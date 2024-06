Rutte imenovan za novega generalnega sekretarja zveze Nato

Da bo Rutte prevzel vodenje 32-članskega zavezništva, je postalo jasno minuli teden, ko je edini preostali konkurent, romunski predsednik Klaus Iohannis, sporočil, da odstopa od kandidature.

Z Ruttejevim imenovanjem se bo 1. oktobra s čela zveze umaknil Norvežan Stoltenberg, ki je Nato vodil zadnje desetletje.

Zvezo Nato Rutte prevzema v času naraščajočih obrambnih proračunov, ki jih je sprožila predvsem ruska invazija v Ukrajini februarja 2022. Od takrat tako rekoč vse članice Kijevu pomagajo z vojaško opremo, pri čemer Nizozemska ni izjema.

"Ukrajina mora zmagati to bitko. Za svojo in našo varnost," je pred časom dejal Rutte, ki bo že četrti Nizozemec na čelu Nata.

Rutteju so prek družbenih omrežjih že čestitali evropski in svetovni voditelji, tudi Stoltenberg. Zapisal je, da izbiro Ruttetja za njegovega naslednika podpira, saj da je "močan voditelj, ki si prizadeva za doseganje soglasja". Zaželel mu je veliko uspeha pri nadaljnji krepitvi Nata. "Vem, da zapuščam Nato v dobrih rokah."

Med prvimi se je oglasila tudi predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen. Ob čestitki je zapisala, da bodo njegovo vodenje in izkušnje v "teh težkih časih ključnega pomena" in dodala, da se vesli nadaljnjega sodelovanja in krepitve odnosov med Evropsko unijo in Natom.

"Pozdravljam današnjo odločitev Severnoatlantskega sveta, s katero je potrdil predsednika vlade Marka Rutteja za prihodnjega generalnega sekretarja zveze Nato. Veselim se sodelovanja z Markom v smeri nadaljnje učvrstitve zveze NATO," mu je čestital tudi slovenski predsednik vlade Robert Golob.

Četrti Nizozemec na čelu Nata

Nov generalni sekretar na sedež zveze v Bruselj prihaja iz sosednje Nizozemske, kjer je bil dolga leta premier. 57-letnik bo četrti Nizozemec na čelu Nata, usodo mandata pa mu bodo v veliki meri krojile letošnje volitve v ZDA.

Ruttejevo ime se je v zvezi z Natom pojavljalo že julija lani, ko je z odstopom vlade sprožil predčasne volitve, na katerih je nato novembra slavila skrajno desna Stranka za svobodo (PVV) Geerta Wildersa.