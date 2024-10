Rutte na čelu Nata: med prioritetami nadaljnja podpora Ukrajini

Prav tako sta po Ruttejevih besedah pomembni drugi dve prednostni nalogi. Ena od teh je okrepitev odvračalne in obrambne drže Nata, pri čemer je treba za obrambo nameniti več proračunskih sredstev. Tretja prioriteta pa je poglobitev partnerstev s tretjimi državami. "Ena stvar se zagotovo ne bo spremenila, to je Natovo osnovno poslanstvo, da branimo naše ljudi, naše narode in seveda vrednote," je še povedal ob prihodu na sedež zavezništva.

Svojemu predhodniku se je zahvalil za uspešno vodenje zavezništva v zadnjih desetih letih in za prijateljski odnos, ki sta ga začela graditi leta 2010 kot premierja svojih držav na vrhu Nata v Lizboni. Poudaril je, da je predaja vodenja v zadnjih mesecih potekala brezhibno.

Zdaj že nekdanji generalni sekretar Stoltenberg je izrazil prepričanje, da zavezništvo pušča v varnih rokah. "14 let je bil premier, vodil je štiri različne koalicijske vlade, tako da ve, kako sklepati kompromise in iskati konsenz. To so veščine, ki so tu na Natu zelo cenjene," je v izjavi ob skupnem prihodu na sedež Nata v belgijski prestolnici povedal o svojem nasledniku.

Zvezo 32 evropskih in severnoameriških držav Rutte prevzema v času naraščajočih napetosti v svetu, vključno z vojno na evropski celini. Na nadaljnjo podporo zavezniških držav Ukrajini, pa tudi vlogo ZDA v Natu, bi lahko pomembno vplival rezultat ameriških predsedniških volitev čez nekaj več kot mesec dni.

Novega generalnega sekretarja morebiten vpliv izida volitev v ZDA na enotnost v zavezništvu ne skrbi. Dodal je, da zelo dobro pozna tako republikanskega kandidata Donalda Trumpa kot demokratsko kandidatko Kamalo Harris in da bo lahko sodeloval z obema.