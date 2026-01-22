Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Tujina

Rutte in Trump se o suverenosti nad Grenlandijo nista pogovarjala

Davos, 22. 01. 2026 06.52 pred 1 uro 2 min branja 3

Avtor:
K.H. STA
Mark Rutte in Donald Trump

Glede dogovora o Grenlandiji in širši arktični regiji, okvir za katerega naj bi v sredo dorekla generalni sekretar zveze Nato Mark Rutte in ameriški predsednik Donald Trump, je po besedah prvega moža Nata potrebnega še veliko dela. O danski suverenosti nad Grenlandijo se, kot je dejal, voditelja nista pogovarjala.

Po zaostrovanju napetosti med ZDA in Evropo zaradi vse izrazitejših teženj Washingtona po prevzemu Grenlandije je ameriški predsednik Donald Trump po sredinem pogovoru z Markom Ruttejem ob robu ekonomskega foruma v Davosu sporočil, da sta oblikovala okvir za dogovor glede prihodnosti Grenlandije in celotnega območja Arktike.

Trump se je pred tem odrekel možnosti uporabe sile za prevzem nadzora nad tem avtonomnim danskim ozemljem, nato pa tudi preklical grožnjo z dodatnimi carinami za evropske države, ki so v luči njegovih groženj na otok kot prve napotile manjše število vojakov.

Preberi še Trump za takojšnja pogajanja o Grenlandiji: Ne bom uporabil sile

Podrobnosti dogovora med Ruttejem in Trumpom niso znane, kot pa je v pogovoru za ameriški Fox News dejal prvi mož severnoatlantskega zavezništva, je potrebnega še veliko dela. "Imamo zelo dober dogovor za začetek resnega dela na teh vprašanjih," je dejal.

Dodal je, da sta se strinjala, da je treba preučiti, kako bi lahko Nato prispeval k zagotavljanju varnosti celotne arktične regije. Napovedal je nadaljevanje pogovorov, tudi med ZDA ter Dansko in Grenlandijo, ki naj bi vključevali iskanje načinov za preprečitev dostopa Rusije in Kitajske do gospodarstva Grenlandije.

"Zelo je osredotočen na to, kaj lahko storimo, da zaščitimo to veliko arktično regijo, kjer se odvijajo spremembe in kjer so Kitajci in Rusi vse bolj dejavni. To je bilo v središču najinih razprav," je dejal v pogovoru za Fox News, ki ga povzemajo tuje tiskovne agencije.

Na vprašanje, če bo Grenlandija v skladu z okvirom dogovora ostala del Danske, je odgovoril, da se o tem s predsednikom nista pogovarjala.

Tudi Trump v sredo v Davosu ni razkril, ali okvir dogovora izpolnjuje njegovo zahtevo po ameriškem lastništvu otoka.

rutte trump nato grenlandija davos

Petletnega Liama pričakali na dvorišču in ga odpeljali v Teksas

V Davosu bodo podpisali ustanovno listino Trumpovega Odbora za mir

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
KOMENTARJI3

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Wolfman
22. 01. 2026 08.11
Vse ok, Trump je ustrahoval na foro in dobil Grenlandijo, ampak ti Rutte evro izdajalec in prožidovski očalar, ki je le izrabil NATO, da ZDA dobijo kar želijo za kakšno nagrado?! Tega se mu ne oprosti nikoli več, nikoli več!
Odgovori
0 0
SpamEx
22. 01. 2026 08.07
Mokra cunja Rutte. Tudi doma ima žena glavno besedo
Odgovori
+1
1 0
kakorkoliže
22. 01. 2026 08.01
Oba sta igralca z vnaprej napisanimi scenariji, samo Trump včasih malo zasolira.
Odgovori
+1
1 0
bibaleze
Portal
Kako podpreti starše po izgubi otroka: kaj reči, kdaj molčati in kam po pomoč
Otrok pred tenisom: Casper Ruud o prednostih življenja
Otrok pred tenisom: Casper Ruud o prednostih življenja
Lastnosti, ki jih dojenčki podedujejo po mami
Lastnosti, ki jih dojenčki podedujejo po mami
Smučarski as pričakuje deklico
Smučarski as pričakuje deklico
zadovoljna
Portal
Lepotica podprla svojega 20 let starejšega zaročenca
Dnevni horoskop: Ovni bodo potrpežljivi, biki si želijo varnosti
Dnevni horoskop: Ovni bodo potrpežljivi, biki si želijo varnosti
Zdi se, da je Domen Valič spet zaljubljen
Zdi se, da je Domen Valič spet zaljubljen
Kavbojke za ženske nad 50 let
Kavbojke za ženske nad 50 let
vizita
Portal
Ali lahko pitje lastnega urina v sili reši življenje?
Nova raziskava razkriva pomembno odkritje pri multipli sklerozi
Nova raziskava razkriva pomembno odkritje pri multipli sklerozi
Prekomerna maščoba: zakaj je pomembno za starejše, da jo izgubijo
Prekomerna maščoba: zakaj je pomembno za starejše, da jo izgubijo
Genetske posebnosti, ki 'superstarostnikom' pomagajo ohranjati izjemno kognitivno zdravje
Genetske posebnosti, ki 'superstarostnikom' pomagajo ohranjati izjemno kognitivno zdravje
cekin
Portal
Geopolitične negotovosti: kakšna je nevarnost za delovna mesta v Sloveniji?
Davos 2026: Razkošje, ki presega vse meje
Davos 2026: Razkošje, ki presega vse meje
Zakaj napredovanje v službi prinaša tudi razočaranje?
Zakaj napredovanje v službi prinaša tudi razočaranje?
V času negotovosti nove rekorde dosegla zlato in srebro
V času negotovosti nove rekorde dosegla zlato in srebro
moskisvet
Portal
Vroča nosečnica jemlje dih
Izbira sedeža na letalu: Kateri je najboljši?
Izbira sedeža na letalu: Kateri je najboljši?
Nekoč Playboyeva zajčica, danes pa ...
Nekoč Playboyeva zajčica, danes pa ...
Je res biseksualec?
Je res biseksualec?
dominvrt
Portal
Znanstveni fenomen: koroška krava Veronika z izjemnim talentom
Kakšno kuhinjsko korito izbrati?
Kakšno kuhinjsko korito izbrati?
Ikonična vila iz serije, ki jo vsi poznamo, je končno naprodaj
Ikonična vila iz serije, ki jo vsi poznamo, je končno naprodaj
Princ William razkril skrivnost iz spalnice
Princ William razkril skrivnost iz spalnice
okusno
Portal
Sladica, ki se ji ne moreš upreti
Bigoš: krepka enolončnica, ki je z vsakim pogrevanjem boljša
Bigoš: krepka enolončnica, ki je z vsakim pogrevanjem boljša
Izvrstna jed za hladnejše dni
Izvrstna jed za hladnejše dni
Testenine na hitro: 5 receptov, pripravljenih v največ pol ure
Testenine na hitro: 5 receptov, pripravljenih v največ pol ure
voyo
Portal
Sledi v snegu
Zaveza
Zaveza
Skrivnosti
Skrivnosti
Ljubezenski trikotnik
Ljubezenski trikotnik
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1469