veljati bi začele 1. februarja, naknadno pa bi se lahko zvišale na 25 odstotkov.

Ameriški predsednik sicer vztraja, da je Grenlandija ključnega pomena za varnost ZDA, ob tem pa ne izključuje možnosti, da bi otok zavzeli s silo, poroča BBC. Medtem je izvidniška ekipa nemške vojske po zaključku misije že odšla z Grenlandije. Petnajst vojakov je zapustilo arktični otok s civilnim letalom, ki je poletelo proti danski prestolnici Kopenhagen.

Slovenska vojska na Grenlandiji